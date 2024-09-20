Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация

Свежая платформа Intel нашла свое место в ноутбуке ASUS ExpertBook B9 B9403CV для корпоративного сегмента. Здесь есть буквально все что нужно для работы, а вес при этом не превышает килограмма.

Дизайн и эргономика

Линейка ноутбуков для бизнеса ASUS ExpertBook B9 активно обновляется, так как стала одной из самых популярных. Имея малые габариты и вес менее одного килограмма, на секундочку, у них есть все нужные разъемы, модули защиты и отличное железо для работы.

Корпус выполнен из магниево-литиевого сплава. Он окрашен в темно-синий цвет с матовым покрытием. Оно довольно стойкое к царапинам, как показала практика использования некоторых моделей.

Несмотря на то что в целом это очень компактная модель, она максимально эффективно организована. Вокруг OLED-экрана очень тонкие рамки. В верхней помещена веб-камера и датчики для распознавания уставшего, или не очень, лица пользователя.

Клавиатура занимает не всю ширину панели, но имеет достаточные для быстрого набора текста расстояния между кнопками. Четыре первые цифры физических кнопок визуально выделены. На них можно будет запрограммировать дополнительные функции в программе MyASUS.

Тачпад также достаточно большой. Удержанием пальца в правом верхнем углу на нем выводятся цифры для быстрого использования калькулятора.

Крышка может открываться до горизонтального положения. На нижнем ее торце есть резиновые проставки, так как она также выполняет роль подъемника корпуса над столом. Если и этого недостаточно, можно использовать комплектную коробку для складывания ее в подставку.

Разъемы и часть решеток вентиляции на боковых гранях. Слева — наибольшая их концентрация – для замка Кенсингтон, большой HDMI, два USB-C с поддержкой подключения мониторов и передачи энергии. Микро-версия HDMI также используется для подключения кабеля Ethernet. Переходник есть в комплекте.

Здесь также есть аудио-разъем и светодиоды работы. Любопытно что 3,5 мм оставили, хотя уже есть модели где от него отказались в пользу экономии места внутри корпуса ноута. Он довольно глубокий и мешает установке клавиатуры на всю ширину панели.

На правой грани всего поменьше – кнопка питания, имеющая также сканер отпечатков пальцев, и стандартный USB. Между ними установлена широкая решетка вывода воздуха. Разнесение портов неплохое решение –подключать мышку как раз можно будет здесь и штекер не будет мешать руке.

На днище довольно большая решетка для забора воздуха. Еще пара есть по бокам на скошенных гранях. Больше на пузике ничего нет кроме пары динамиков по углам. Резиновые ножки достаточно приподнимают корпус чтобы обеспечить хороший приток воздуха.

Оснащение

Устанавливаемый процессор Intel Core 7 150U принадлежит серии Raptor Lake-U Refresh (RPL-U). Это энерго-эффективное решение для ноутбуков под сокет BGA-1744. Он имеет 10 ядер и поддерживает запуск 12 потоков. В структуру включены 2 высокопроизводительных ядра (P-ядра, Golden Cove) и 8 E-ядер, Gracemont). Процессор производится с использованием усовершенствованного процесса Intel 7 (10 нм SuperFin).

Базовая частота составляет 1800 МГц, но поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 5400 МГц. Чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (96EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ. Значение TDP составляет от 12 до 15 Вт. Из-за схожих тактовых частот производительность этого решения лишь немного выше предыдущего Core i7-1365U. Он поддерживает функции управления vPro Essentials. Поддерживаются технологии Intel Trusted Execution, Active Management и Virtualization для обеспечения повышенной безопасности, надежности и возможности удаленного управления.

Установленный дисплей максимально хорош для контента и работы с графикой. Характеристики OLED-панели следующие: пиковая яркость – 400 кд/м², охват диапазона DCI-P3: 100 %, контрастность 1 000 000:1, есть сертификация VESA HDR True Black 500 и Pantone. Время отклика 0,2 мс. Частота обновления 120 Гц. Такой экран мы уже встречали в необычном ноутбуке ASUS Zenbook Duo 2024 года. Причем их у него было два.

Компания приняла решение поставлять в Украину топовое количество оперативной памяти – 32 ГБ. В качестве же ультимативного предложения – есть возможность заказать все 64 ГБ. Таким образом, 16 ГБ становятся все менее актуальными для флагманских устройств.

Хранилищем для данных является твердотельный накопитель формата M.2 с PCIe 4.0 x4. Он имеет емкость 2 ТБ и произведен компанией Solidigm. Ныне это дочерний бренд SK Hynix, который был сформирован после покупки у компании Intel подразделения по производству NAND за $9 млрд. В портфель устройств входят как накопители для пользователей, так и для дата-центров. Показатели работы SSD отличные, как обычно придраться к одному из самых быстрых решений на рынке не получается.

Помимо прочего есть также модуль с инфракрасными сенсорами для работы функции распознавания пользователя по лицу. В качестве других рабочих дополнений это сканер отпечатков пальцев и поддержка модуля TPM 2.0.

Впечатления

Удивительно компактный и легкий ноутбук ASUS ExpertBook B9 B9403CV оказался достаточно подготовленным для разных задач. Корпус фирменно не маркий и устойчивый к царапинам и легким ударам. Есть весь набор интерфейсов наряду с бизнес-дополнениями вроде датчиков пальца и распознавания лица.

Обновленный процессор Intel Core 7 150U хотя и принадлежит к классу эффективных по потреблению энергии, не падает в грязь лицом с точки зрения производительности. А что еще более немаловажно, позволяет ноутбуку работать более 10 часов от аккумулятора. Это при среднем уровне яркости подсветки дисплея и активном Wi-Fi. Полный рабочий день без блока питания могут позволить себе провести немногие офисные модели.

Набор разъемов удовлетворит практически любые запросы. Не уверены, что даже кард-ридер будет важным для целевой аудитории этих устройств. В остальном же по оснащению и эргономике этот ноутбук уверенно можно назвать одним из лучших корпоративных решений. Вопрос, конечно, остается только в стоимости.

Характеристики ASUS ExpertBook B9 B9403CV

Дисплей: 14”, OLED, 2880×1800, 16:10, 400 кд/м² Процесор: Intel Core 7 150U, 1,8 ГГц (кеш 12 МБ, до 5,4 ГГц, 10 ядер, 12 потоков) Видеоадаптер: Intel Graphics Оперативная память: 64 ГБ, LPDDR5X Накопитель: 2048 ГБ, Solidigm, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Разъемы: · 2 × USB Type-C Thunderbolt 4 (PD + DP) · 1 × USB Type-A 3.2 Gen 1 · 1 × HDMI 2.1 · 1 × microHDMI (RJ45) · 1 × 3,5 мм аудіо · 1 × Kensington Веб-камера/микрофон/LAN: 1080p/да/нет Считыватель карт памяти: нет Дактилоскопический сенсор: да Беспроводные коммуникации: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Защита: MIL-STD 810H Подсветка клавиатуры: белая Аккумулятор: 63 Вт·ч, 3-элемента Li-ion Дополнительно: Windows Hello, TPM 2.0, адаптер Ethernet-Micro HDMI Операционная система: Windows 11 Pro Габариты: 311×215×1,69 мм Вес ноутбука: 0,99 кг Поставщик: Представ-во компании ASUS в Украине Цена: ориентировочно $2150

Оценка:

+ эргономика

+ производительность

+ оснащение

-нет кардридера

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Михаил Черновой

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