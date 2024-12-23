Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua

В этом году мы получили возможность познакомиться со многими устройствами. Среди них как целый ряд ноутбуков на новых платформах от Intel и AMD, так и периферийные девайсы — начиная от Bluetooth-наушников, заканчивая хабами, портативными аккумуляторами и даже лампами. В целом, традиционно тренды покупок в магазинах электроники повлияли и на выборку того что попало в нашу Тестовую лабораторию.

Далее познакомимся с топом устройств 2024 года по версии редакции hi-tech.ua. Кроме них, на наш взгляд стоит познакомиться и со списком всех устройств, которые мы изучали и тестировали в 2024 году. В целом можем описать тенденции наблюдаемые в новинках как полярные. Не перестаем удивляться спросу как флагманские, очень дорогие модели, так и на бюджетные модели. Причём касается это всех сегментов — и смартфонов, и наушников, и ноутбуков.

Компания Asus выпустила обновленную модель в семействе ноутбуков Zenbook S. Рассматриваемая модель UX5406S получила новый процессор Intel поколения Lunarlake.

Новым трендом стали так называемые GaN (нитрид галия) зарядки. Главной особенностью является использование нитрида галия. Разберемся в чем их преимущество

Компания Ajax Systems продолжила расширение своей экосистемы устройств, представив камеры видеонаблюдения и видеорегистратор для управления видеопотоками. Достаточно консервативный и устоявшийся тип устройств, традиционно для компании подкрепили глубокой проработкой софта и комплектующих.

Ноутбук Acer Chromebook Plus получил достаточно производительный процессор, достаточно памяти и разъем для вывода картинки.

В линейку мышек Logitech G502 2023 года входит несколько моделей – с приставками в названии X, X Plus и Lightspeed.

ASUS ROG Zephyrus G16 при наличии топового процессора и мощнейшей видеокарты, может похвастаться более чем компактными габаритами. Каким получился гибрид ультрапортативного и игрового ноутбука – расскажем в этом материале

Обновлённая серия смартфонов Tecno Spark 20 Pro+ состоит из трех моделей. Сегодня расскажем про топовою, которая к тому же, отличается по стилю от младших

ASUS Zenbook Duo 2024 – ноутбук с двумя сенсорными экранами, при этом, имеющий дизайн классического устройства. Удалось ли компании реализовать инновации удобно и повысить эффективность работы – разберемся в этом материале

Bloody имеет в своем портфеле множество вариаций игровой периферии, теперь у бренда есть и своя линейка геймпадов для любителей консольного управления.

Acer представила на выставке CES устройства с экраном, поддерживающим стереоскопическое 3D без очков. И вот, Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition (A3D15-71GM) уже у нас в редакции

Новые беспроводные наушники Bloody MH390 вдруг оказались весьма универсальной моделью. Имея минималистичный ретрофутуристический дизайн, они могут предложить хорошее звучание по фирменно низкой стоимости.

Свежая модель игрового ноутбука Lenovo Legion Slim 7 16IRH8 получила хорошее оснащение и приятный внешний вид. Все говорит о его готовности погрузить владельца в игры. Или все-таки в работу? Разберемся в этом обзоре

Дмитрий Табаков

Руководитель проектов hi-tech.ua Руководитель проектов hi-tech.ua

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