Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються    

Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються20.11.25
У серію Baseus увійшли версії Nomos NH21 6-in-1 та Nomos NH21 5-in-1.
Старша модель отримала заявлену потужність до 245 Вт і два висувні кабелі USB-C довжиною 0,8 м у тканинному обплетенні. Додатково передбачено два порти USB-C, порт USB-A та магнітна бездротова зарядка за стандартом Qi2. Станція може працювати з шістьма пристроями одночасно.
Параметри моделей док станцій Baseus
Молодша модифікація Baseus Nomos NH21 5-in-1 підтримує потужність до 160 Вт та оснащена одним висувним кабелем USB-C. У корпусі також розмістили по одному порту USB-C та USB-A та бездротову Qi2-майданчик. Ця версія розрахована працювати з п’ятьма пристроями.
У Baseus зазначають, що механізм втягування кабелів витримує понад 35 тисяч циклів, що має гарантувати тривалу роботу хабів. Стандарт Qi2 забезпечує стабільне бездротове заряджання, включаючи магнітне кріплення для сумісних пристроїв.
Станції підтримують протоколи швидкого заряджання PD3.1, PPS, QC і SCP і сумісні з широкою групою гаджетів – від смартфонів iPhone та Samsung Galaxy до ноутбуків MacBook, консолі Switch, дронів DJI та камер GoPro. Вартість версії Nomos NH21 5-in-1 складає $120. Модель Nomos II 6-in-1 поки не представлена на офіційному сайті виробника.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
В цьому огляді ми розберемо покроково ключові критерії вибору смарт телевізора, порівняємо актуальні моделі Samsung, LG, Sony, Philips та Xiaomi та представимо рекомендації
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот-пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються USB USB Type-C бездротова зарядка зарядка
Старша модель Baseus Nomos II отримала заявлену потужність до 245 Вт і два висувні кабелі USB-C довжиною 0,8 м у тканинному обплетенні.
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G Samsung ноутбук
Samsung наголосила на переході лінійки Galaxy Book у формат Always Connected PC, де ноутбук може працювати через SIM-карту без залежності від Wi-Fi.
Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G
Чіп Unisoc T9300 підтримує камери 200 Мпікс та супутниковий зв’язок
Epic Games Store дозволить дарувати ігри друзям
Біткоїн впав нижче за $90 тис. Все ще формування чи вже крах?
Ауді представила концепт свого першого гоночного боліда Формули-1
Інтернет зупинився. Збій у Cloudflare 18 листопада поклав сотні сайтів, включаючи термінали McDonald’s
Гібридні Porsche отримають особливий електродвигун
WhatsApp додасть інтеграцію чатів з інших месенджерів
Google все ж таки залишить можливість встановлювати програми в APK