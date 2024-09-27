27.09.24

Обзор ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: с поддержкой

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Acer Aspire 16 A16-51GM-7242

Процессор, дискретная видеокарта, сканер отпечатков пальцев, большой накопитель – все это атрибута продвинутого офисного ноутбука. Но чтобы удержать цену Acer Aspire 16 A16-51GM-7242, компания немного поиздержалась. Разберемся в чем именно