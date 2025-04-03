Ampler Nova і Nova Pro – перші електровелосипеди із зарядкою через USB-C

Компанія Ampler представила перший у світі електричний велосипед, який можна заряджати USB-C. Виробник запропонує дві моделі – Nova та Nova Pro. Їхньою ключовою особливістю є можливість заряджання через USB-C-кабель при потужності 140 Вт. При цьому використання фірмового адаптера не є обов’язковим, чи підійде будь-який пристрій з відповідною потужністю. Адаптер від Ampler, вартість якого становитиме €80, також можна використовувати для заряджання смартфона, але потужність у цьому випадку буде обмежена 15 Вт.

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Порт для заряджання вбудований у раму велосипеда, поряд із невеликим екраном, який відображає рівень заряду акумулятора. Повна зарядка батареї триватиме близько трьох годин. Обидві моделі оснащені двигуном потужністю 250 Вт і можуть розвивати швидкість до 25 км/год. Велосипеди доступні у кількох кольорах. Вартість Nova на європейському ринку становитиме €2990, а Nova Pro – €3490. Продаж розпочнеться влітку, але оформити замовлення можна вже зараз.

Porsche представила оновлений електровелосипед eBike Sport 2025, призначений для міських поїздок та легких трас. Нова модель оснащена карбоновою рамою, системою передач Shimano та модернізованою підвіскою.

Передня вилка Fox Float 34 Performance Elite отримала хід 120 мм, а задній амортизатор Fox Float DPS був удосконалений для кращого комфорту. Також змінилася стійка керма. Встановлена ​​12-швидкісна трансмісія Shimano, мотор Shimano EP801 з крутним моментом 85 Нм дозволяє долати підйоми та розвивати високу швидкість.

Залежно від розміру рами пропонуються акумулятори різної ємності: 504 Вт·год для моделі S та 630 Вт·ч для M та L. Запас ходу Porsche eBike Sport 2025 в економічному режимі досягає 175 км. meet-zapas-hoda-175-km-i-stoit-11-tysyach-u-e/”> Вага велосипеда становить 21,6 кг.

Освітлення представлене фарами Supernova Starstream X Pro (до 1000 люменів) та заднім світлом Topeak BeSeen. Вся інформація про поїздку відображається на дисплеї Shimano SC-EM800 або у програмі Shimano E-Tube Ride.

Ціна eBike Sport 2025 складає $10 920/€9 900. Купити велосипед можна через онлайн магазин Porsche Design або у офіційних дилерів. У США є моделі M і L, а в Європі — весь модельний ряд.