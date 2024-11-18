Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна

Мы уже отмечали что компания Asus использует удачные по эргономике шасси ноутбуков в разных классах устройств. Дело тут не только в материалах и дизайне, но и внимании к деталям. Они встречаются в обеих классах и порой сложно отличить девайс какого уровня перед вами, не посмотрев на комплектующие. Нам стало интересно познакомиться с новой премиальной моделью ноута на базе платформы AMD с нейронным процессором для реализации сценариев искусственного интеллекта.

Дизайн и эргономика

Новый Asus Zenbook S 16 примечателен тонким корпусом и сравнительно небольшими габаритами при 16-дюймовой диагонали дисплея. Толщина корпуса составляет 11-13 мм и, учитывая разнообразие полноразмерных портов, это классный показатель. Вес также небольшой и настройка петель позволяет легко открыть ноутбук одной рукой.

Материал корпуса – металл и он используется как в крышке, так и основании. В компании его назвали Ceraluminum – производная от керамики и алюминия. Действительно, на ощупь он прохладный как металл и одновременно бархатистый, как керамика. Оттенков всего два. Наш называется Scandinavian White, который визуально скорее светло-серый. Есть темно — серый оттенок — Zumaia Gray. Крышка украшена линиями, образовывающими литеру «А» — логотипа, разработанного к 30-летию компании. В уголке также выгравировано название модельной линейки — Asus Zenbook.

Логотип «А» также можно найти над клавиатурой. Он размещен на сетке над ней. Функциональной нагрузки плашка не получила. Она не подсвечивается и не прячет под собой кнопку питания, хотя это было бы ожидаемо.

Порты разнесены по боковым торцам. Есть даже довольно крупные для этой толщины HDMI и USB Type-A. Они визуально неплохо вписаны в грани. Есть также аудио-разъем и кард ридер. А вот оба USB Type-C на одной стороне. Было бы удобнее, если бы один из них установили на другой торец, чтобы подключать блок питания можно было с двух сторон.

Из других приятных дизайнерских мелочей – небольшая надпись «Since 2011» между тыльными решетками вывода горячего воздуха. Она видна лишь при взгляде сзади-снизу, так как крышка прикрывает ее.

Клавиатура в целом удобна для набора текстов, имеет белую подсветку с тремя градациями яркости. Ход клавиш уменьшен в угоду общей малой толщине корпуса. Кнопки большие и квадратные. Клавиши «Shift», «Enter», «Backspace» заметно увеличены. Можно предположить, что места хватило бы и цифровому блоку в какой-либо из версий ноута. Сейчас же его нет.

Тачпад очень большой по меркам ноутов и имеет стеклянную поверхность. Управление им удобное, а клики четкие, хоть и приглушенные. Сенсорный цифровой блок на него не выводится.

Не можем не сказать про кнопку включения. Ее не просто поместили в поле клавиатуры, но и установили между кнопками «PrtSc» и «Delete», довольно ходовыми клавишами, которые часто используются в работе. Удивительное решение, учитывая количество свободного места в целом.

Днище корпуса имеет долгие резиновые проставки, которые цепко удерживают корпус на поверхности. Здесь же видим большую решетку вентиляции. Два отверстия отсеков с динамиками установлены вдоль боковых граней. Внутри каждого из них по три спикера. Качество звука — очень хорошее для ноутбука такого класса.

Толщина рамок экрана небольшая. Они окрашены в черный цвет, чтобы еще выгоднее выделять дисплей в выключенном состоянии, наверное. Над экраном есть полоса датчиков приближения и веб-камеры. Есть и ИК-камера для работы функции Windows Hello. Крышка экрана раскрывается не полностью — на угол 130 градусов.

Оснащение

Ноутбук ASUS Zenbook S 16 не делает акцентов на экране, но он оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем. Решение, которое все же заметно выделяет эту модель среди остальных. Матрица производства Samsung имеет разрешение 2880×1800 пикселей. Это современное соотношение сторон 16:10, обеспечивающее плотность пикселей 236 ppi. Частота обновления составляет 120 Гц. Экран имеет поддержку HDR и имеет пиковую яркость до 600 кд/м². В обычном режиме SDR максимальная яркость — 400 кд/м². Обеспечен 100% охват пространства DCI-P3 и точность цветопередачи Delta E < 1. Одним словом – прекрасное решение для работы с графикой, визуальным контентом в целом и уж тем более офисных задач.

Другой особенностью новой модели стал новейший процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370. Он имеет 12 ядер — 4 высокопроизводительных Zen 5 и 8 энергоэффективных Zen 5c. Поддерживается работа в 24 потока. Базовая частота процессора составляет 2 ГГц, а в турбо-режиме — до 5,1 ГГц. Ryzen AI 9 HX 370 где-то на 10% опережает Ryzen 7 7840HS и на 18% — Ryzen 7 7840U. Графическое ядро показывает себя хорошо в пересчёте на ватты.

Название не должно вводить в заблуждение, это энергоэффективное решение с TDP от 15 до 54 Вт. В нашем случае выставлены 30 Вт в качестве максимального значения, таким образом есть куда расти. Сопроводительный процессор NPU с производительностью 50 TOPS позволяет эффективно выполнять задачи с участием ИИ. Общее потребление при нагрузке колеблется от 25 до 60 Вт, а в простое – 18 Вт.

Статус Copilot+ делают ноутбук актуальным для ПО с ИИ. Хотя функции уже предоставляют некоторые преимущества, весь их потенциал пока не раскрыт. Ожидается, что обновление и развитие программного обеспечения позволят раскрыть еще больше функциональных особенностей и преимуществ технологий, в частности и для этой модели.

Есть и дискретный видео ускоритель — AMD Radeon 890M. GPU построен на архитектуре RDNA 3.5. Он имеет 16 вычислительных блоков с максимальной частотой 2,9 ГГц. Radeon 890M является самым мощным интегрированным графическим решением AMD на сегодня. Примечательно что играть на Asus Zenbook S 16 вполне можно используя родное разрешение, а это на секундочку почти 3K. Да, нам все еще недоступны топовые игры на максимальных настройках, но минимальное и средне качество текстур в оптимизированных играх реализуемо.

Для охлаждения задействована двухвентиляторная система с испарительной камерой. Вывод горячего воздуха производится через отверстия на заднем торце корпуса устройства. Таким образом горячий воздух не дует на экран, но такая конструкция ограничила угол раскрытия крышки. Системе хватает штатного охлаждения, хорошо заметный шум появляется лишь при максимальной нагрузке, рендеринге видео, например.

Для оперативного запоминания установлены 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-7500, работающей в двухканальном режиме. Установлен быстрый SSD-накопитель PCIe 4.0 емкостью 2 ТБ в форм-факторе M.2 2280. Его можно заменить при необходимости.

Коммуникации по последнему слову – новейшие Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, реализованные благодаря модулю MediaTek.

Хотя у ноутбука есть условно большого размера разъемы, сетевого порта нет. Поэтому в комплекте дается отдельный адаптер с USB-A на RJ-45 для подключения к проводной сети.

Литий-полимерный аккумулятор емкостью 78 Вт⋅ч обеспечивает очень приличную автономность в 15 часов офисной нагрузки. Среди устройств, которые побывали у нас, это один из лучших показателей. Причем как среди моделей с дискретной графикой, так и с исключительно интегрированными решениями. Автономность можно еще улучшить, понизив частоту экрана до 60 Гц.

Блок питания мощностью 65 Вт очень компактный и легкий. По сути это GaN-зарядка, которую мы ранее встречали с моделью Zenbook S 13 OLED. Полная зарядка батарей Zenbook S 16 (UM5606) займет почти 2 часа.

Программный комплект поставки включает Windows 11 Pro и утилиту MyASUS, позволяющую донастроить ноутбук и вести мониторинг системы во время работы.

Впечатления

Ноутбук Asus Zenbook S 16 выполнен в корпусе из необычного металла. Он не только хорошо выглядит, но и удобен с точки зрения эргономики. Клавиатура подходит для набора текстов, а тачпад вполне может заменить мышку. Прекрасный OLED-экран дополнен калибровкой, обеспечивающей готовность к работе с фото, видео и другой графикой.

Свежая платформа AMD хорошо показала себя как с точки зрения производительности, так и энергоэффективности. К тому же она адаптирована для операций с применением искусственного интеллекта, пусть и не раскрыта по потенциалу в полной мере. Более того, интегрированная графика дополнена дискретной видеокартой. Она позволит ускорить пост-обработку видео и даже поиграть в игры. Не можем не отметить емкий накопитель, быструю оперативку и свежайшие беспроводные коммуникации. В общем, Asus Zenbook S 16 (UM5606) можно рекомендовать как портативное и производительное устройство сертифицированного как Copilot Ready со всеми сопутствующими достоинствами.

Характеристики ноутбука Asus Zenbook S 16 (UM5606)

дисплей: 16 дюймов, OLED, 2880×1800, 16:10 Процесор: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 ядер (4 Zen 5 + 8 Zen 5c) / 24 потока, до 5,1 ГГц Видеоадаптер: AMD Radeon 890M Оперативная память: 32 ГБ LPDDR5x-7500 Накопитель: 2 ТБ, WD PC SN740, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Свободные слоты расширения: нет Разъемы: 2×USB 4.0 (40 Гбит/с), 1×USB-A 3.2 Gen 2, 1×HDMI 2.1, аудио-разъем 3,5 мм, кардридер SD Веб-камера/микрофон/LAN: 720p + Windows Hello/да/нет Считыватель карт памяти: Micro SD Дактилоскопический сенсор: нет Беспроводные коммуникации: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Защита: нет Подсветка клавиатуры: белая Аккумулятор: 87 Вт·ч, 4-элемента Li-ion Дополнительно: — Операционная система: Windows 11 Pro Габариты: 354×243×11,9–12,9 мм Вес: 1,5 кг Поставщик: представ-во компании ASUS в Украине Цена: $2300

Оценка:

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-нюансы эргономики

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Михаил Черновой

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