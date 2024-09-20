Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація

Нова платформа Intel знайшла своє місце в ноутбуці ASUS ExpertBook B9 B9403CV для корпоративного сегменту. Тут є буквально все, що потрібно для роботи, а вага при цьому не перевищує кілограма.

Дизайн та ергономіка

Лінійка ноутбуків для бізнесу ASUS ExpertBook B9 активно оновлюється, оскільки стала однією з найпопулярніших. Маючи невеликі розміри і вагу менше одного кілограма, вони, по-друге, мають всі необхідні роз’єми, модулі захисту і відмінне обладнання для роботи.



Корпус виконаний з магнієво-літієвого сплаву. Він пофарбований у темно-синій колір із матовим покриттям. Воно досить стійке до подряпин, як показала практика використання деяких моделей.

Незважаючи на те, що в цілому це дуже компактна модель, вона максимально ефективно організована. Навколо OLED-екрана дуже тонкі рамки. У верхній поміщена веб-камера та датчики для розпізнавання втомленого, або не дуже особи користувача.

Клавіатура займає всю ширину панелі, але має достатні для швидкого набору тексту відстані між кнопками. Чотири перші цифри фізичних кнопок візуально виділено. На них можна буде запрограмувати додаткові функції програми MyASUS.

Тачпад також досить великий. Утриманням пальця у верхньому правому куті на ньому виводяться цифри для швидкого використання калькулятора.

Кришка може відкриватися до горизонтального положення. На нижньому її торці є гумові проставки, оскільки вона виконує роль підйомника корпусу над столом. Якщо цього недостатньо, можна використовувати комплектну коробку для складання її в підставку.

Рознімання та частина решіток вентиляції на бічних гранях. Ліворуч – найбільша їхня концентрація – для замку Кенсінгтон, великий HDMI, два USB-C з підтримкою підключення моніторів та передачі енергії. Мікро-версія HDMI також використовується для підключення кабелю Ethernet. Перехідник є у комплекті.

Тут також є аудіо-роз’єм та світлодіоди роботи. Цікаво, що 3,5 мм залишили, хоча вже є моделі, де від нього відмовилися на користь економії місця всередині корпусу ноута. Він досить глибокий і заважає встановленню клавіатури на всю ширину панелі.

На правій грані менше – кнопка живлення, що має також сканер відбитків пальців, і стандартний USB. Між ними встановлені широкі грати виведення повітря. Рознесення портів непогане рішення – підключати мишку якраз можна буде тут і штекер не заважатиме руці.



На днищі досить великі грати для забору повітря. Ще пара є з боків на скошених гранях. Більше на пузику нічого немає, окрім пари динаміків по кутах. Гумові ніжки достатньо піднімають корпус, щоб забезпечити гарний приплив повітря.

Обладнання

Процесор Intel Core 7 150U, що встановлюється, належить серії Raptor Lake-U Refresh (RPL-U). Це енергоефективне рішення для ноутбуків під сокет BGA-1744. Він має 10 ядер та підтримує запуск 12 потоків. У структуру включені 2 високопродуктивні ядра (P-ядра, Golden Cove) і 8 E-ядер, Gracemont). Процесор виготовляється з використанням удосконаленого процесу Intel 7 (10 нм SuperFin).

Базова частота становить 1800 МГц, але підтримка технології Turbo Boost дозволяє автоматично розганятися до 5400 МГц. Чіп має інтегровану графіку Intel Iris Xe Graphics (96EU), а розмір кешу 3-го рівня складає 12 МБ. Значення TDP становить від 12 до 15 Вт. Через подібні тактові частоти продуктивність цього рішення лише трохи вище попереднього Core i7-1365U. Він підтримує функції керування vPro Essentials. Підтримуються технології Intel Trusted Execution, Active Management та Virtualization для забезпечення підвищеної безпеки, надійності та можливості віддаленого керування.

Встановлений дисплей максимально хороший для контенту та роботи з графікою. Характеристики OLED-панелі такі: пікова яскравість – 400 кд/м², охоплення діапазону DCI-P3: 100%, контрастність 1000000:1, є сертифікація VESA HDR True Black 500 і Pantone. Час відгуку 0,2 мс. Частота поновлення 120 Гц. Такий екран ми вже зустрічали в незвичайному ноутбуці ASUS Zenbook Duo 2024 року. І їх у нього було два.

Компанія вирішила постачати в Україну топову кількість оперативної пам’яті – 32 ГБ. Як ультимативна пропозиція – є можливість замовити всі 64 ГБ. Таким чином, 16 ГБ стають менш актуальними для флагманських пристроїв.

Сховищем даних є твердотільний накопичувач формату M.2 з PCIe 4.0 x4. Він має ємність 2 ТБ та вироблений компанією Solidigm. Нині це дочірній бренд SK Hynix, який був сформований після покупки у компанії Intel підрозділу з виробництва NAND за $9 млрд. У портфель пристроїв входять накопичувачі для користувачів, так і для дата-центрів. Показники роботи SSD відмінні, як зазвичай причепитися до одного з найшвидших рішень на ринку не виходить.

Крім іншого, є також модуль з інфрачервоними сенсорами для роботи функції розпізнавання користувача по обличчю. Як інші робочі доповнення це сканер відбитків пальців і підтримка модуля TPM 2.0.

Враження

Напрочуд компактний і легкий ноутбук ASUS ExpertBook B9 B9403CV виявився досить підготовленим для різних завдань. Корпус фірмово не маркий і стійкий до подряпин та легких ударів. Є весь набір інтерфейсів поряд із бізнес-доповненнями на кшталт датчиків пальця та розпізнавання обличчя.

Оновлений процесор Intel Core 7 150U хоч і належить до класу ефективних споживання енергії, не падає в бруд обличчям з точки зору продуктивності. А що ще важливіше, дозволяє ноутбуку працювати більше 10 годин від акумулятора. Це при середньому рівні яскравості підсвічування дисплея та активному Wi-Fi. Повний робочий день без блоку живлення можуть дозволити провести деякі офісні моделі.

Набір роз’ємів задовольнить будь-які запити. Не впевнені, що навіть кард-рідер буде важливим для цільової аудиторії цих пристроїв. В іншому ж з оснащення та ергономіки цей ноутбук впевнено можна назвати одним із найкращих корпоративних рішень. Питання, звісно, ​​залишається лише у вартості.

Характеристики ASUS ExpertBook B9 B9403CV

Дисплей: 14”, OLED, 2880×1800, 16:10, 400 кд/м² Процесор: Intel Core 7 150U, 1,8 ГГц (кеш 12 МБ, до 5,4 ГГц, 10 ядер, 12 потоків) Відеоадаптер: Intel Graphics Оперативна пам’ять: 64 ГБ, LPDDR5X Накопичувач: 2048 ГБ, Solidigm, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Роз’єми: · 2 × USB Type-C Thunderbolt 4 (PD + DP) · 1 × USB Type-A 3.2 Gen 1 · 1 × HDMI 2.1 · 1 × microHDMI (RJ45) · 1 × 3,5 мм аудіо · 1 × Kensington Веб-камера/мікрофон/LAN: 1080p/так/ні Зчитувач карток пам’яті: ні Дактилоскопічний сенсор: так Бездротові комунікації: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Захист: MIL-STD 810H Підсвічування клавіатури: біла Акумулятор: 63 Вт·год, 3-елементи Li-ion Додатково: Windows Hello, TPM 2.0, адаптер Ethernet-Micro HDMI Операційна система: Windows 11 Pro Габарити: 311×215×1,69 мм Вага ноутбука: 0,99 кг Постачальник: Уявлення компанії ASUS в Україні Ціна: орієнтовно $2150

Оцінка:

+ ергономіка

+ продуктивність

+ оснащення

-немає кардрідера

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Михайло Чорновий

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