Тарифы Трампа не будут распространятся на смартфоны и компьютеры

Администрация Дональда Трампа приняла изменения в тарифной политике, привлекшие значительное внимание в экономических кругах всего мира, сообщает WccfTech. Согласно обновленным указаниям таможенной службы США, смартфоны и компьютеры больше не подпадают под действие «взаимных тарифов», что явилось важным фактором для стабильности потребительского рынка.

Новые положения устанавливают исключение для продукции с тарифными кодами 8517.13.00, что касается смартфонов, и 8471, охватывающего компьютерное оборудование. В результате цены на такие товары останутся на текущем уровне, несмотря на введение новых таможенных пошлин. Также в список исключений попало оборудование для производства полупроводников с кодом 8486, что имеет значение для поддержки американских компаний в сфере микроэлектроники.

Принятые изменения создают условия, при которых компании типа Apple, Dell и HP могут продолжать свою деятельность без необходимости вносить коррективы в стоимость продукции. В то же время эксперты отмечают, что статус исключения не окончательный и может быть пересмотрен в связи с возможным изменением подходов в политике администрации Трампа.