Тарифи Трампа не поширяться на смартфони та комп’ютери

Адміністрація Дональда Трампа ухвалила зміни у тарифній політиці, які привернули значну увагу в економічних колах усього світу, повідомляє WccfTech. Згідно з оновленими вказівками митної служби США, смартфони та комп’ютери більше не підпадають під дію «взаємних тарифів», що стало важливим фактором для стабільності споживчого ринку.

Нові положення встановлюють виняток для продукції з тарифними кодами 8517.13.00 щодо смартфонів і 8471, що охоплює комп’ютерне обладнання. В результаті ціни на такі товари залишаться на поточному рівні, незважаючи на введення нових мит. Також до списку винятків потрапило обладнання для виробництва напівпровідників із кодом 8486, що має значення для підтримки американських компаній у сфері мікроелектроніки.

Ухвалені зміни створюють умови, за яких компанії типу Apple, Dell та HP можуть продовжувати свою діяльність без необхідності вносити корективи у вартість продукції. Водночас експерти зазначають, що статус виключення не є остаточним і може бути переглянутий у зв’язку з можливою зміною підходів у політиці адміністрації Трампа.