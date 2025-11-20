   

Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються

20.11.25

Baseus Nomos II

 

У серію Baseus увійшли версії Nomos NH21 6-in-1 та Nomos NH21 5-in-1.

 

Старша модель отримала заявлену потужність до 245 Вт і два висувні кабелі USB-C довжиною 0,8 м у тканинному обплетенні. Додатково передбачено два порти USB-C, порт USB-A та магнітна бездротова зарядка за стандартом Qi2. Станція може працювати з шістьма пристроями одночасно.

 

Параметри моделей док станцій Baseus

 

Молодша модифікація Baseus Nomos NH21 5-in-1 підтримує потужність до 160 Вт та оснащена одним висувним кабелем USB-C. У корпусі також розмістили по одному порту USB-C та USB-A та бездротову Qi2-майданчик. Ця версія розрахована працювати з п’ятьма пристроями.

 

У Baseus зазначають, що механізм втягування кабелів витримує понад 35 тисяч циклів, що має гарантувати тривалу роботу хабів. Стандарт Qi2 забезпечує стабільне бездротове заряджання, включаючи магнітне кріплення для сумісних пристроїв.

 

Станції підтримують протоколи швидкого заряджання PD3.1, PPS, QC і SCP і сумісні з широкою групою гаджетів – від смартфонів iPhone та Samsung Galaxy до ноутбуків MacBook, консолі Switch, дронів DJI та камер GoPro. Вартість версії Nomos NH21 5-in-1 складає $120. Модель Nomos II 6-in-1 поки не представлена ​​на офіційному сайті виробника.


