07.04.25
Обзор смартфонов Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56: просвет
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Samsung A36 A56

У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны