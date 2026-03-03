Baseus EnerFill FC41 – павербанк на 100 Вт із вбудованими кабелями USB-C   

Baseus EnerFill FC41 – павербанк на 100 Вт із вбудованими кабелями USB-C03.03.26
Головна особливість нового павербанка Baseus EnerFill FC41 – два вбудовані плетені кабелі USB-C. Вони фіксуються всередині корпусу за допомогою невеликих застібок та не вимагають окремого зберігання. Концепція «все в одному» давно використовується на ринку, але в цьому випадку упор зроблений на практичність: кабелі не потрібно носити окремо, вони не плутаються і не губляться.
Крім інтегрованих дротів, EnerFill FC41 оснащений додатковим портом USB-C та одним USB-A. У сумі пристрій дозволяє підключити до чотирьох гаджетів одночасно.
Ємність 20 000 мА·год і до 100 Вт потужності
Місткість акумулятора становить 20 000 мА·год. За розрахунками цього достатньо для трьох-чотирьох повних зарядок сучасного флагманського смартфона.
Заявлена вихідна потужність через USB Type-C досягає 100 Вт – цього достатньо для живлення більшості ноутбуків. При одночасному підключенні декількох пристроїв основний порт здатний видавати до 65 Вт, а потужність, що залишилася, розподіляється між іншими виходами.
Для контролю заряду передбачено цифровий дисплей з індикацією відсотка. Вхідна потужність до 65 Вт дозволяє зарядити сам пауербанк приблизно за дві години.
Вага пристрою – 430 грамів, висота корпусу – 152 мм. Для заявленої ємності та потужності такі габарити відповідають середньоринковим значенням.
Ціна та позиціонування
У європейському Amazon новинку пропонується за ціною близько 90 євро. Це середній сегмент для моделей із підтримкою 100 Вт. Ключовою відмінністю EnerFill FC41 залишаються вбудовані кабелі – фактор, який може бути важливим для користувачів, які воліють мінімізувати кількість аксесуарів у поїздках.
На тлі розширення асортименту аксесуарів конкуренція посилюється і сегменті смартфонів. Раніше ми порівнювали Samsung Galaxy S26 Ultra та iQOO 15 Ultra, аналізуючи розстановку сил у верхньому ціновому діапазоні.
