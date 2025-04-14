MediaTek Dimensity 9400+ — кратковременно удваивает FPS и улучшает энергоэффективность на 40 %14.04.25
MediaTek представила новый флагманский мобильный процессор Dimensity 9400+, в котором реализованы существенные улучшения в области искусственного интеллекта и оптимизация ряда других характеристик. Первые смартфоны на базе нового чипа должны появиться в продаже уже в апреле.
Dimensity 9400+ построен по архитектуре с использованием исключительно высокопроизводительных ядер. В его конфигурацию входит одно ядро Arm Cortex-X925 с частотой до 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720. Такой подход направлен на увеличение производительности как в однопоточных, так и в многопоточных задачах.
Процессор получил встроенную 12-ядерную графику Arm Immortalis-G925, которая поддерживает технологию микрокарт прозрачности (OOM), обеспечивая более реалистичные визуальные эффекты в играх. Кроме того, в Dimensity 9400+ интегрирован новый преобразователь частоты кадров MFRC 20+, разработанный совместно с создателями игр. Эта технология позволяет удваивать количество кадров в секунду и увеличивать энергоэффективность на 40 процентов.
Для пользователей, активно работающих с видеосъёмкой, чип предлагает технологию MediaTek Imagiq 1090. Она позволяет записывать HDR-видео на всей дистанции масштабирования. Также процессор поддерживает работу Wi-Fi 7 на пяти потоках и совместим с сетями 5G и 4G.
В области искусственного интеллекта Dimensity 9400+ оснащён нейронным процессором MediaTek NPU 890, аналогичным тому, что использовался в предыдущем поколении. Однако благодаря внедрению технологии Speculative Decoding+ новый чип демонстрирует улучшение производительности в задачах, связанных с агентским ИИ, примерно на 20 процентов.
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