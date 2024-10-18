Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт

Быстро растущее количество цифровых устройств так или иначе связано с большим количеством зарядных устройств для них. Некоторые адаптеры питания могут заряжать быстро, некоторые по несколько девайсов одновременно, а есть модели подходящие и для смартфонов, и для ноутбуков.

Новым трендом стали так называемые GaN (нитрид галия) зарядки. Их главной особенностью является использование нитрида галия вместо кремния в составе схем.

GaN-зарядки имеют ряд преимуществ, среди которых:

Меньшие потери энергии при зарядке. Поговаривают что повсеместное использование снизит потребление электроэнергии домохозяйствами на 10-15 %;

Поговаривают что повсеместное использование снизит потребление электроэнергии домохозяйствами на 10-15 %; Способность передавать более высокое напряжение и не так сильно греться при этом;

Конструкция более простая и в результате куда более мощные ГаН-зарядки одновременно мощнее и компактнее почти в два раза;

Все это позволило выпускать зарядки, для устройств, которые оказались меньше по габаритам, при этом поддерживают большую мощность и располагают большим количеством портов. Они позволят заряжать наушники, часы, смартфоны и даже ультрапортативные ноутбуки, которым достаточно 65-100 Вт мощности.

Изначально зарядки с нитридом галия были закономерно дороже, но сейчас наблюдается тенденция к удешевлению. Конечно, это все еще кратно большая цена в сравнении с обычными устройствами. А вот если просуммировать несколько зарядок для всех устройств, то получится денежный паритет.

Купить GaN-зарядку имеет смысл если вам приходится ставить на зарядку по несколько устройств одновременно. Ган-зарядки актуальны если имеются девайсы с поддержкой быстрой зарядки, что пригодится в офисе или во время поездок. Ну а самым большим преимуществом станет возможность зарядить от такой и свой ноутбук. Шутка ли, заменить несколько зарядок одним блочком.

Ugreen X559 – это свежая модель известного производителя с поддержкой мощности до 65 Вт. Корпус выполнен из пластика, он, конечно, больше чем обычные адаптеры на один-два USB-порта, но все плюшки технологий компенсируют это. Здесь четыре порта USB для зарядки.

Два USB Type-C рассчитаны на быструю зарядку крупных портативных устройств таких как планшеты и ноутбуки. Они могут выдавать до 65 Вт мощности каждый, но не одновременно каждый конечно.

Есть более «медленные» USB Type-A и еще один USB-C. Но даже стандартный ЮСБ тут более чем продвинутый и поддерживает широкий спектр значений параметров тока. Максимально передаваемая мощность по нему – 22,5 Вт.

Все это упаковано в пластиковый корпус с хорошим качеством сборки и минималистичным дизайном. Кроме размеров и технических спецификаций ничто не выдает в этой зарядке мощный и технологичный адаптер. Предусмотрен ряд защит от перегрева, замыкания и сбоев при распознавании адаптерами техники. Все это непременные атрибуты зарядок высокой мощности.

Наши читатели могут купить GaN-зарядку Ugreen 65W GaN Charger 4 Ports со скидкой используя код UGHZBE.

Михаил Черновой

Редактор Редактор

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