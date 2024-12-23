Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua

Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua23.12.24
В этом году мы получили возможность познакомиться со многими устройствами. Среди них как целый ряд ноутбуков на новых платформах от Intel и AMD, так и периферийные девайсы — начиная от Bluetooth-наушников, заканчивая хабами, портативными аккумуляторами и даже лампами. В целом, традиционно тренды покупок в магазинах электроники повлияли и на выборку того что попало в нашу Тестовую лабораторию.
Далее познакомимся с топом устройств 2024 года по версии редакции hi-tech.ua. Кроме них, на наш взгляд стоит познакомиться и со списком всех устройств, которые мы изучали и тестировали в 2024 году. В целом можем описать тенденции наблюдаемые в новинках как полярные. Не перестаем удивляться спросу как флагманские, очень дорогие модели, так и на бюджетные модели. Причём касается это всех сегментов — и смартфонов, и наушников, и ноутбуков.
Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Компания Asus выпустила обновленную модель в семействе ноутбуков Zenbook S. Рассматриваемая модель UX5406S получила новый процессор Intel поколения Lunarlake.
Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Новым трендом стали так называемые GaN (нитрид галия) зарядки. Главной особенностью является использование нитрида галия. Разберемся в чем их преимущество
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Компания Ajax Systems продолжила расширение своей экосистемы устройств, представив камеры видеонаблюдения и видеорегистратор для управления видеопотоками. Достаточно консервативный и устоявшийся тип устройств, традиционно для компании подкрепили глубокой проработкой софта и комплектующих.
Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Ноутбук Acer Chromebook Plus получил достаточно производительный процессор, достаточно памяти и разъем для вывода картинки.
Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
В линейку мышек Logitech G502 2023 года входит несколько моделей – с приставками в названии X, X Plus и Lightspeed.
ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
ASUS ROG Zephyrus G16 при наличии топового процессора и мощнейшей видеокарты, может похвастаться более чем компактными габаритами. Каким получился гибрид ультрапортативного и игрового ноутбука – расскажем в этом материале
Tecno Spark 20 Pro+: рестомод
Обновлённая серия смартфонов Tecno Spark 20 Pro+ состоит из трех моделей. Сегодня расскажем про топовою, которая к тому же, отличается по стилю от младших
ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
ASUS Zenbook Duo 2024 – ноутбук с двумя сенсорными экранами, при этом, имеющий дизайн классического устройства. Удалось ли компании реализовать инновации удобно и повысить эффективность работы – разберемся в этом материале
Bloody GPW70: яркий
Bloody имеет в своем портфеле множество вариаций игровой периферии, теперь у бренда есть и своя линейка геймпадов для любителей консольного управления.
Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition: объёмное удовольствие
Acer представила на выставке CES устройства с экраном, поддерживающим стереоскопическое 3D без очков. И вот, Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition (A3D15-71GM) уже у нас в редакции
Bloody MH390: закрытая вечеринка
Новые беспроводные наушники Bloody MH390 вдруг оказались весьма универсальной моделью. Имея минималистичный ретрофутуристический дизайн, они могут предложить хорошее звучание по фирменно низкой стоимости.
Lenovo Legion Slim 7 16IRH8: туннель в конце света
Свежая модель игрового ноутбука Lenovo Legion Slim 7 16IRH8 получила хорошее оснащение и приятный внешний вид. Все говорит о его готовности погрузить владельца в игры. Или все-таки в работу? Разберемся в этом обзоре
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Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Познакомимся с топ устройств года Среди них флагманские дорогие модели и бюджетные девайсы. Лучшие смартфоны, наушники и ноутбуки 2024 года по версии редакции hi-tech.ua.
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
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