Ноутбук Asus Zenbook A14 оснащений чіпом Qualcomm та має автономність до 32 годин10.01.25
ASUS представила на виставці CES 2025 новий ноутбук Zenbook A14, який на презентації жартома назвали Zenbook Air, натякаючи на конкуренцію з MacBook Air. Ноутбук важить менше ніж 1 кг, що приблизно на 250 г легше MacBook Air. При цьому Zenbook A14 перевершує ультрапортативний ноутбук Apple за багатьма параметрами. Він оснащений 14-дюймовим OLED-екраном та може працювати до 32 годин без підзарядки. Єдине обмеження пов’язане з використанням чіпів Qualcomm Snapdragon X та X Elite, що може викликати проблеми із сумісністю деяких старих програм для Windows та пристроїв.
Однією з ключових особливостей пристрою стало покриття з матеріалу ASUS Ceraluminum, що помітно відрізняється від звичного металевого корпусу. Цей преміальний матеріал ASUS раніше використовувався в обмеженій кількості моделей, а тепер є практично на всіх поверхнях ноутбука, включаючи верхню кришку, клавіатуру і нижню панель.
Завдяки вдосконаленим зашморгам ноутбук можна легко відкрити однією рукою. Модель оснащена широким набором портів, включаючи USB Type A, два роз’єми USB Type C, HDMI 2.1 та роз’єм для навушників. Такі порти рідко зустрічаються в ультратонких ноутбуках Apple. Клавіші мають хід 1,3 мм, а у верхній частині корпусу розташована ІЧ-камера з роздільною здатністю 1080p. Звук забезпечують динаміки за допомогою Dolby Atmos, а бездротовий зв’язок підтримується модулем Wi-Fi 7.
Zenbook A14 доступний у кількох конфігураціях. Базова модель з процесором Snapdragon X Plus і 16 ГБ оперативної пам’яті пропонується за ціною від $900, маючи трохи товстіший корпус з вагою 1,09 кг. Найлегша версія вагою 990 г коштує $1100 та оснащена чіпом Snapdragon X Elite з 32 ГБ оперативної пам’яті.
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