Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт

Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт18.10.24
Кількість цифрових пристроїв, що швидко зростає, так чи інакше пов’язана з великою кількістю зарядних пристроїв для них. Деякі адаптери живлення можуть заряджати швидко, деякі по кілька девайсів одночасно, а є моделі, що підходять і для смартфонів, і для ноутбуків.
Новим трендом стали звані GaN (нітрид галію) зарядки. Їх головною особливістю є використання нітриду галію замість кремнію у складі схем.
GaN-зарядки мають ряд переваг, серед яких:
- Менші втрати енергії під час заряджання. Подейкують, що повсюдне використання знизить споживання електроенергії домогосподарствами на 10-15%;
- Здатність передавати вищу напругу і не так сильно грітися при цьому;
- Конструкція більш проста і в результаті куди більш потужні ГаН-зарядки одночасно потужніші і компактніші майже вдвічі;
Все це дозволило випускати зарядки, для пристроїв, які виявилися меншими за габаритами, при цьому підтримують велику потужність і мають у своєму розпорядженні велику кількість портів. Вони дозволять заряджати навушники, годинники, смартфони та навіть ультрапортативні ноутбуки, яким достатньо 65-100 Вт потужності.
Спочатку зарядки з нітридом галію були закономірно дорожчі, але зараз спостерігається тенденція до здешевлення. Звичайно, це все ще дуже велика ціна в порівнянні зі звичайними пристроями. А от якщо підсумувати кілька зарядок для всіх пристроїв, то вийде фінансовий паритет.
Купити GaN-зарядку має сенс, якщо вам доводиться ставити на зарядку по кілька пристроїв одночасно. Ган-зарядки актуальні якщо є девайси за допомогою швидкої зарядки, що стане в нагоді в офісі або під час поїздок. Ну а найбільшою перевагою стане можливість зарядити від такої і свій ноутбук. Чи жарт, замінити кілька зарядок одним блочком.
Ugreen X559 – це свіжа модель відомого виробника з підтримкою потужності до 65 Вт. Корпус виконаний із пластику, він, звичайно, більший ніж звичайні адаптери на один-два USB-порти, але всі плюшки технологій компенсують це. Тут чотири порти USB для заряджання.
Два USB Type-C розраховані на швидку зарядку великих портативних пристроїв, таких як планшети та ноутбуки. Вони можуть видавати до 65 Вт потужності кожен, але не одночасно кожен звичайно.
Є «повільніші» USB Type-A і ще один USB-C. Але навіть стандартний ЮСБ тут більш ніж просунутий і підтримує широкий спектр значень параметрів струму. Максимальна потужність по ньому – 22,5 Вт.
Все це упаковано в пластиковий корпус з гарною якістю складання та мінімалістичним дизайном. Крім розмірів та технічних специфікацій, ніщо не видає в цій зарядці потужний і технологічний адаптер. Передбачено низку захистів від перегріву, замикання та збоїв при розпізнаванні адаптерами техніки. Все це неодмінні атрибути заряджання високої потужності.
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Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
Новим трендом стали звані GaN (нітрид галію) зарядки. Головною особливістю є використання нітриду галію. Розберемося в чому їхня перевага
Огляд Ugreen X559: GaN-зарядка потужністю 65 Вт
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