Тарифи Трампа не поширяться на смартфони та комп’ютери15.04.25
Адміністрація Дональда Трампа ухвалила зміни у тарифній політиці, які привернули значну увагу в економічних колах усього світу, повідомляє WccfTech. Згідно з оновленими вказівками митної служби США, смартфони та комп’ютери більше не підпадають під дію «взаємних тарифів», що стало важливим фактором для стабільності споживчого ринку.
Нові положення встановлюють виняток для продукції з тарифними кодами 8517.13.00 щодо смартфонів і 8471, що охоплює комп’ютерне обладнання. В результаті ціни на такі товари залишаться на поточному рівні, незважаючи на введення нових мит. Також до списку винятків потрапило обладнання для виробництва напівпровідників із кодом 8486, що має значення для підтримки американських компаній у сфері мікроелектроніки.
Ухвалені зміни створюють умови, за яких компанії типу Apple, Dell та HP можуть продовжувати свою діяльність без необхідності вносити корективи у вартість продукції. Водночас експерти зазначають, що статус виключення не є остаточним і може бути переглянутий у зв’язку з можливою зміною підходів у політиці адміністрації Трампа.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Огляд смартфонів Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56: про світло
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тарифи Трампа не поширяться на смартфони та комп’ютери бізнес смартфон США
Згідно з оновленими вказівками митної служби США, смартфони та комп’ютери більше не підпадають під дію «взаємних тарифів»
Смарт годинник Oppo Watch X2 Mini має підтримку eSIM і автономність до 7 днів Oppo смарт-годинник
Компанія Oppo представила на китайському ринку новий смарт-годинник Watch X2 Mini, який дебютував одночасно із серією смартфонів Find X8.
Тарифи Трампа не поширяться на смартфони та комп’ютери
Процесори AMD Ryzen 8000HX для топових ігрових ноутбуків мають 16 ядер та 32 потоки з частотою до 5,4 ГГц
Sony представила нову лінійку телевізорів Bravia на 2025 рік
Податкова України планує стягувати податок з кожного продажу через OLX, Rozetka та Prom
MediaTek Dimensity 9400+ – короткочасно подвоює FPS та покращує енергоефективність на 40 %
WordPress випустила AI Site Builder – конструювання сайтів за допомогою текстових запитів
NASA розробляє дрон Mars Chopper для дослідження Марса
Звук запуску Windows 95 та ігри Minecraft додали до Національного реєстру звукозапису
Bang & Olufsen випустила колонки у корпусі з каменю
Нові електрокари BYD EV заряджаються повністю за півгодини
Kawasaki представила концепт робо-коня Corleo
На екранах кулерів Corsair тепер можна запускати відео з YouTube