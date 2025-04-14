MediaTek Dimensity 9400+ – короткочасно подвоює FPS та покращує енергоефективність на 40 %

MediaTek представила новий флагманський мобільний процесор Dimensity 9400+, в якому реалізовані суттєві покращення в галузі штучного інтелекту та оптимізація низки інших характеристик. Перші смартфони на базі нового чіпа мають з’явитися у продажу вже у квітні.

Dimensity 9400+ побудований за архітектурою з використанням виключно високопродуктивних ядер. У його конфігурацію входить одне ядро ​​Arm Cortex-X925 із частотою до 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 та чотири ядра Cortex-A720. Такий підхід спрямовано збільшення продуктивності як і однопоточних, і у многопоточных завданнях.

Процесор отримав вбудовану 12-ядерну графіку Arm Immortalis-G925, яка підтримує технологію мікрокарт прозорості (OOM), забезпечуючи більш реалістичні візуальні ефекти в іграх. Крім того, Dimensity 9400+ інтегрований новий перетворювач частоти кадрів MFRC 20+, розроблений спільно зі творцями ігор. Ця технологія дозволяє подвоювати кількість кадрів за секунду та збільшувати енергоефективність на 40 відсотків.

Для користувачів, що працюють з відеозйомкою, чіп пропонує технологію MediaTek Imagiq 1090. Вона дозволяє записувати HDR-відео на всій дистанції масштабування. Також процесор підтримує роботу Wi-Fi 7 на п’яти потоках і сумісний із мережами 5G та 4G.

В області штучного інтелекту Dimensity 9400+ оснащений нейронним процесором MediaTek NPU 890, аналогічним до того, що використовувався в попередньому поколінні. Однак завдяки впровадженню технології Speculative Decoding+ новий чіп демонструє покращення продуктивності у завданнях, пов’язаних із агентським ІІ, приблизно на 20 відсотків.