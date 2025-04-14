WordPress випустила AI Site Builder – конструювання сайтів за допомогою текстових запитів14.04.25
Платформа WordPress представила в режимі раннього доступу новий інструмент для створення сайтів – AI Site Builder, що базується на технологіях генеративного штучного інтелекту.
AI Site Builder розроблений як конструктор, що дозволяє користувачам створювати сайти, налаштовувати окремі блоки, шрифти, заголовки, візуальні елементи та інші компоненти за допомогою текстових запитів. Процес роботи максимально спрощений, що робить його доступним для широкої аудиторії.
Для використання AI Site Builder необхідно мати обліковий запис WordPress. Користувачі можуть перейти на відповідну сторінку платформи та безкоштовно випробувати новий сервіс. Після початкової генерації сайту передбачено можливість подальшого редагування як вручну, так і через використання ІІ-функцій. Створений проект можна перенести на повноцінну версію WordPress для подальшої роботи.
Слід враховувати, що для повноцінного запуску та публікації сайту потрібно буде оформити підписку з мінімальною вартістю 18 доларів на місяць.
На цьому етапі AI Site Builder призначений виключно для нових сайтів. Поліпшувати вже існуючі проекти за його допомогою поки що неможливо.
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WordPress випустила AI Site Builder – конструювання сайтів за допомогою текстових запитів WordPress розробка
Платформа WordPress представила в режимі раннього доступу новий інструмент для створення сайтів – AI Site Builder, що базується на технологіях генеративного штучного інтелекту.
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