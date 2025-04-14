MediaTek Dimensity 9400+ – короткочасно подвоює FPS та покращує енергоефективність на 40 %14.04.25
MediaTek представила новий флагманський мобільний процесор Dimensity 9400+, в якому реалізовані суттєві покращення в галузі штучного інтелекту та оптимізація низки інших характеристик. Перші смартфони на базі нового чіпа мають з’явитися у продажу вже у квітні.
Dimensity 9400+ побудований за архітектурою з використанням виключно високопродуктивних ядер. У його конфігурацію входить одне ядро Arm Cortex-X925 із частотою до 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 та чотири ядра Cortex-A720. Такий підхід спрямовано збільшення продуктивності як і однопоточних, і у многопоточных завданнях.
Процесор отримав вбудовану 12-ядерну графіку Arm Immortalis-G925, яка підтримує технологію мікрокарт прозорості (OOM), забезпечуючи більш реалістичні візуальні ефекти в іграх. Крім того, Dimensity 9400+ інтегрований новий перетворювач частоти кадрів MFRC 20+, розроблений спільно зі творцями ігор. Ця технологія дозволяє подвоювати кількість кадрів за секунду та збільшувати енергоефективність на 40 відсотків.
Для користувачів, що працюють з відеозйомкою, чіп пропонує технологію MediaTek Imagiq 1090. Вона дозволяє записувати HDR-відео на всій дистанції масштабування. Також процесор підтримує роботу Wi-Fi 7 на п’яти потоках і сумісний із мережами 5G та 4G.
В області штучного інтелекту Dimensity 9400+ оснащений нейронним процесором MediaTek NPU 890, аналогічним до того, що використовувався в попередньому поколінні. Однак завдяки впровадженню технології Speculative Decoding+ новий чіп демонструє покращення продуктивності у завданнях, пов’язаних із агентським ІІ, приблизно на 20 відсотків.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
MediaTek Dimensity 9400+ – короткочасно подвоює FPS та покращує енергоефективність на 40 % MediaTek процесор смартфон
MediaTek представила новий флагманський мобільний процесор Dimensity 9400+, в якому реалізовані суттєві покращення в галузі штучного інтелекту та оптимізація низки інших характеристик
WordPress випустила AI Site Builder – конструювання сайтів за допомогою текстових запитів WordPress розробка
Платформа WordPress представила в режимі раннього доступу новий інструмент для створення сайтів – AI Site Builder, що базується на технологіях генеративного штучного інтелекту.
MediaTek Dimensity 9400+ – короткочасно подвоює FPS та покращує енергоефективність на 40 %
WordPress випустила AI Site Builder – конструювання сайтів за допомогою текстових запитів
NASA розробляє дрон Mars Chopper для дослідження Марса
Bang & Olufsen випустила колонки у корпусі з каменю
Нові електрокари BYD EV заряджаються повністю за півгодини
Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo
На екранах кулерів Corsair тепер можна запускати відео з YouTube
Google Ironwood – новий чіп компанії для операцій штучного інтелекту
Навушники OpenEarable 2.0 можуть знімати медичні показники організму
Купити відеокарту Acer Nitro Arc B570/B580 OC офіційно вперше стало можливо в Україні. Ціни від 14 000 грн
40% виробленої електроенергії у світі забезпечені природою