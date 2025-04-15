Тарифы Трампа не будут распространятся на смартфоны и компьютеры15.04.25
Администрация Дональда Трампа приняла изменения в тарифной политике, привлекшие значительное внимание в экономических кругах всего мира, сообщает WccfTech. Согласно обновленным указаниям таможенной службы США, смартфоны и компьютеры больше не подпадают под действие «взаимных тарифов», что явилось важным фактором для стабильности потребительского рынка.
Новые положения устанавливают исключение для продукции с тарифными кодами 8517.13.00, что касается смартфонов, и 8471, охватывающего компьютерное оборудование. В результате цены на такие товары останутся на текущем уровне, несмотря на введение новых таможенных пошлин. Также в список исключений попало оборудование для производства полупроводников с кодом 8486, что имеет значение для поддержки американских компаний в сфере микроэлектроники.
Принятые изменения создают условия, при которых компании типа Apple, Dell и HP могут продолжать свою деятельность без необходимости вносить коррективы в стоимость продукции. В то же время эксперты отмечают, что статус исключения не окончательный и может быть пересмотрен в связи с возможным изменением подходов в политике администрации Трампа.
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