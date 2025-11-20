   

Док-станции Baseus Nomos II получили много портов, Qi2, зарядку до 245 Вт и втягиваемые кабели

20.11.25

Baseus Nomos II

 

В серию Baseus вошли версии Nomos NH21 6-in-1 и Nomos NH21 5-in-1.

 

Старшая модель получила заявленную мощность до 245 Вт и два выдвижных кабеля USB-C длиной 0,8 м в тканевой оплетке. Дополнительно предусмотрено два порта USB-C, порт USB-A и магнитная беспроводная зарядка по стандарту Qi2. Станция может работать с шестью устройствами одновременно.

 

Параметры моделей док станций Baseus

 

Младшая модификация Baseus Nomos NH21 5-in-1 поддерживает мощность до 160 Вт и оснащена одним выдвижным кабелем USB-C. В корпусе также разместили по одному порту USB-C и USB-A и беспроводную Qi2-площадку. Эта версия рассчитана на работу с пятью устройствами.

 

В Baseus отмечают, что механизм втягивания кабелей выдерживает более 35 тысяч циклов, что должно гарантировать длительную работу хабов. Стандарт Qi2 обеспечивает стабильную беспроводную зарядку, включая магнитную крепь для совместимых устройств.

 

Станции поддерживают протоколы быстрой зарядки PD3.1, PPS, QC и SCP и совместимы с широкой группой гаджетов – от смартфонов iPhone и Samsung Galaxy до ноутбуков MacBook, консоли Switch, дронов DJI и камер GoPro. Стоимость версии Nomos NH21 5-in-1 составляет $120. Модель Nomos II 6-in-1 пока не представлена ​​на официальном сайте производителя.


