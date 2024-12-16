Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт

Компанія Asus випустила оновлену модель у сімействі ноутбуків Zenbook S. Розглянута модель UX5406S отримала новий процесор Intel покоління Lunarlake. Чим цікавий лептоп і нові комплектуючі – розповімо далі.

Дизайн та ергономіка

Перед нами пристрій із дизайном, який вперше показали минулого року. Алюмінієві панелі проходять новий метод обробки – забезпечуючи тактильні відчуття схожі на кераміку. Оксамитова поверхня підкреслюється лініями у формі логотипу компанії. У куточку є назва серії. Таке поєднання ми бачили нещодавно у Zenbook S 16 (UM5606), хіба що вона була представлена ​​у світлому відтінку. Яких у результаті у таких моделей може бути кілька темно-сірий, темно-синій і молочно-білий. Наш UX5406S випускається в сірому та білому.

Загалом компонування моделі вдала. Ноутбук тонкий і легкий, при цьому відчувається дуже якісним монолітними. Для серії Зенбуків це не дивно. Клавіатура та тачпад для цієї діагоналі просто величезні. Вони такі ж як у більшої згаданої моделі S16, але тут немає порожнього простору навколо. Набір текстів кнопки дуже зручні.

Єдиним нюансом так і залишилася кнопка живлення, яка не просто в полі клавіш, а зміщена з кута до ряду верхніх кнопок. При тому, що декоративний логотип на решітці зверху так і залишився нефункціональним.



Як для компактного, ноутбук Zenbook S 14 UX5406S не надто обділений роз’ємами – є пара симетричних USB, повноцінний HDMI, аудіо-роз’єм. З іншого боку корпусу залишився лише USB Type-A. Заряджається ноутбук будь-яким із USB-C портів. Днище має довгасту вентиляційну смугу. Ставити на пледи пристрій ще небажано.

Оснащення Asus Zenbook S 14 UX5406S

Встановлено дисплей, виконаний за технологією OLED. Матриця має роздільну здатність 3K із співвідношенням сторін 16:10. Це все також супер-якісне рішення для споживання та роботи з фото-відео контентом. Реалізовано 100% охоплення простору DCI-P3, підтримка HDR та валідація панелі Pantone.

Процесор Intel Core Ultra 7 258V – зовсім свіже рішення, що вийшло на ринок нещодавно цього року. Процесор верхнього середнього цінового діапазону сімейства Lunar Lake виготовлений по 3 нм техпроцесу. Чіп має 8 ядер (4 – E ядер та 4 – P ядра) та підтримує 8 потоків. Базова частота 2200 МГц може зростати до максимальної 4800 МГц. Підтримується новий нейронний двигун 47 TOPS, підтримка Thunderbolt 4 та PCIe 5 SSD. Головна відмінність Ultra 7 258V від Ultra 7 256V – збільшений підтримуваний обсяг вбудованої оперативної пам’яті: 32 ГБ проти 16 ГБ. Відеочіп Arc 8 iGPU оснащений 8 ядрами архітектури Xe², що працюють на частоті до 1950 МГц, а також 8 блоками трасування променів.

Новий Intel Core Ultra 7 258V приблизно так само продуктивний, як і старіші чіпи U-класу від AMD та Intel, такі як Ryzen 7 6800U та Core i7-1355U у світлі багатопоточної продуктивності. При цьому автономність з цим чіпом вища за всякі похвали. Навіть при підвищеній яскравості підсвічування дисплея в сценаріях офісного навантаження ми отримали 20 годин роботи від акумулятора. Найближчим конкурентом виявився ASUS Vivobook S15 OLED (K5504V) з 15 годин автономної роботи

Встановлено швидкий накопичувач на 1 ТБ з інтерфейсом PCIe 4.0 x4 та розпаяно 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x. Підтримуються новітні Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.

Враження

Asus Zenbook S 14 UX5406S – відмінне рішення у світі ультра компактних ноутбуків. Симпатичний дизайн відмінно поєднується з малою товщиною та невеликою вагою. Як для невеликої діагоналі дисплея, у нього достатньо портів для підключення периферії та накопичувачів. Комплектний блок живлення також компактний та забезпечує достатньо потужності для швидкої зарядки. Працювати можна буде довго, робочого дня. Продуктивності енергоефективного процесора цілком достатньо роботи з візуальним контентом. Його навіть цілком вистачить для невибагливих ігор. Можна сказати, що компанія чудово впоралася як із технічними, так і естетичними компонентами нової моделі.

Характеристики ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S

дисплей: 14 дюймів, OLED, 2880×1800, 16:10 Процесор: Intel Core Ultra 7 258V (2,2 – 4,8 ГГц) Відеоадаптер: Intel Arc 8 iGPU Оперативна пам’ять: 32 ГБ LPDDR5x-7500 Накопичувач: 1 ТБ, SSD M.2 NVMe, PCIe 4.0 x4 Вільні слоти розширення: ні Роз’єми: 2×USB 4.0 (40 Гбіт/с), 1×USB-A 3.2 Gen 2, 1×HDMI 2.1, аудіо-роз’єм 3,5 мм Веб-камера/мікрофон/LAN: 720p + Windows Hello/так/ні Зчитувач карток пам’яті: ні Дактилоскопічний сенсор: ні Бездротові комунікації: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Захист: ні Підсвічування клавіатури: біла Акумулятор: 72 Вт·ч, 4-елементи Li-ion Додатково: — Операційна система: Windows 11 Pro Габарити: 310×214×11,9–12,9 мм Вага: 1,2 кг Постачальник: представ-в компанії Asus в Україні Ціна: $2100

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Михайло Чорновий

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