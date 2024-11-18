Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля

Ми вже зазначали, що компанія Asus використовує вдалі з ергономіки шасі ноутбуків у різних класах пристроїв. Справа тут не тільки в матеріалах та дизайні, а й увазі до деталей. Вони зустрічаються в обох класах і часом складно відрізнити девайс якогось рівня перед вами, не подивившись на комплектуючі. Нам стало цікаво познайомитись із новою преміальною моделлю ноуту на базі платформи AMD з нейронним процесором для реалізації сценаріїв штучного інтелекту.

Дизайн та ергономіка

Новий Asus Zenbook S 16 примітний тонким корпусом та порівняно невеликими габаритами при 16-дюймовій діагоналі дисплея. Товщина корпусу становить 11-13 мм і з огляду на різноманітність повнорозмірних портів, це класний показник. Вага також невелика і налаштування петель дозволяє легко відкрити ноутбук однією рукою.

Матеріал корпусу – метал і він використовується як у кришці, так і на підставі. У компанії його назвали Ceraluminum – похідна від кераміки та алюмінію. Справді, на дотик він прохолодний як метал і водночас бархатистий, як кераміка. Відтінків лише два. Наш називається Scandinavian White, який візуально швидше світло-сірий. Є темно – сірий відтінок – Zumaia Gray. Кришка прикрашена лініями, що утворюють літеру “А” – логотипу, розробленого до 30-річчя компанії. У куточку також вигравірувано назву модельної лінійки – Asus Zenbook.

Логотип «А» можна також знайти над клавіатурою. Він розміщений на сітці над нею. Функціонального навантаження плашка не отримала. Вона не підсвічується і не ховає під собою кнопку живлення, хоч це було б очікувано.

Порти рознесені з бокових торців. Є навіть досить великі для цієї товщини HDMI та USB Type-A. Вони візуально непогано вписані у межі. Є також аудіо-роз’єм та кард рідер. А ось обидва USB Type-C на одній стороні. Було б зручніше, якби один із них встановили на інший торець, щоб підключати блок живлення можна було з обох боків.

З інших приємних дизайнерських дрібниць – невеликий напис “Since 2011” між тильними ґратами виведення гарячого повітря. Вона видно лише при погляді ззаду-знизу, оскільки кришка прикриває її.

Клавіатура загалом зручна для набору текстів, має біле підсвічування з трьома градаціями яскравості. Хід клавіш зменшений для загальної малої товщини корпусу. Кнопки великі та квадратні. Клавіші Shift, Enter, Backspace помітно збільшені. Можна припустити, що місця вистачило б і цифровому блоку в будь-якій версії ноуту. Зараз його немає.

Тачпад дуже великий за мірками ноутів та має скляну поверхню. Управління їм зручне, а кліки чіткі, хоч і приглушені. Сенсорний цифровий блок не виводиться.



Не можемо не сказати про кнопку увімкнення. Її не просто помістили в поле клавіатури, а й встановили між кнопками «PrtSc» та «Delete», досить ходовими клавішами, які часто використовують у роботі. Дивовижне рішення з огляду на кількість вільного місця в цілому.

Дно корпусу має довгі гумові проставки, які чіпко утримують корпус на поверхні. Тут же бачимо велику решітку вентиляції. Два отвори відсіків з динаміками встановлені вздовж бічних граней. Усередині кожного з них по три спікери. Якість звуку – дуже хороша для ноутбука такого класу.

Товщина рамок невелика. Вони забарвлені у чорний колір, щоб ще вигідніше виділяти дисплей у вимкненому стані, мабуть. Над екраном є смуга датчиків наближення та веб-камери. Є й інфрачервона камера для роботи функції Windows Hello. Кришка екрана розкривається не повністю – на кут 130 градусів.

Обладнання

Ноутбук ASUS Zenbook S 16 не робить акцентів на екрані, але оснащений 16-дюймовим OLED-дисплеєм. Рішення, яке все ж таки помітно виділяє цю модель серед інших. Матриця виробництва Samsung має роздільну здатність 2880×1800 пікселів. Це сучасне співвідношення сторін 16:10, що забезпечує щільність пікселів 236 ppi. Частота оновлення складає 120 Гц. Екран має підтримку HDR та має пікову яскравість до 600 кд/м². У звичайному режимі SDR максимальна яскравість – 400 кд/м². Забезпечено 100% охоплення простору DCI-P3 та точність кольору Delta E < 1. Одним словом – прекрасне рішення для роботи з графікою, візуальним контентом в цілому і тим більше офісних завдань.

Іншою особливістю нової моделі став найновіший процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370. Він має 12 ядер – 4 високопродуктивні Zen 5 і 8 енергоефективних Zen 5c. Підтримується робота у 24 потоки. Базова частота процесора становить 2 ГГц, а турбо-режимі – до 5,1 ГГц. Ryzen AI 9 HX 370 десь на 10% випереджає Ryzen 7 7840HS і на 18% – Ryzen 7 7840U. Графічне ядро ​​показує себе добре у перерахунку на ват.

Назва не повинна вводити в оману, це енергоефективне рішення з TDP від ​​15 до 54 Вт. У нашому випадку виставлені 30 Вт як максимальне значення, таким чином є куди рости. Супровідний процесор NPU з продуктивністю 50 TOPS дозволяє ефективно виконувати завдання за участю ІІ. Загальне споживання при навантаженні коливається від 25 до 60 Вт, а просто – 18 Вт.

Статус Copilot+ роблять ноутбук актуальним для програмного забезпечення з ІІ. Хоча функції вже надають деякі переваги, весь їхній потенціал поки що не розкритий. Очікується, що оновлення та розвиток програмного забезпечення дозволять розкрити ще більше функціональних особливостей та переваг технологій, зокрема і для цієї моделі.

Є дискретний відео прискорювач – AMD Radeon 890M. GPU побудовано на архітектурі RDNA 3.5. Він має 16 обчислювальних блоків із максимальною частотою 2,9 ГГц. Radeon 890M є найпотужнішим інтегрованим графічним рішенням AMD на сьогодні. Примітно, що грати на Asus Zenbook S 16 цілком можна використовуючи рідну роздільну здатність, а це на секундочку майже 3K. Так, нам все ще недоступні топові ігри на максимальних налаштуваннях, але мінімальна та середня якість текстур в оптимізованих іграх реалізована.

Для охолодження задіяно двовентиляторну систему з випарною камерою. Виведення гарячого повітря здійснюється через отвори на задньому торці корпусу пристрою. Таким чином, гаряче повітря не дме на екран, але така конструкція обмежила кут розкриття кришки. Системі вистачає штатного охолодження, добре помітний шум з’являється лише при максимальному навантаженні, рендеринг відео, наприклад.

Для оперативного запам’ятовування встановлено 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-7500, що працює у двоканальному режимі. Встановлено швидкий SSD-накопичувач PCIe 4.0 ємністю 2 ТБ у форм-факторі M.2 2280. Його можна замінити за потреби.

Комунікації за останнім словом – новітні Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4, реалізовані завдяки модулю MediaTek.

Хоча ноутбук має умовно великий розмір роз’ємів, мережного порту немає. Тому в комплекті дається окремий адаптер USB-A на RJ-45 для підключення до проводової мережі.



Літій-полімерний акумулятор ємністю 78 Вт⋅ч забезпечує дуже пристойну автономність в 15 годин офісного навантаження. ще покращити, знизивши частоту екрану до 60 Гц.

Блок живлення потужністю 65 Вт дуже компактний і легкий. По суті, це GaN-зарядка, яку ми раніше зустрічали з моделлю. oled-ux5304v/”>Zenbook S 13 OLED. Повна зарядка батарей Zenbook S 16 (UM5606) займе майже 2:00.

Програмний комплект поставки включає Windows 11 Pro та утиліту MyASUS, що дозволяє доналаштувати ноутбук та вести моніторинг системи під час роботи.

Враження

Ноутбук Asus Zenbook S 16 виконаний у корпусі із незвичайного металу. Він не тільки добре виглядає, а й зручний з погляду ергономіки. Клавіатура підходить для набору текстів, а тачпад може замінити мишку. Прекрасний OLED-екран доповнений калібруванням, що забезпечує готовність до роботи з фото, відео та іншою графікою.

Свіжа платформа AMD добре показала себе як з погляду продуктивності, так і енергоефективності. До того ж, вона адаптована для операцій із застосуванням штучного інтелекту, нехай і не розкрита за потенціалом повною мірою. Більше того, інтегрована графіка доповнена дискретною відеокартою. Вона дозволить прискорити постобробку відео і навіть пограти в ігри. Не можемо не відзначити ємний накопичувач, швидку оперативну пам’ять і нові бездротові комунікації. Загалом, Asus Zenbook S 16 (UM5606) можна рекомендувати як портативний та продуктивний пристрій сертифікованого як Copilot Ready з усіма супутніми перевагами.

Характеристики ноутбука Asus Zenbook S 16 (UM5606)

дисплей: 16 дюймів, OLED, 2880×1800, 16:10 Процесор: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 ядер (4 Zen 5 + 8 Zen 5c) / 24 потоки, до 5,1 ГГц Відеоадаптер: AMD Radeon 890M Оперативна пам’ять: 32 ГБ LPDDR5x-7500 Накопичувач: 2 ТБ, WD PC SN740, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Вільні слоти розширення: ні Роз’єми: 2×USB 4.0 (40 Гбіт/с), 1×USB-A 3.2 Gen 2, 1×HDMI 2.1, аудіо-роз’єм 3,5 мм, кардрідер SD Веб-камера/мікрофон/LAN: 720p + Windows Hello/так/ні Зчитувач карток пам’яті: Micro SD Дактилоскопічний сенсор: ні Бездротові комунікації: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Захист: ні Підсвічування клавіатури: біла Акумулятор: 87 Вт·ч, 4-елементи Li-ion Додатково: — Операційна система: Windows 11 Pro Габарити: 354×243×11,9–12,9 мм Вага: 1,5 кг Постачальник: представ-во компанії ASUS в Україні Ціна: $2300

Оцінка:

+ продуктивність

+ габарити

+ дизайн

-ціна

-нюанси ергономіки

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Михайло Чорновий

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