Огляд ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: з підтримкою

Ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM-7242 привабливий тим, що отримав нові процесори Intel з гарною енергоефективністю, при цьому доповнений відеокартою та кількома рішеннями з бізнес-моделей. Хоча й не без застережень. І при цьому йому вдалося зберегти прийнятну на сьогодні ціну. Розкажемо докладніше.

Дизайн та ергономіка

Ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM-7242 – це класична робоча модель для дому та офісу. Частково він виконаний із металевого сплаву, частково пластику. Сріблястий колір робить поверхні не маркімі і не дуже боїться дрібних подряпин. Товщина оптимальна, велика для ультрабуків, але тут є дискретна відеокарта, що йде врозріз рекордам тонкості.

Сучасні діагоналі екранів не роблять його особливо великим завдяки тонким рамкам. Тому при загальних габаритах як 15,4-6 дюймової моделі, він має дисплей 16 дюймів. Хоча верхня рамка у нього немаленька, незважаючи на те, що ІЧ-сенсорів в ній немає, тільки веб-камера і мікрофони. Зате для зручнішого розкриття тут є чорний виступ, оформлений як окремий елемент дизайну з написом Aspire.

Клавіатура втоплена у нижню частину корпусу. За її компонуванням ніяких несподіванок. Шифти та ентер достатнього розміру, цифровий блок хоч і не відокремлений від основних клавіш, але завдяки наявності підсвічування не заважає швидкої роботи з текстами.

Кнопка живлення знаходиться у верхньому правому куті, а пари стрілок різного розміру. Це все не критично, але наші читачі вже й так знають, що ми просимо.

Порти розподілені з бокових торців. Живлення, USB-C, HDMI, USB-A на лівому. Замок, Ethernet, другий USB-A, аудіо 3,5 мм та світлодіоди – не право. Плюс за рознесені порти ЮСБ, за те, що вони зміщені до задньої частини, щоб штекерами та адаптерами не мішатися під руками. Задній торець зазвичай чистий, тому що кришка йде внахлест до нього і виступає механізмом підняття над столом.

Тачпад середнього розміру зручний для недовгого використання. З плюшок притаманним бізнес-моделям, дактилоскопічний сенсор.

Майже половина днища відведена під охолодження. Через нього видно охолоджувальні мідні трубки та кулери процесора та відеокарти. Так що пледи, запорошені поверхні – ноутбуку протипоказані. Є чотири однакові ніжки та пара динаміків, спрямованих вниз, щоб звук відбивався до користувача.

Що б ми ще віднесли до ергономіки в даному випадку, то це розмір блоку живлення. За рахунок використання не топового прискорювача він лише вдвічі більше зарядок для офісних конячок. Тож додавати до ваги ноута коефіцієнт х1,5 не доведеться.

Оснащення

Дисплей 16 дюймів має трендове сьогодні співвідношення сторін 16:10. Разом з класичною та оптимальною роздільною здатністю Full HD, можемо сказати, що це гарне рішення для повсякденної роботи. Браузер, відео, тексти та ігри на початкових налаштуваннях будуть нормально виглядати. Враховуючи можливості платформи, на якісь особливі візуальні ефекти розраховувати доведеться. До того ж класична IPS-матриця не робить ціну пристрою, що лякає, утримуючи його в середньому класі.



Процесор Intel Core 7 150U, що встановлюється, із серії Raptor Lake-U Refresh (RPL-U). Це енергоефективне рішення для ноутбуків під платформу BGA-1744. Він має 10 ядер та підтримує 12 потоків. Процесор має 2 високопродуктивних ядра (P-ядра, Golden Cove) та 8 E-ядер, Gracemont). Чіп виробляється з використанням удосконаленого процесу Intel 7 (10 нм SuperFin).

Базова частота становить 1800 МГц, але підтримка технології Turbo Boost дозволяє автоматично розганятися до 5400 МГц. Чіп має інтегровану графіку Intel Iris Xe Graphics (96EU), а розмір кешу 3-го рівня складає 12 МБ. Значення TDP становить від 12 до 15 Вт.

Важливим і явно корисним доповненням до нього є дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050. Можливостей вбудованого відео ядра явно мало в чому ми переконалися на прикладі іншої моделі з Core 7 150U. GeForce RTX 2050 для ноутбуків – рішення аж 2021 з можливим TGP від ​​30 до 45 Вт. У нашому випадку це 35 Вт. Відеокарта базується на архітектурі Ampere і виготовляється за техпроцесом 8 нм. Вона має 4 ГБ пам’яті GDDR6 із робочою частотою 14 ГГц. Використовується 64-бітний інтерфейс, що забезпечує пропускну здатність 112 Гб/с.

Не можемо сказати, що це рішення, орієнтоване на геймерів. Швидше за 2050 допоможе при рендерингу графічного контенту. Але і для ігор з поступками за налаштуваннями графіки вона підійде. Наприклад, на низьких налаштуваннях графіки можна навіть пограти в Cyberpunk 2077 з 45-49 fps, дві останні Assassin’s Creed Odyssey та Valhalla підуть навіть на середніх з 40-45 fps. А на високих можна пробувати грати в Forza Horizon 4, отримуючи навіть понад 60 кадрів або Call of Duty: Modern Warfare з 35-40 fps. Загалом не те, щоб вона розширить горизонт застосування ноутбука нескінченно, але базові рамки точно розширить.

А ось чого тут явно обмаль так це оперативної пам’яті. Так, ноутбук належить до середнього, навіть нижнього-середнього класу. Однак усі ми знаємо апетити браузерів. 8 ГБ – це мінімум для нових версій Windows. Робочим мінімум уже можна вважати 16 ГБ. Максимально в ноут можна встановити 24 ГБ, що трохи нетипово і складно ділиться на існуючі обсяги планок пам’яті.

Незважаючи на застереження щодо деяких частин обладнання, модель отримала сучасні бездротові комунікації, веб-камеру не з мінімального розміру матрицею і навіть сканер відбитків пальців.

Акумулятор хоч і має одну з найбільших ємностей на три елементи, забезпечує хорошу, але не рекордну автономність. З іншого боку, це 6 годин у режимі офісного навантаження на пристрої із прийнятною на сьогодні ціною. Не так багато пристроїв у цьому класі можуть похвалитися життям о пів на робочий день без розетки.



Враження

Ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM-7242 можна назвати чудовим рішенням нижнього середнього класу. Для роботи та базових завдань з візуалізацією він впорається. При цьому є низка як нових рішень, так і, можливо, морально застарілих. Але не можна сказати, що він слабкий або щодо комплектуючих відверто дешевий. Це якісно продумане рішення. Сучасна відеокарта не зробила б із нього ігровий ноут, як і потужніший ЦПУ відібрав би козирі автономності. Тут же знайдено певний баланс. Якщо подивитися на гістограми, видно, що він залишає позаду велику кількість набагато дорожчих ноутбуків, де упор зроблений на екрани з обсягами пам’яті.

Ми весь час зверталися до того, що ряд рішень було зроблено для ціни. І це справді так. Класична IPS-матриця замість OLED, 8 замість 16 ГБ (хоча тут так собі економія), RTX 2050 а не 3060 … Все це окремо не допоможе оцінці стати менш ніж тисячу, але при ємному SSD, нормальному економічному процесорі і сучасному бездротовому Wi -Fi і Bluetooth – вартість і справді відмінна. Багато бюджетних ноутбуків не можуть похвалитися шістьма годинами автономної роботи або навіть підсвічуванням клавіатури. У цей момент там знову почнуться поступки в бік чого не скомпенсує світло в кнопках.



Як повсякденне рішення для роботи та споживання контенту ноутбук Acer Aspire 16 A16-51GM підійде за більшістю параметрів, а деякі, можна з легкістю покращити і отримати максимум за ці гроші.

Характеристики Acer Aspire 16 A16-51GM-7242

Дисплей: 16”, IPS, 1920×1200, 60 Гц, 16:10 Процесор: Intel Core 7 150U, 1,8 ГГц (кеш 12 МБ, до 5,4 ГГц, 10 ядер, 12 потоків) Відеоадаптер: Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 ГБ GDDR6) Оперативна пам’ять: 8 ГБ, LPDDR5X (макс 24 ГБ) Накопичувач: 1024 ГБ, Micron, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Роз’єми: · 1 × USB Type-C Thunderbolt 4 (PD + DP) · 2 × USB Type-A 3.2 Gen 1 · 1 × HDMI 2.1 · 1 × 3,5 мм аудіо · 1 × Kensington Веб-камера/мікрофон/LAN: 1080p/так/так Зчитувач карток пам’яті: ні Дактилоскопічний сенсор: так Бездротові комунікації: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Захист: ні Підсвічування клавіатури: біла Акумулятор: 90 Вт·год, 3-елементи Li-ion Додатково: ні Операційна система: Windows 11 Pro Габарити: 360×248×21 мм Вага ноутбука: 1,88 кг Постачальник: Уявлення компанії Acer в Україні Ціна: орієнтовно $1000

Оцінка:

+ Ергономіка

+ дискретна відеокарта

-кількість оперативної пам’яті

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Михайло Чорновий

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