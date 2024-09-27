Обзор ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: с поддержкой

Ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM-7242 привлекателен тем что получил новые процессоры Intel с хорошей энергоэффективностью, при этом дополнен видеокартой и несколькими решениями из бизнес-моделей. Хотя и не без оговорок. И при всем этом ему удалось сохранить приемлемую на сегодня цену. Расскажем подробнее.

Дизайн и эргономика

Ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM-7242 это классическая рабочая модель для дома и офиса. Частично он выполнен из металлического сплава, частично пластика. Серебристый цвет делает поверхности не маркими и не слишком боящимися мелких царапин. Толщина оптимальная, великовата для ультрабуков, но здесь есть дискретная видеокарта, что идет вразрез рекордам тонкости.

Современные диагонали экранов не делают его особо крупным благодаря тонким рамкам. Поэтому при общих габаритах как у 15,4-6 дюймовой модели, он имеет дисплей 16 дюймов. Хотя верхняя рамка у него немаленькая, несмотря на то что ИК-сенсоров в ней нет, только веб-камера и микрофоны. Зато для более удобного раскрытия тут есть черный выступ, оформленный как отдельный элемент дизайна с надписью Aspire.

Клавиатура утоплена в нижнюю часть корпуса. По ее компоновке никаких неожиданностей. Шифты и ентер достаточного размера, цифровой блок хоть и не отделен от основных клавиш, но благодаря наличию подсветки не мешает при быстрой работе с текстами.

Кнопка питания находится в правом верхнем углу, а пары стрелок разного размера. Это все не критично, но наши читатели уже и так знают, чего мы просим.

Порты распределены по боковым торцам. Питание, USB-C, HDMI, USB-A на левом. Замок, Ethernet, второй USB-A, аудио 3,5 мм и светодиоды – не правом. Плюс за разнесенные порты ЮСБ, за то, что они смещены к задней части чтобы штекерами и адаптерами не мешаться под руками. Задний торец традиционно чист, так как крышка идет внахлест к нему и выступает механизмом поднятия над столом.

Тачпад среднего размера, удобный для недолгого использования. Из плюшек присущим бизнес-моделям, дактилоскопический сенсор.

Почти половина днище отведена под охлаждение. Через него видно охладительные медные трубки и кулеры процессора и видеокарты. Так что пледы, пыльные поверхности – ноутбуку противопоказаны. Есть четыре одинаковые ножки и пара динамиков, направленных вниз, чтобы звук отбивался к пользователю.

Что бы мы еще отнесли к эргономике в данном случае, так это размер блока питания. За счет использования не топового ускорителя, он лишь вдвое больше зарядок для офисных лошадок. Так что прибавлять к весу ноута коэффициент х1,5 не придется.

Оснащение

Дисплей в 16 дюймов имеет трендовое сегодня соотношение сторон 16:10. Вкупе с классическим и оптимальным разрешением Full HD, можем сказать, что это хорошее решение для повседневной работы. Браузер, видео, тексты и игры на начальных настройках будут нормально смотреться. Учитывая возможности платформы, на какие-то особенные визуальные эффекты рассчитывать и придется. К тому же классическая IPS-матрица не делает цену устройства пугающей, удерживая его в среднем классе.

Устанавливаемый процессор Intel Core 7 150U из серии Raptor Lake-U Refresh (RPL-U). Это энерго-эффективное решение для ноутбуков под платформу BGA-1744. Он имеет 10 ядер и поддерживает 12 потоков. Процессор имеет 2 высокопроизводительных ядра (P-ядра, Golden Cove) и 8 E-ядер, Gracemont). Чип производится с использованием усовершенствованного процесса Intel 7 (10 нм SuperFin).

Базовая частота составляет 1800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ. Значение TDP составляет от 12 до 15 Вт.

Важным и явно полезным дополнением к нему является дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050. Возможностей встроенного видео ядра явно мало в чем мы убедились на примере другой модели с Core 7 150U. GeForce RTX 2050 для ноутбуков – решение аж 2021 года с возможным TGP от 30 до 45 Вт. В нашем случае это 35 Вт. Видеокарта базируется на архитектуре Ampere и производится по техпроцессу 8 нм. Она имеет 4 ГБ памяти GDDR6 с рабочей частотой 14 ГГц. Используется 64-битный интерфейс, обеспечивающий пропускную способность 112.0 Гб/с.

Не можем сказать, что это решение, ориентированное на геймеров. Скорее 2050 поможет при рендеринге графического контента. Но и для игр с уступками по настройкам графики она подойдет. Например, на низких настройках графики можно даже поиграть в Cyberpunk 2077 с 45-49 fps, две последние Assassin’s Creed Odyssey и Valhalla пойдут даже на средних с 40-45 fps. А на высоких можно пробовать играть в Forza Horizon 4 получая даже более 60 кадров или Call of Duty: Modern Warfare с 35-40 fps. В общем не то чтобы она расширит горизонт применения ноутбука бесконечно, но базовые рамки точно расширит.

А вот чего тут явно маловато так это оперативной памяти. Да, ноутбук принадлежит к среднему, даже нижнему-среднему классу. Однако все мы знаем аппетиты браузеров. 8 ГБ это минимум для новых версий Windows. Рабочим же минимум уже можно считать 16 ГБ. Максимально же в ноут можно установить 24 ГБ, что немного нетипично и сложно делится на существующие объемы планок памяти.

Несмотря на оговорки по некоторым частям оснащения, модель получила современные беспроводные коммуникации, веб-камеру не с минимального размера матрицей и даже сканер отпечатков пальцев.

Аккумулятор хотя и имеет одну из самых значительных емкостей на три элемента, обеспечивает хорошую, но не рекордную автономность. С другой стороны, это 6 часов в режиме офисной нагрузки на устройстве с приемлемой на сегодня ценой. Не так много устройств в этом классе могут похвастать жизнью в половину рабочего дня без розетки.

Впечатления

Ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM-7242 можно назвать отличным решением нижнего среднего класса. Для работы и базовых задач с визуализацией, он справится. При этом есть ряд как свежих решений, так и, возможно, морально устаревших. Но нельзя сказать, что он слабый или по части комплектующих откровенно дешевый. Это качественно продуманное решение. Современная видеокарта не сделала бы из него игровой ноут, как и более мощный ЦПУ отобрал бы козыри автономности. Здесь же найден определенный баланс. Если посмотреть на гистограммы, видно, что он оставляет позади большое количество куда более дорогих ноутбуков, где упор сделан на экраны с объемами памяти.

Мы все время обращались к тому что ряд решений был сделаны в угоду цены. И это действительно так. Классическая IPS-матрица вместо OLED, 8 вместо 16 ГБ (хотя тут так себе экономия), RTX 2050 а не 3060… Все это по отдельности не поможет оценке стать в менее чем тысячу, но при емком SSD, нормальном экономичном процессоре и современном беспроводном Wi-Fi и Bluetooth – стоимость и правда отличная. Многие бюджетные ноутбуки не могут похвастать шестью часами автономной работы или даже подсветкой клавиатуры. В этот момент там опять начнутся уступки в сторону чего ни будь что скомпенсирует свет в кнопках.

В качестве повседневного решения для работы и потребления контента ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM подойдет по большинству параметров, а некоторые, можно с легкостью улучшить и получить максимум за эти деньги.

Характеристики Acer Aspire 16 A16-51GM-7242

Дисплей: 16”, IPS, 1920×1200, 60 Гц, 16:10 Процесор: Intel Core 7 150U, 1,8 ГГц (кеш 12 МБ, до 5,4 ГГц, 10 ядер, 12 потоков) Видеоадаптер: Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 ГБ GDDR6) Оперативная память: 8 ГБ, LPDDR5X (макс 24 ГБ) Накопитель: 1024 ГБ, Micron, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Разъемы: · 1 × USB Type-C Thunderbolt 4 (PD + DP) · 2 × USB Type-A 3.2 Gen 1 · 1 × HDMI 2.1 · 1 × 3,5 мм аудіо · 1 × Kensington Веб-камера/микрофон/LAN: 1080p/да/да Считыватель карт памяти: нет Дактилоскопический сенсор: да Беспроводные коммуникации: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Защита: нет Подсветка клавиатуры: белая Аккумулятор: 90 Вт·ч, 3-элемента Li-ion Дополнительно: нет Операционная система: Windows 11 Pro Габариты: 360×248×21 мм Вес ноутбука: 1,88 кг Поставщик: Представ-во компании Acer в Украине Цена: ориентировочно $1000

Оценка:

+ эргономика

+ дискретная видеокарта

-количество оперативной памяти

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Михаил Черновой

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