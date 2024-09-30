Огляд ноутбука ASUS Vivobook S 15 із процесором Qualcomm: перспективний?

Шасі ноутбуків ASUS Vivobook вийшло настільки вдалим, що з ним можна зустріти як базові робочі моделі, так і просунуті варіанти з топовими процесорами та дискретними прискорювачами. Не дивно, що Вивобук став і платформою для обкатки процесорів від виробника мобільних чіпів – компанії Qualcomm. У цьому матеріалі розповімо про ASUS Vivobook S 15 із процесором Snapdragon X Elite та розберемося з його можливостями.

Дизайн

З погляду зовнішності розповідати багато не доведеться. Нашим читачам знайомі різні варіації цієї лінійки і модель Vivobook S 15 не виділяється чимось особливим. Але це не означає, що з нею щось не таке. Він гарний і якісний, а ергономіка заслуговує на похвалу.

Загалом маємо досить тонкий корпус, з вагою менш як півтора кілограма і тонкими рамками навколо екрану. Є повноцінна клавіатура з цифровим блоком, середнього розміру тачпад, різноманітні порти з боків та веб-камера з інфрачервоними датчиками.



У нашому випадку металевий сріблястий колір розбавлений лише декількома дизайнерськими акцентами. На кришці це хромований напис із назвою серії, виконаний тонким шрифтом. Чорна рамка довкола дисплея також дублює її знизу. У ній же ховається глянсова смужка з камерою та датчиками, які не так впадають у вічі. Об’єктив можна закрити фізичною шторкою.

Клавіатура займає максимум можливого простору від краю до краю. Кнопки великі та зручні для друку. Хід клавіш 1,7 мм. Правий шифт досить довгий. В іншому розміри стандартні. Цифровий блок втиснутий праворуч, клавіші з математичними функціями перенесені нагору. Та й стрілки зазвичай для офісних моделей уполовинені. Кнопка живлення в кутку праворуч нагорі. На ній немає жодних насічок, іншої текстури чи кольору.



На лівій грані встановлені роз’єми HDMI, два USB Type-C, кард рідер та аудіо. Справа – пара швидких USB Type-A та світлодіоди індикації роботи.

Днище отримало вузьку решітку вентиляції майже на всю ширину панелі. Динаміки тут же на всі боки ближче до користувача. Позаду кришка має гарний виріз, а під ним на кутовому торці основи ще одна смуга отворів для вентиляції.

Оснащення

У ноутбуці встановлений OLED-дисплей діагоналлю 15,6 дюймів роздільною здатністю 3K. Трохи незвична кількість пікселів – 2880×1620, проте це стандартне для минулих часів співвідношення 16:9.

Органічні світлодіоди матриці самі собою означають що екран – класний. У цифрах і термінах це найвища максимальна яскравість 600 кд/м2, охоплення простору DCI-P3 на 100 %, контрастність 1 000 000:1.Є сертифікація VESA Display HDR True Black 600. Якщо підсумувати – найкращий екран, який може отримати ноутбук.

У моделі може встановлюватися два варіанти процесора від Qualcomm – Snapdragon X Elite X1E 78 100 та Snapdragon X Plus X1P 42 100. Вони відрізняються кількістю ядер і потоків – 12 і 12 проти 8 та 8 у молодшого. Робоча частота у своїй однакова. Додатковий нейронний процесор, який бере на собі базові та однотипні завдання, має дещо більшу продуктивність у першому варіанті 75 проти 45 TOPs. У нашому випадку встановлений потужніший варіант. Чіп має інтегровану графіку Qualcomm Adreno X1.

Snapdragon X Elite X1E-78-100 – це процесор (SoC) архітектури ARM, призначений для використання в ноутбуках з ОС Windows. Згадані раніше 12 ядер Oryon представлені масивами двох типів – 8 ядер P та 4 ядра E.

Тести дали дуже пристойні показники продуктивності ЦП, які показують, що X Elite йде нарівні з AMD Ryzen 7 7840U. Він також набагато швидше або повільніше чіпа Apple M3 з 10 ядрами GPU.

Крім цифр, значно важливішим є чинник сумісності. Як і будь-яка інша платформа Windows на ARM, чіп Snapdragon X найкраще працює з програмами та іграми, зібраними спеціально для арм-процесорів. При використанні вбудованого режиму емуляції x86 ARM слід очікувати втрати продуктивності приблизно на 20%. Деяка база знань із цього приводу вже зібрана в Інтернеті. Ентузіасти перевірили сотні працездатність з чіпами Снапдрагон у ноутбуках. Набагато важливіше те, що в таблиці, на яку ми посилаємося, можна знайти колонку режиму роботи програми та результат запуску. Не всі програми адаптовані для ARM, тому варто враховувати, що вони мають не лише запуститись, а й стабільно працювати.

Встановлено 32 ГБ оперативної пам’яті формату LPDDR5X. Вони розпаяні на платі, тому доставити ще не вийде. Хоча цієї кількості цілком достатньо. Ноут може мати два варіанти накопичувача на 512 чи 1024 ГБ. У нашому випадку був топовий варіант M.2 SSD з NVMe PCIe 4.0.

Бездротові комунікації останніх ревізій. Це і Wi-Fi 7, і Bluetooth 5.4.

Тут досить великий акумулятор на 70 Вт годину. Він дозволяє працювати весь світловий день, причому не лише у форматі браузера та набору текстів. Недовга робота у фото редакторах не почне висаджувати батарею надто швидко. 15 годин це в досить щадному, хоч і не в найекономнішому режимі із запропонованих в ОС. Тож можна намагатися не брати із собою зарядку на роботу. Хоча вона й не така вже й велика.

Все це дозволило отримати цікаві дані, судячи з гістограм. Справа в тому, що процесор добре оптимізований для різноманітного навантаження. Відео не стає для нього важким випробуванням, принаймні інтегровані адаптери Інтел іноді помітно слабші. Але навіть у графічних тестах він іноді обганяє моделі із торішніми відеокартами.

Враження

ASUS Vivobook S 15 варто характеризувати з двох сторін – звичною нам ноутбучною і більш тонко відчувається, яка стосується досвіду користувача. З першою, загалом, все очікувано та зрозуміло. Якісно зібраний, тонкий і не важкий ноут, який отримав класний екран, достатню кількість портів, пам’яті та загалом хорошу ергономіку.

А ось користувальницький досвід, що тут не звично відповідає першій частині, так як ми маємо знайомий Windows, але використовує процесор, що раніше не зустрічається. Тому технічно більшість популярних програм працює, паролі, браузери, картинки, месенджери, медіа – все працює та запускається як завжди. Але є нюанси.

Як і будь-яка інша платформа Windows на ARM, чіп Qualcomm найкраще працює з програмами, зібраними спеціально для арм-процесорів. Навіть не всі сучасні програми мають спеціальні версії та часто запускаються в режимі сумісності, що з’їдає деяку частку продуктивності. При використанні вбудованого режиму емуляції x86 ARM слід очікувати втрати продуктивності приблизно на 20%. Деяка база знань із цього приводу вже зібрана в Інтернеті. Ентузіасти перевірили сотні працездатність з чіпами Снапдрагон у ноутбуках.

Наприклад, програми Adobe запускаються у режимі сумісності x64, а Blender у x86. У той же час Davinci – недоступний зовсім. Тобто звиклим до конкретного відеоредактора варто бути настороже. Як ілюстрація набору скомпільованих під ARM-програм – Daemon tools, Firefox, Notepad++, OBS, VLC. Скажімо, це не вишуканий, але характерний набір софту.

Щодо наших розвідок, то зазначимо кілька. Функція Windows Hello в принципі не була особливо повільною в ноутбуках, де ми її зустрічали. Як мінімум тому, що це опція частіше для дорогих, а отже, продуктивних моделей. За обома статтями, Vivobook S 15 також у цьому сегменті. Але за відчуттями саме з Snapdragon система розблокується швидше, ніж будь-коли. І справа не тільки в камері та датчиках, а й здібності ОС стартувати швидше.

До певної міри продовженням цього спостереження стала швидкодія при роботі від акумулятора. З Vivobook S 15 ми часто не помічали, чи працює він від розетки або власного акумулятора. Напевно, ви знаєте, що зазвичай навіть потужний ноутбучний процесор час від часу може не справлятися і скролл меню, програвання відео, перетягування об’єкта або навігація можуть супроводжуватися дрібними посмикуваннями. Вони незначні, особливо впливають на робочий процес, але присутні. Арм-процесор дозволяє системі працювати без таких дрібних артефактів.

Навіщо ARM?

ARM поєднують у собі високопродуктивні конструкції RISC, нижчі витрати на виробництво та знижене енергоспоживання. Тому вони добре підходять для портативних пристроїв, на зразок смартфонів, планшетів і тепер ноутбуків.

Автономність також на рівні стійких моделей з економними процесорами та чималими акумуляторами. Однак відчуття від цієї незалежності від розеток разом з плавністю роботи, описаної трохи вище – роблять досвід користувача прямо-таки незвичайним. Відчуття, ніби використовуєш смартфон із дуже великим екраном та повноцінною клавіатурою.

В цілому, позитивних моментів достатньо, щоб не вважати такий експеримент з архітектурою невдалим. Однозначно є переваги, яких хіба що не так багато, щоб заплющити очі на сумісність програм. Хоча якщо використовувати звичайний набір, то труднощів не повинно виникнути. А от якби вартість була трохи нижчою, то пристрій сприймався у повному розумінні як швидко та мобільний, без претензії на ультимативність. Це якісне та швидке рішення, яке впорається зі щоденними завданнями, зробить процес роботи комфортним, дасть новітні технології у розпорядження користувача, але й попросить натомість достатньо умовних ресурсів.

Характеристики ноутбукаASUS Vivobook S 15 (S5507QA)

Дисплей: 15,6″, OLED, 3200×2000, 16:10, 120 Гц Процесор: Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 78 100, 3,4 ГГц (кеш 42 МБ, до 3.4 ГГц, 12 ядер, 12 потоків) Відеокарту: Qualcomm Adreno GPU ОЗУ: 32 ГБ, LPDDR5X Накопичувач: 1024 ГБ, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Роз’єми: 2×USB Type-A 3.2 Gen 1

2x USB Type-C 4.0 Gen 3 Thunderbolt 4 (PD)

1×HDMI 2.1

1×3,5 мм аудіо Веб-камера/мікрофон/LAN: Full HD/так/ні Кардрідер: MicroSD Дактилоскопічний сенсор: ні Бездротові комунікації: Wi-Fi 7 (802.11ax), Bluetooth 5.4 Захист: ні Підсвічування клавіатури: біла Акумулятор: 70 Вт·год, 3-елементна Li-ion Додатково: ІЧ-датчики ОС: Windows 11 Габарити: 352,6×226,9×15,9 мм Вага: 1,42 кг Постачальник: представ-во компанії ASUS в Україні Ціна: орієнтовно $1340

Оцінка:

+ швидкодія

+ автономність

+ обладнання

-сумісність із додатками

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Михайло Чорновий

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