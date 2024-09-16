Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR

Компанія Ajax Systems продовжила розширення своєї екосистеми пристроїв, представивши камери для відеоспостереження та відеореєстратор для керування відеопотоками. Достатньо консервативний і усталений тип пристроїв, традиційно для компанії підкріпили глибоким пропрацюванням софту та комплектуючих.

У компанії визначають дві основні проблеми властиві системам відеоспостереження. Перша – несанкціонований доступ до камер. Чи тому, що пароль не змінили з заводського, чи тому, що виробник не подбав про шифрування сигналу. Друга – окремі системи для керування камерами та сховищем, які відповідно вимагають окремих налаштувань доступу. Вони рідко інтегруються у вже встановлені системи безпеки.

Додати фірмові пристрої для систем відеоспостереження до екосистеми Ajax стало цілком закономірним рішенням.

Камери Ajax DomeCam Mini, TurretCam та BulletCam

Компанія традиційно підійшла до питання розробки нових пристроїв із витонченістю та лаконічністю. У портфоліо є три форм-фактори камер, які назвали TurretCam, BulletCam та DomeCam Mini. Кожна випускається у кількох версіях оптики для оптимального вибору під конкретні сценарії використання.

Вони підходять для встановлення в приміщенні та на вулиці, мають інфрачервоне підсвічування для роботи вночі. Камери швидко додаються до системи через QR-код та легко монтуються. У комплекті є необхідні кріплення та шестигранник для регулювання. А ось блоків живлення немає, тому користувачам потрібно заздалегідь подбати про те, щоб заживити їх від лінії 12 В або кабелю RJ45 з PoE.

Пристрої, як і всі у Ajax, підтримують гнучкі налаштування конфіденційності даних. Не могли пройти і повз штучний інтелект. Він займається розпізнаванням об’єктів на зображенні для ефективного вибіркового запису подій.

Не можемо не відзначити, що апаратне забезпечення відповідає вимогам NDAA. Це розділ 899 Закону США про національну оборону. Одним із обмежень у ньому є те, що виробникам пристроїв безпеки, включаючи камери відеоспостереження, заборонено використовувати компоненти певних виробників (найчастіше мова про китайські фірми) у своїх продуктах. Так ось, девайси Ajax закону відповідають, використовуючи лише дозволені комплектуючі.

Оснащення камер

Камери випускаються з різною оптикою, яка дозволить вибрати потрібне поєднання параметрів для заданого приміщення та місцевості. Ширококутний об’єктив буде кориснішим при установці камери на вулиці, а менший кут буде зручнішии для приміщень. Очевидно, що якщо потрібна покращена деталізація, то вибираємо модель зі збільшеною кількістю мегапікселів – більшою матрицею.

Є варіанти з матрицями розміром 5 Мпікс (2880×1620) та 8 Мпікс (3840×2160). Для кожної є два варіанти об’єктивів – з фокусною відстанню 2,8 або 4 мм. У кожного, відповідно, свій кут огляду 100 ° -110 ° і 75 ° – 85 °.

Для темних приміщень і зйомки вночі використовується додатково інфрачервоне підсвічування, яке може висвітлити до 35 метрів. Це є у всіх моделей.

Зберігати відео можна на карті пам’яті, для цього є MicroSD-слот, або на жорсткому диску відеореєстратора. Доступ до відео на карті можливий лише через мобільний та десктопний застосунки. При цьому дозвіл на перегляд записаних фото, відеопотоку у реальному часі може надати адміністратор системи вибраним користувачам.

Безпарольна автентифікація mTLS в камерах забезпечує можливість підключення тільки до одного простору в системі Ajax. Кожна взаємодія з хмарним сервісом проходить із зашифрованими сертифікатами, що унеможливлює згадані на початку статті ризики, пов’язані з паролями.

Ми згадували про штучний інтелект. Ajax використовує його для розпізнавання об’єктів на відео, щоб камери записувала лише вибрані події – поява людей, машини або будь-якого руху, наприклад. Так система не зберігатиме нерелевантні події та заощадить місце на накопичувачі. Обробка відео відбувається у реальному часі та безпосередньо на камері.

Налаштування камер

Камери можна додати до загальної системи пристроїв Ajax, а також можна прив’язати до відеореєстратора, про який розповімо трохи пізніше.

Додавши камеру в систему, користувачі отримують можливість додатково верифікувати загрози під час спрацьовування датчика або датчиків у певній зоні. Це програмується за допомогою сценаріїв. Камера почне зйомку і, натиснувши на оповіщення про спрацювання, можна перейти безпосередньо на відеоряд з події.

Відеореєстратор дозволяє створювати відеостіну, що складається з відеопотоків з кількох камер та датчиків MotionCam. Вона оновлюється в режимі реального часу, а розташування камер, що виводяться, можна налаштовувати. Відеостіну можна переглядати як у мобільному, так і десктопному додатку.

Відеореєстратор Ajax NVR

Ajax NVR (Network Video Recorder) доступний у двох версіях – на 8 та 16 каналів. Завдяки фірмовій технології JetSparrow, навіть при використанні жорсткого диску доступ до відео дуже швидкий. Ми лагів і затримок не зустрічали, крім долей секунди для початку відтворення відео. До того ж, технологія має TLS-шифрування даних. Максимально підтримуваний обсяг жорсткого диска – 16 ТБ.

Відеореєстратор абсолютно безшумний і це добре для квартир та приватних будинків. З іншого боку, варто подбати про накопичувач, який не буде надто грітися при постійній роботі. Захист підключення та жорсткого диска у реєстраторі додатково забезпечує тампер. Як і на інших пристроях Ajax, при його відкритті користувач отримає сповіщення.

Ajax NVR додається до системи також за QR-кодом, а проблеми з пристроями можна вирішити через підключення до Ajax Cloud. Віддалено можна стежити за станом системи: температурою накопичувача, завантаженні центрального процесора та оперативної пам’яті.

У систему з реєстратором можна додавати як камери від Ajax, так і сторонніх брендів. У списку пристроїв потрібно перейти до NVR, а там у розділ камери. Потім почати сканування мережі та вибрати потрібний знайдений пристрій, ввівши його логін та пароль. Камери Ajax додаються швидше, просто після сканування коду та співвіднесення з потрібним відеореєстратором.

Враження

Пристрої для відеоспостереження Ajax не викликають нарікань щодо наповненості лінійки та технічних варіацій моделей. Три форм-фактори закривають потреби, мабуть, 99% місць застосування. Хіба що комусь знадобиться прихований варіант, який монтується безпосередньо в стіну.

Ініціалізація в системі та монтаж є досить інтуїтивними, щоб з цим впорався середньостатистичний користувач. Додати камеру в свою систему можна як завжди за QR-кодом. При монтажі стане в нагоді комплектний шестигранник, який послаблює затискачі, що фіксують камеру в корпусі. Виставивши оптимальний кут, затягуємо їх назад.

У будь-якому випадку бажано і з естетичної, і точки зору безпеки, заздалегідь подумати щодо прокладання кабелів для камер у квартирі, будинку чи офісі. Нагадаємо, що в комплекті камери мають виходи на 12 В та Ethernet. Якщо встановлення камери відеоспостереження все ж таки відбулося спонтанно, тоді можна прокласти інтернет-кабель від маршрутизатора по коробу, наприклад, і докупити сумісний блок живлення, якщо маршрутизатором не підтримується живлення по Ethernet-у. Ціна блоків живлення на 12 В – один-два долари.

Відеореєстратор, також підключений до мережі, дозволяє збирати всі відеопотоки на накопичувачі. Жорсткий диск у комплект не входить, і ми порадили б докупити HDD адаптований для спостереження. Звичайний для ПК, який ми використовували, сильно гріється при тривалій роботі.

У програмі можна не тільки швидко переходити на зображення з кожної камери, але й переглядати відеозаписи по подіях з кожної. Таймлайн внизу має позначки подій, тому про те, який тип інциденту стався і який дивитися, стане зрозуміло заздалегідь.

Відеореєстратор, як і камери, не має акумулятора, тому про його живлення під час відключення електрики потрібно подумати окремо.

Компанії вдалося зробити довершену систему відеоспостереження, яка є доступною для звичайних та професіональних користувачів. Її налаштування традиційно не складне, а використання інтуїтивне та зручне.

Ми маємо також зазначити, що не дивлячись на легкість монтажу та налаштування, виробник наполягає на професійному встановленні системи та її компонентів офіційними партнерами та інженерами монтажу Ajax. Це гарантує правильне налаштування та ефективну роботу всіх пристроїв.

Просимо додати інформацію про те, що “виробник наполягає на професійному встановленні системи та її компонентів офіційними партнерами та інженерами монтажу Ajax. Це гарантує правильне налаштування та ефективну роботу всіх пристроїв”.

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

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