Ampler Nova и Nova Pro — первые электровелосипеды с зарядкой через USB-C03.04.25
Компания Ampler представила первый в мире электрический велосипед, который можно заряжать с помощью USB-C. Производитель предложит две модели – Nova и Nova Pro. Их ключевой особенностью является возможность зарядки через USB-C-кабель при мощности 140 Вт. При этом использование фирменного адаптера не является обязательным, подойдет любое устройство с соответствующей мощностью. Адаптер от Ampler, стоимость которого составит €80, также можно использовать для зарядки смартфона, но мощность в этом случае будет ограничена 15 Вт.
Порт для зарядки встроен в раму велосипеда, рядом с небольшим экраном, который отображает уровень заряда аккумулятора. Полная зарядка батареи займет около трех часов. Обе модели оснащены мотором мощностью 250 Вт и могут развивать скорость до 25 км/ч. Велосипеды доступны в нескольких цветах. Стоимость Nova на европейском рынке составит €2990, а Nova Pro – €3490. Продажи начнутся летом, но оформить заказ можно уже сейчас.
Porsche представила обновленный электровелосипед eBike Sport 2025, предназначенный для городских поездок и легких трасс. Новая модель оснащена карбоновой рамой, системой передач Shimano и модернизированной подвеской.
Передняя вилка Fox Float 34 Performance Elite получила ход 120 мм, а задний амортизатор Fox Float DPS был усовершенствован для лучшего комфорта. Также изменилась стойка руля. Установлена 12-скоростная трансмиссия Shimano, мотор Shimano EP801 с крутящим моментом 85 Нм позволяет преодолевать подъемы и развивать высокую скорость.
В зависимости от размера рамы предлагаются аккумуляторы разной емкости: 504 Вт·ч для модели S и 630 Вт·ч для M и L. Запас хода Porsche eBike Sport 2025 в экономичном режиме достигает 175 км.Вес велосипеда составляет 21,6 кг.
Освещение представлено фарами Supernova Starstream X Pro (до 1000 люменов) и задним светом Topeak BeSeen. Вся информация о поездке отображается на дисплее Shimano SC-EM800 или в приложении Shimano E-Tube Ride.
Цена eBike Sport 2025 составляет $10 920/€9 900. Купить велосипед можно через онлайн-магазин Porsche Design или у официальных дилеров. В США доступны модели M и L, а в Европе — весь модельный ряд.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
У Logitech отличные беспроводные мышки, а еще есть коврик с беспроводной зарядкой G Powerplay 2, который позволит держать их заряженными прямо во время использования
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Ampler Nova и Nova Pro — первые электровелосипеды с зарядкой через USB-C USB Type-C зарядка электротранспорт
Компания Ampler представила первый в мире электрический велосипед, который можно заряжать с помощью USB-C. Производитель предложит две модели – Nova и Nova Pro
Доступный игровой монитор Redmi G27Q 240Hz с разрешением 2K стоит $165 Redmi Xiaomi монитор
Redmi G27Q 240Hz оснащен 27-дюймовым экраном Fast IPS с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс
Браузер Google Chrome получил режим многозадачности
Samsung Exynos Auto UA200 — автомобильный чип с поддержкой точного определения местоположения
Команда bypassnro для Windows 11 больше не будет работать
Ноутбуки HP ZBook Ultra 14 с гибридными процессорами AMD Strix Halo
Samsung выпустила устройство Qi2 для беспроводной зарядки сразу трех гаджетов Galaxy
Google представила ИИ Gemini 2.5 Pro с функциями глубокого мышления
Maxar разработала систему навигации Raptor для беспилотников, которая работает без GPS