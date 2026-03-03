Baseus EnerFill FC41 — павербанк на 100 Вт со встроенными кабелями USB-C   

Baseus EnerFill FC41 — павербанк на 100 Вт со встроенными кабелями USB-C03.03.26
Главная особенность нового павербанка Baseus EnerFill FC41— два встроенных плетёных кабеля USB-C. Они фиксируются внутри корпуса с помощью небольших застёжек и не требуют отдельного хранения. Концепция «всё в одном» давно используется на рынке, но в данном случае упор сделан на практичность: кабели не нужно носить отдельно, они не путаются и не теряются.
Помимо интегрированных проводов, EnerFill FC41 оснащён дополнительным портом USB-C и одним USB-A. В сумме устройство позволяет подключить до четырёх гаджетов одновременно.
Ёмкость 20 000 мА·ч и до 100 Вт мощности
Ёмкость аккумулятора составляет 20 000 мА·ч. По расчётам, этого достаточно для трёх–четырёх полных зарядок современного флагманского смартфона.
Заявленная выходная мощность через USB Type-C достигает 100 Вт — этого достаточно для питания большинства ноутбуков. При одновременном подключении нескольких устройств основной порт способен выдавать до 65 Вт, а оставшаяся мощность распределяется между другими выходами.
Для контроля заряда предусмотрен цифровой дисплей с индикацией процента. Входная мощность до 65 Вт позволяет зарядить сам пауэрбанк примерно за два часа.
Вес устройства — 430 граммов, высота корпуса — 152 мм. Для заявленной ёмкости и мощности такие габариты соответствуют среднерыночным значениям.
Цена и позиционирование
В европейском Amazon новинка предлагается по цене около 90 евро. Это средний сегмент для моделей с поддержкой 100 Вт. Ключевым отличием EnerFill FC41 остаются встроенные кабели — фактор, который может быть важен для пользователей, предпочитающих минимизировать количество аксессуаров в поездках.
На фоне расширения ассортимента аксессуаров конкуренция усиливается и в сегменте смартфонов. Ранее мы сравнивали Samsung Galaxy S26 Ultra и iQOO 15 Ultra, анализируя расстановку сил в верхнем ценовом диапазоне.
