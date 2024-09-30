Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 с процессором Qualcomm: перспективный?

Шасси ноутбуков ASUS Vivobook получилось настолько удачным что с ним можно встретить как базовые рабочие модели, так и продвинутые варианты с топовыми процессорами и дискретными ускорителями. Неудивительно что Вивобук стал и платформой для обкатки процессоров от производителя мобильных чипов – компании Qualcomm. В этом материале расскажем про ASUS Vivobook S 15 с процессором Snapdragon X Elite и разберемся с его возможностями.

Дизайн

С точки зрения внешности рассказывать много не придется. Нашим читателям знакомы самые разные вариации этой линейки и модель Vivobook S 15 не выделяется чем-то особенным. Но это не значит, что с ней что-то не так. Он красивый и качественный, а эргономика заслуживает похвалы.

В целом имеем довольно тонкий корпус, с весом менее полутора килограмм и тонкими рамками вокруг экрана. Есть полноценная клавиатура с цифровым блоком, среднего размера тачпад, разнообразные порты по бокам и веб-камера с инфракрасными датчиками.

В нашем случае металлический серебристый цвет разбавлен лишь несколькими дизайнерскими акцентами. На крышке это хромированная надпись с названием серии, выполненная тонким шрифтом. Черная рамка вокруг дисплея также дублирует ее снизу. В ней же прячется глянцевая полоска с камерой и датчиками, которые не так бросаются в глаза. Объектив можно закрыть физической шторкой.

Клавиатура занимает максимум возможного пространства от края до края. Кнопки крупные и удобные для печати. Ход клавиш 1,7 мм. Правый шифт довольно длинный. В остальном размеры стандартные. Цифровой блок втиснут справа, клавиши с математическими функциями перенесены наверх. Ну и стрелки привычно для офисных моделей уполовинены. Кнопка питания в углу справа вверху. На ней нет никаких насечек, иной текстуры или цвета.

На левой грани установлены разъемы HDMI, два USB Type-C, кард ридер и аудио. Справа – пара быстрых USB Type-A и светодиоды индикации работы.

Днище получило узкую решетку вентиляции почти на всю ширину панели. Динамики здесь же по сторонам ближе к пользователю. Позади у крышки есть красивый вырез, а под ним на угловом торце основания еще одна полоса отверстий для вентиляции.

Оснащение

В ноутбуке установлен OLED-дисплей диагональю 15,6 дюймов разрешением 3K. Немного непривычное количество пикселей — 2880×1620, однако это стандартное для былых времен соотношение 16:9.

Органические светодиоды матрицы сами по себе означают что экран — классный. В цифрах и терминах это высокая максимальная яркость 600 кд/м2, охват пространства DCI-P3 на 100 %, контрастность 1 000 000:1. Есть сертификация VESA Display HDR True Black 600. Если подытожить – лучший экран который может получить ноутбук.

В модели может устанавливаться два варианта процессора от Qualcomm — Snapdragon X Elite X1E 78 100 и Snapdragon X Plus X1P 42 100. Они отличаются количеством ядер и потоков – 12 и 12 против 8 и 8 у младшего. Рабочая частота при этом одинакова. Дополнительный нейронный процессор, который берет на себе базовые и однотипные задачи имеет несколько большую производительность в первом варианте 75 против 45 TOPs. В нашем случае установлен более мощный вариант. Чип имеет интегрированную графику Qualcomm Adreno X1.

Snapdragon X Elite X1E-78-100 — это процессор (SoC) архитектуры ARM, предназначенный для использования в ноутбуках с ОС Windows. Упомянутые ранее 12 ядер Oryon представлены массивами двух типов — 8 ядер P и 4 ядра E.

Тесты дали очень приличные показатели производительности ЦП, которые показывают, что X Elite идет наравне с AMD Ryzen 7 7840U . Он также ненамного быстрее или медленнее чипа Apple M3 с 10 ядрами GPU.

Помимо цифр, куда более важным является фактор совместимости. Как и любая другая платформа Windows на ARM, чип Snapdragon X лучше всего работает с приложениями и играми, собранными специально для арм-процессоров. При использовании встроенного режима эмуляции x86 в ARM следует ожидать потери производительности примерно на 20%. Некоторая база знаний по этому поводу уже собрана в интернете. Энтузиасты проверили сотни программ и игр на работоспособность с чипами Снапдрагон в ноутбуках. Куда важнее то, что в таблице, на которую мы ссылаемся, можно найти колонку режима работы приложения и результат запуска. Не все программы адаптированы для ARM, поэтому стоит учитывать, что они должны не только запуститься, но и стабильно работать.

Установлены 32 ГБ оперативной памяти формата LPDDR5X. Они распаяны на плате, поэтому доставить еще не получится. Хотя этого количества вполне достаточно. Ноут может иметь два варианта накопителя на 512 или 1024 ГБ. В нашем случае был топовый вариант M.2 SSD с NVMe PCIe 4.0.

Беспроводные коммуникации последних ревизий. Это и Wi-Fi 7, и Bluetooth 5.4.

Здесь довольно большой аккумулятор на 70 Вт·час. Он позволяет работать весь световой день, причем не только в формате браузера и набора текстов. Недолгая работа в фото редакторах не начнет высаживать батарею слишком быстро. 15 часов это в довольно щадящем, хотя и не в самом экономном режиме из предложенных в ОС. Так что можно пытаться не брать с собой зарядку на работу. Хотя она и не такая уж крупная.

Все это позволило получить любопытные данные, судя по гистограммам. Дело в том, что процессор хорошо оптимизирован для разнообразной нагрузки. Видео не становится для него тяжелым испытанием, по крайней мере интегрированные адаптеры Интел иногда заметно слабее. Но даже в графических тестах он иногда обгоняет модели с прошлогодними видеокартами.

Впечатления

ASUS Vivobook S 15 стоит характеризовать с двух сторон – привычной нам ноутбучной и более тонко ощущаемой, которая касается пользовательского опыта. С первой, в целом, все ожидаемо и понятно. Качественно собранный, тонкий и не тяжелый ноут, который получил классный экран, достаточное количество портов, памяти и в целом хорошую эргономику.

А вот пользовательский опыт, здесь не привычно соответствующий первой части, так как мы имеем знакомый Windows, но использующий процессор, ранее не встречающийся. Поэтому технически большинство популярных программ работает, пароли, браузеры, картинки, мессенджеры, медиа – все работает и запускается как обычно. Но, есть нюансы.

Как и любая другая платформа Windows на ARM, чип от Qualcomm лучше всего работает с программами, собранными специально для арм-процессоров. Даже не все современные приложения имеют специальные версии и часто запускаются в режиме совместимости, съедающим некоторую долю производительности. При использовании встроенного режима эмуляции x86 в ARM следует ожидать потери производительности примерно на 20%. Некоторая база знаний по этому поводу уже собрана в интернете. Энтузиасты проверили сотни программ и игр на работоспособность с чипами Снапдрагон в ноутбуках.

Например, программы Adobe запускаются в режиме совместимости x64, а Blender в x86. В тоже время Davinci – недоступен вовсе. То есть привыкшим к конкретному видео-редактору стоит быть настороже. В качестве иллюстрации набора скомпилированных под ARM-программ – Daemon tools, Firefox, Notepad++, OBS, VLC. Скажем так, это не изысканный, но характерный набор софта.

Что касается наших изысканий, то отметим несколько. Функция Windows Hello в принципе не была особо медленной в ноутбуках где мы ее встречали. Как минимум потому что это опция чаще для дорогих, а, следовательно, производительных моделей. По обоим статьям, Vivobook S 15 также в этом сегменте. Но по ощущениям именно с Snapdragon система разблокируется быстрее чем когда-либо. И дело не только в камере и датчиках, но и способности ОС стартовать быстрее.

В некотором роде продолжением этого наблюдения стало быстродействие при работе от аккумулятора. С Vivobook S 15 мы часто не замечали работает ли он от розетки или собственного аккумулятора. Наверняка вы знаете, что обычно даже мощный ноутбучный процессор время от времени может не справляться и скролл меню, проигрывание видео, перетаскивание объекта или навигация могут сопровождаться мелкими подергиваниями. Они незначительны, не особо влияют на рабочий процесс, но присутствуют. Арм-процессор позволяет системе работать без таких мелких артефактов.

Зачем ARM?

ARM сочетают в себе высокопроизводительные конструкции RISC, более низкие затраты на производство и сниженное энергопотребление. Поэтому они хорошо подходят для портативных устройств, вроде смартфонов, планшетов и теперь вот ноутбуков.

Автономность также на уровне стойких моделей с экономными процессорами и немалыми аккумуляторами. Однако ощущения от этой независимости от розеток вместе с плавностью работы, описанной чуть выше – делают пользовательский опыт прямо-таки необычным. Ощущение, будто используешь смартфон с очень большим экраном и полноценной клавиатурой.

В целом, положительных моментов достаточно чтобы не считать такой эксперимент с архитектурой неудачным. Однозначно есть преимущества, которых разве что не настолько много чтобы закрыть глаза на совместимость программ. Хотя если использовать обычный набор, то трудностей не должно возникнуть вовсе. А вот если бы стоимость была чуть ниже, то устройство воспринималось в полном смысле как быстро и мобильное, без претензии на ультимативность. Это качественное и быстрое решение, которое справится с ежедневными задачами, сделает процесс работы комфортным, даст новейшие технологии в распоряжение пользователя, но и попросит взамен достаточно условных ресурсов.

Характеристики ноутбука ASUS Vivobook S 15 (S5507QA)

Дисплей: 15,6″, OLED, 3200×2000, 16:10, 120 Гц Процессор: Qualсomm Snapdragon X Elite X1E 78 100, 3,4 ГГц (кеш 42 МБ, до 3.4 ГГц, 12 ядер, 12 потоков) Видеокарта: Qualcomm Adreno GPU ОЗУ: 32 ГБ, LPDDR5X Накопитель: 1024 ГБ, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Разъемы: 2×USB Type-A 3.2 Gen 1

2x USB Type-C 4.0 Gen 3 Thunderbolt 4 (PD)

1×HDMI 2.1

1×3,5 мм аудіо Веб-камера/микрофон/LAN: Full HD/да/нет Кардридер: MicroSD Дактилоскопический сенсор: нет Беспроводные коммуникации: Wi-Fi 7 (802.11ax), Bluetooth 5.4 Защита: нет Подсветка клавиатуры: белая Аккумулятор: 70 Вт·час, 3-элементная Li-ion Дополнительно: ИК-датчики ОС: Windows 11 Габариты: 352,6×226,9×15,9 мм Вес: 1,42 кг Поставщик: представ-во компании ASUS в Украине Цена: ориентировочно $1340

Оценка:

+ быстродействие

+ автономность

+ оснащение

-совместимость с приложениями

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Михаил Черновой

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