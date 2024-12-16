Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт

Компания Asus выпустила обновленную модель в семействе ноутбуков Zenbook S. Рассматриваемая модель UX5406S получила новый процессор Intel поколения Lunarlake. Чем интересен лэптоп и свежие комплектующие – расскажем далее.

Дизайн и эргономика

Перед нами устройство с дизайном, который впервые показали в прошлом году. Алюминиевые панели проходят новый метод обработки – обеспечивая тактильные ощущения схожие с керамикой. Бархатистая поверхность подчеркивается линиями в форме логотипа компании. В уголке есть название серии. Такое сочетание мы видели недавно в Zenbook S 16 (UM5606), разве что она была представлена в светлом оттенке. Коих в итоге у таких моделей может быть несколько – темно-серый, темно-синий и молочно-белый. Наш UX5406S выпускается в сером и белом.

В целом компоновка модели удачная. Ноутбук тонкий и легкий, при этом ощущается монолитными очень качественным. Для серии Зенбуков это и не удивительно. Клавиатура и тачпад для этой диагонали просто огромны. Они такие же как у большей упомянутой модели S16, но тут не имеют пустого пространства вокруг. Для набора текстов кнопки очень удобные.

Единственным нюансом так и осталась кнопка питания, которая не просто в поле клавиш, а смещена из угла в ряд верхних кнопок. При том что декоративный логотип на решетке сверху так и остался не функциональным.

Как для компактного, ноутбук Zenbook S 14 UX5406S не слишком обделен разъемами – есть пара симметричных USB, полноценный HDMI, аудио-разъем. С другой стороны корпуса остался лишь USB Type-A. Заряжается ноутбук любым из USB-C портов. Днище имеет продолговатую вентиляционную полосу. Ставить на пледы устройство все еще нежелательно.

Комплектующие Asus Zenbook S 14 UX5406S

Установлен дисплей, выполненный по технологии OLED. Матрица имеет разрешение 3K с соотношением сторон 16:10. Это все также супер-качественное решение для потребления и работы с фото-видео контентом. Реализован 100 % охват пространства DCI-P3, поддержка HDR и валидация панели Pantone.

Процессор Intel Core Ultra 7 258V – совсем свежее решение, вышедшее на рынок недавно в этом году. Процессор верхнего среднего ценового диапазона семейства Lunar Lake изготовлен по 3 нм техпроцессу. Чип имеет 8 ядер (4 – E ядер и 4 – P ядра) и поддерживает 8 потоков. Базовая частота 2200 МГц может вырастать до максимальной в 4800 МГц. Поддерживается новый нейронный движок 47 TOPS, поддержка Thunderbolt 4 и PCIe 5 SSD. Главное отличие Ultra 7 258V от Ultra 7 256V – увеличенный поддерживаемый объем встроенной оперативной памяти: 32 ГБ против 16 ГБ. Видеочип Arc 8 iGPU оснащен 8 ядрами архитектуры Xe², работающими на частоте до 1 950 МГц, а также 8 блоками трассировки лучей.

Новый Intel Core Ultra 7 258V примерно так же производителен, как и более старые чипы U-класса от AMD и Intel, такие как Ryzen 7 6800U и Core i7-1355U в свете многопоточной производительности. При этом автономность с этим чипом выше всяких похвал. Даже при повышенной яркости подсветки дисплея в сценариях офисной нагрузки мы получили 20(!) часов работы от аккумулятора. Ближайшим конкурентом оказался ASUS Vivobook S15 OLED (K5504V) с 15-ю часами автономной работы.

Установлен быстрый накопитель на 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и распаяны 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x. Поддерживаются новейшие Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Впечатления

Asus Zenbook S 14 UX5406S – отличное решение в мире ультра компактных ноутбуков. Симпатичный дизайн отлично сочетается с малой толщиной и небольшим весом. Как для небольшой диагонали дисплея, у него достаточно портов для подключения периферии и накопителей. Комплектный блок питания также компактный и обеспечивает достаточно мощности для быстрой зарядки. Работать можно будет долго, более рабочего дня. Производительности энергоэффективного процессора вполне достаточно для работы с визуальным контентом. Его даже вполне хватит для нетребовательных игр. Можно сказать, что компания отлично справилась как с техническими, так и эстетическими компонентами новой модели.

Характеристики ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S

дисплей: 14 дюймов, OLED, 2880×1800, 16:10 Процесор: Intel Core Ultra 7 258V (2,2 – 4,8 ГГц) Видеоадаптер: Intel Arc 8 iGPU Оперативная память: 32 ГБ LPDDR5x-7500 Накопитель: 1 ТБ, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Свободные слоты расширения: нет Разъемы: 2×USB 4.0 (40 Гбит/с), 1×USB-A 3.2 Gen 2, 1×HDMI 2.1, аудио-разъем 3,5 мм Веб-камера/микрофон/LAN: 720p + Windows Hello/да/нет Считыватель карт памяти: нет Дактилоскопический сенсор: нет Беспроводные коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Защита: нет Подсветка клавиатуры: белая Аккумулятор: 72 Вт·ч, 4-элемента Li-ion Дополнительно: — Операционная система: Windows 11 Pro Габариты: 310×214×11,9–12,9 мм Вес: 1,2 кг Поставщик: представ-во компании Asus в Украине Цена: $2100

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Михаил Черновой

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