Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR

Компания Ajax Systems продолжила расширение своей экосистемы устройств, представив камеры видеонаблюдение и видеорегистратор для управление видеопотоками. Достаточно консервативный и устоявшийся тип устройств, традиционно для компании подкрепившихся глубокой проработкой софта и комплектующих.

В компании определяют две основные проблемы, свойственные системам видеонаблюдения. Первая – несанкционированный доступ к камерам. Или потому, что пароль не изменили с заводского, или потому, что производитель не позаботился о шифровании сигнала. Вторая – отдельные системы управления камерами и хранилищем, которые соответственно требуют отдельных настроек доступа. Они редко интегрируются в уже установленные системы безопасности.

Добавить фирменные устройства для систем видеонаблюдения в экосистему Ajax стало вполне закономерным решением.

Камеры Ajax DomeCam Mini, TurretCam и BulletCam

Компания традиционно подошла к вопросу разработки новых устройств с изяществом и лаконичностью. В портфолио есть три форм-фактора камер, которые назвали TurretCam, BulletCam и DomeCam Mini. Каждая производится в нескольких версиях оптики для оптимального выбора под конкретные сценарии использования.

Они подходят для установки в помещении и на улице, имеют инфракрасную подсветку для работы ночью. Камеры быстро прилагаются к системе через QR-код и легко монтируются. В комплекте есть необходимые крепления и шестигранник для регулировки. А вот блоков питания нет, поэтому пользователям нужно заранее позаботиться о том, чтобы их заживить от линии 12 В или кабеля RJ45 с PoE.

Устройства, как и все у Ajax, поддерживают гибкие настройки конфиденциальности данных. Не могли пройти и мимо искусственного интеллекта. Он занимается распознаванием объектов на изображении для эффективной выборочной записи событий.

Нельзя не отметить, что аппаратное обеспечение отвечает требованиям NDAA. Это глава 899 Закона США о национальной обороне. Одним из ограничений является то, что производителям устройств безопасности, включая камеры видеонаблюдения, запрещено использовать компоненты определенных производителей (чаще всего речь о китайских фирмах) в своих продуктах. Так вот, девайсы Ajax закону отвечают, используя только разрешенные комплектующие.

Оборудование камер

Камеры выпускаются с разной оптикой, которая позволит выбрать требуемое сочетание параметров для заданного помещения и местности. Широкоугольный объектив будет более полезным при установке камеры на улице, а меньший угол будет удобнее для помещений. Очевидно, что если требуется улучшенная детализация, выбираем модель с увеличенным количеством мегапикселей – большей матрицей.

Есть варианты с матрицами размером 5 Мпикс (2880×1620) и 8 Мпикс (3840×2160). Для каждой есть два варианта объективов – с фокусным расстоянием 2,8 или 4 мм. У каждого, соответственно, свой угол обзора 100°-110° и 75° – 85°.

Для темных помещений и съемки ночью используется дополнительно инфракрасная подсветка, которая может осветить до 35 метров. Это есть у всех моделей.

Хранить видео можно на карте памяти, для этого есть MicroSD-слот, или на жестком диске видеорегистратора. Доступ к видео на карте возможен только через мобильные и десктопные приложения. При этом разрешение на просмотр записанных фото, видеопотока в реальном времени может предоставить администратор системы избранным пользователям.

Беспарольная проверка подлинности mTLS в камерах обеспечивает возможность подключения только к одному пространству в системе Ajax. Каждое взаимодействие с облачным сервисом происходит с зашифрованными сертификатами, что делает невозможным упомянутые в начале статьи риски, связанные с паролями.

Мы упоминали об искусственном интеллекте. Ajax использует его для распознавания объектов на видео, чтобы камеры записывали только выбранные события — появление людей, машины или любого движения, например. Так система не будет сохранять нерелевантные события и сэкономит место на накопителе. Обработка видео в реальном времени и непосредственно на камере.

Настройка камер

Камеры можно добавить в общую систему устройств Ajax, а также можно привязать к видеорегистратору, о котором расскажем чуть позже.

Добавив камеру в систему, пользователи получают возможность дополнительно верифицировать угрозы при срабатывании датчиков или датчиков в определенной зоне. Это программируется с помощью сценариев. Камера начнет съемку и, нажав на оповещение о срабатывании, можно перейти непосредственно на видеоряд с события.

Видеорегистратор позволяет создавать видеостену, состоящую из видеопотоков из нескольких камер и датчиков MotionCam. Она обновляется в режиме реального времени, а расположение выводимых камер можно настраивать. Видеостену можно просматривать как в мобильном, так и в десктопном приложении.

Видеорегистратор Ajax NVR

Ajax NVR (Network Video Recorder) доступен в двух версиях – на 8 и 16 каналов. Благодаря фирменной технологии JetSparrow, даже при использовании жесткого диска доступ к видео очень быстр. Мы лагов и задержек не встречали, кроме долей секунды для начала воспроизведения видео. К тому же технология имеет TLS-шифрование данных. Максимально поддерживаемый объем жесткого диска – 16 ТБ.

Видеорегистратор абсолютно бесшумный и это хорошо для квартир и частных домов. С другой стороны, следует позаботиться о накопителе, который не будет слишком греться при постоянной работе. Защита подключения и жесткого диска дополнительно обеспечивает тампер. Как и на других устройствах Ajax, при его открытии пользователь получит уведомление.

Ajax NVR прилагается к системе также по QR-коду, а проблемы с устройствами можно решить через подключение к Ajax Cloud. Удаленно можно следить за состоянием системы: температурой накопителя, загрузкой центрального процессора и оперативной памяти.

В систему с регистратором можно добавлять как камеры от Ajax, так и посторонних брендов. В списке устройств нужно перейти в NVR, а там в раздел камеры. Затем начать сканирование сети и выбрать нужное найденное устройство, введя его логин и пароль. Камеры Ajax добавляются быстрее просто после сканирования кода и соотнесения с нужным видеорегистратором.

Впечатления

Устройства для видеонаблюдения Ajax не вызывают нареканий на наполненность линейки и технических вариаций моделей. Три форм-фактора закрывают потребности, по-видимому, 99% мест применения. Разве что кому-нибудь понадобится скрытый вариант, который монтируется непосредственно в стену.

Инициализация в системе и монтаж достаточно интуитивны, чтобы с этим справился среднестатистический пользователь. Добавить камеру в свою систему можно как обычно по QR-коду. При монтаже пригодится комплектный шестигранник, ослабляющий зажимы, фиксирующие камеру в корпусе. Выставив оптимальный угол, затягиваем их назад.

В любом случае желательно и с эстетической, и точки зрения безопасности, заранее подумать о прокладке кабелей для камер в квартире, доме или офисе. Напомним, что в комплекте камеры имеют выходы на 12 В и Ethernet. Если установка камеры видеонаблюдения все же произошла спонтанно, тогда можно проложить интернет-кабель от маршрутизатора по коробу, например, и докупить совместимый блок питания, если маршрутизатор не поддерживает питание по Ethernet-у. Цена блоков питания на 12 В – один-два доллара.

Відеореєстратор, також підключений до мережі, дозволяє збирати всі відеопотоки на накопичувачі. Жорсткий диск у комплект не входить, і ми порадили б докупити HDD адаптований для спостереження. Звичайний для ПК, який ми використовували, сильно гріється при тривалій роботі.

У програмі можна не тільки швидко переходити на зображення з кожної камери, але й переглядати відеозаписи по подіях з кожної. Таймлайн внизу має позначки подій, тому про те, який тип інциденту стався і який дивитися, стане зрозуміло заздалегідь.

Відеореєстратор, як і камери, не має акумулятора, тому про його живлення під час відключення електрики потрібно подумати окремо.

Компанії вдалося зробити довершену систему відеоспостереження, яка є доступною для звичайних та професіональних користувачів. Її налаштування традиційно не складне, а використання інтуїтивне та зручне.

Ми маємо також зазначити, що не дивлячись на легкість монтажу та налаштування, виробник наполягає на професійному встановленні системи та її компонентів офіційними партнерами та інженерами монтажу Ajax. Це гарантує правильне налаштування та ефективну роботу всіх пристроїв.

Просимо додати інформацію про те, що «виробник наполягає на професійному встановленні системи та її компонентів офіційними партнерами та інженерами монтажу Ajax. Це гарантує правильне налаштування та ефективну роботу всіх пристроїв».

Михаил Черновой

Редактор Редактор

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