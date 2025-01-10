Ноутбук Asus Zenbook A14 оснащен чипом Qualcomm и имеет автономность до 32 часов

ASUS представила на выставке CES 2025 новый ноутбук Zenbook A14, который на презентации в шутку назвали Zenbook Air, намекая на конкуренцию с MacBook Air. Ноутбук весит менее 1 кг, что примерно на 250 г легче MacBook Air. При этом Zenbook A14 превосходит ультрапортативный ноутбук Apple по многим параметрам. Он оснащен 14-дюймовым OLED-экраном и может работать до 32 часов без подзарядки. Единственное ограничение связано с использованием чипов Qualcomm Snapdragon X и X Elite, что может вызвать проблемы с совместимостью некоторых старых программ для Windows и устройств.

Одной из ключевых особенностей устройства стало покрытие из материала ASUS Ceraluminum, заметно отличающегося от привычного металлического корпуса. Этот премиальный материал ASUS ранее использовался в ограниченном числе моделей, а теперь присутствует практически на всех поверхностях ноутбука, включая верхнюю крышку, клавиатуру и нижнюю панель.

Благодаря усовершенствованным петлям ноутбук можно легко открыть одной рукой. Модель оснащена широким набором портов, включая USB Type A, два разъема USB Type C, HDMI 2.1 и разъем для наушников. Такие порты редко встречаются в ультратонких ноутбуках Apple. Клавиши имеют ход 1,3 мм, а в верхней части корпуса расположена ИК-камера с разрешением 1080p. Звук обеспечивают динамики с поддержкой Dolby Atmos, а беспроводная связь поддерживается модулем Wi-Fi 7.

Zenbook A14 доступен в нескольких конфигурациях. Базовая модель с процессором Snapdragon X Plus и 16 ГБ оперативной памяти предлагается по цене от $900, имея чуть более толстый корпус с весом 1,09 кг. Легчайшая версия весом 990 г стоит $1100 и оснащена чипом Snapdragon X Elite с 32 ГБ оперативной памяти.