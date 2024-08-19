Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший

У компании Acer есть несколько моделей Chromebook, доступных в Украине. Среди них как совсем базовые модели, одну из которых мы уже тестировали в этом году, так и хорошо оснащенные варианты. Далее расскажем про Chromebook Plus – ноутбук условно среднего уровня с хорошим наполнением внутри.

Дизайн и эргономика

Ноутбук Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD) получил корпус куда более элегантного вида чем некоторые младшие модели линейки. У него чуть больше декоративных украшений на крышке и более тонкие рамки вокруг дисплея. При большей диагонали экрана, 15,6” в сравнении с уже знакомой нам 14-дюймовой моделью, у него чуть более тонкий корпус. То есть наряду с лучшим оснащением и большими габаритами в целом, можно сказать, что эргономика получилась более удачной.

Корпус традиционно пластиковый, крышка украшена диагональной рельефной текстурой. Логотип Chromebook Plus, вероятно, специально сделан черным, а не цветным, чтобы меньше выделяться на фоне классических рабочих моделей. Младший хромбук был чуть более броским за счет цветного лого.

Пространство клавиатуры также лаконично. Широкоформатный дисплей соотношением 16:9, а не к 16:10, как принято сейчас, «освободил» немного места по бокам от клавиатуры. Его задействовали под динамики.

Клава имеет белую подсветку. Размеры кнопок больше пострадали в правой части. Такое ощущение, что именно там их кардинально сократили. «Enter» немного подрезан и получил верхушку в виде кнопки слешей. Короче стал и «Backspace». Стрелки как обычно мелкие, это не экзотика. Кнопку питания установили тут же и ее как раз под стать функциональным кнопкам верхнего ряда сделали крупной. Одним словом, перенести динамики вниз и установить цифровой блок было бы куда полезнее, но нет.

Что касается коммуникаций то в этой модели радует два USB Type-C, поддерживающих передачу энергии. Они расположены с разных торцов, поэтому заряжать ноут можно обоими. Это удобно. Правда, «большой» USB всего один, но этот класс ноутов все-таки рассчитан на облачные хранилища и работу в дороге, так что большого количества периферии не предусмотрено.

А вот что точно круто так это наличие полноценного HDMI. По большей части он пригодится для подключения внешнего монитора. Далее мы расскажем, что потенциальными покупателями такого хромбука могут стать и разработчики. Для них возможность подключения монитора будет полезной.

Конечно, можно показывать презентацию или кино с какого ни будь онлайн-сервиса на проектор. Однако эти варианты не вяжутся с «обачностью» сервисов на хромбуках. А еще Chrome OS также поддерживает и беспроводную трансляцию картинки на устройства в одной Wi-Fi-сети. В общем, HDMI не то чтобы кардинально влияет на сценарии работы, но и лишним не будет.

На днище корпуса есть сетка вентиляции на всю ширину панели. Четыре резиновые проставки установлены по углам. А еще две есть на торцах крышки экрана. Когда она раскрыта на достаточный угол, то приподнимает корпус над столом. Крышка экрана раскрывается до горизонтального состояния. Хорошая вентиляция важна так как тут установлен процессор которую все таки нужен хороший обдув.

Оснащение

В целом оснащение этого хромбука куда ближе по уровню производительности к среднестатистическим тонким моделям на Windows.

Начнем прежде всего с экрана, который в этой версии комплектации обычный. Это IPS-матрица разрешением 1920×1080 с привычной по давним меркам частотой 60 Гц. Поэтому ожидать каких-то «вау»-эффектов от картинки не стоит. Но это хорошее и проверенное решение для работы в браузере и для просмотра видео и фото. Есть версии хромбука, где экран может быть сенсорным, но мы не можем сказать, что это как-то заметно повышает функциональность. Разве что в World of Tanks Blitz можно будет играть пальцами. При этом стоимость ноутбука с тачскрином вырастет на 50 долларов.

Краткая справка касательно Intel Core i5 1335U. Он рассчитан под сокет BGA-1744. Процессор имеет 10 ядер и поддерживает 12 потоков. Его базовая частота составляет 1300 МГц, а поддержка технологии Turbo Boost позволяет автоматически разгоняться до 4600 МГц. Чип имеет интегрированную графику Intel Iris Xe Graphics (80EU), а размер кэша 3-го уровня составляет 12 МБ.

Также в хромбуке установлен быстрый SSD объёмом 512 ГБ. Это уже не eMMC решение, а куда более шустрая NVMe-модель. Оперативной памяти также вдвое больше, чем у бюджетных версий – 16 ГБ. Имеем устройство для активного использования браузера. Двойной объем оперативной памяти точно не будет лишним учитывая продолжающуюся работу Google по оптимизации потребления ОЗУ для открытия вкладок.

Новые энергоэффективные процессоры Intel серии «U» неплохо справляются с задачами, работая в среде Windows. Так что с легкой и быстрой Chrome OS они справляются вообще без проблем. Особенно когда дело касается гугл-сервисов. Так что если учесть, что Хромбуки рассчитаны на работу в браузере и потреблении контента, вроде кино и музыки, то производительности используемого Core i5-1335U, что называется «за глаза».

Мы поставили себе вопрос: «А зачем нужны такие мощные хромбуки?». Ответ не сказать, чтобы тривиальный, но имеет неочевидные моменты. Хороший процессор в Хромбуке найдет применение в совместимых программах вроде Adobe Photoshop, Lightroom, Canva и Figma. Также есть вариант сценариев, когда разработчикам требуется запуск виртуальной машины и вот, наверное, где-то в этой области производительность процессора будет важным фактором.

Автономность тут традиционно хорошая и при таких вводных станет еще одним заметным преимуществом. 10 часов работы с текстами, таблицами и контентом в интернет-среде – хорошее подспорье. Компактный блок питания от компании Delta поддерживает мощность в 65 Вт. Заряжает ноут он где-то за 2 часа.

Впечатления

Хромбуки, будучи технически не такими мощными как Windows-модели, стоят заметно меньше. Это как раз достигается тем, что у Хром ОС более низкие технические требования. Да и сама операционная система является бесплатной, поэтому не влияет на стоимость устройства.

Однако купить хромбук за его первоначальную стоимость все равно не получится. Перспективы, как выяснилось, не столь радужны в реалиях украинского рынка. Моделей за $200 у нас вы не найдете, а те, что должны в США стоить $400-$500 подопрут планку в тысячу. И тут уже пользователю в самый раз думать, будет ли ему достаточно совместимости Chrome OS за эти деньги. С технической точки зрения Хромбук на Core i5 будет дешевле, аналога на Винде, а вот с функциональной точки зрения, может всплыть ряд ограничений.

Да, имея на борту модели Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD) процессор хорошего для тонких решений уровня, мы получаем полноценный ноут за меньшую стоимость. Если ваши задачи не лежат сильно вне спектра возможностей гугловой операционной системы, то это хороший способ сэкономить, не потеряв сильно в производительности. Да, даже такие продвинутые хромбуки не могут стать полноценным аналогом MacBook в связке с экосистемным iPhone. Причиной всему стал минимализм/аскетизм/утилитаризм Хром ОС (подчеркните свое). Но нам в который раз понравилась интеграция с Андроид на смартфоне.

Хромбук — возможность завести компаньона для Андроид-смартфона и выполнения базовых задач, которые не так удобны без физической клавиатуры. Как только учетная запись заведена на Хромбуке, устройства образуют тандем единой экосистемы со всеми вытекающими. Уведомления, сообщения, файлы – все это оперативно показывается на рабочем столе. Закладки и их история – мгновенно синхронизируются между смартфоном и ноутбуком. Так что если и в остальном вас устраивает функциональность хромбуков – то это достойное решение.

Характеристики ноутбука Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD)

Дисплей: 15,6”, 1920×1080 (16:9), IPS, 60 Гц Процесор: Intel Core i5-1335U, 1,3-4,6 ГГц, 10 ядер Видеоадаптер: Intel Iris Xe Graphics Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5 Накопитель: 512 ГБ PCIe NVMe SSD Разъемы: 2×USB Type-C 3.2 1×USB Type-A 3.2 Gen 1 HDMI аудио комбинированный 3,5мм замок Kensington Веб-камера/микрофон: 720p/да Дактилоскопический сенсор: нет Коммуникации: Wi-Fi 6e 802.11ax, Bluetooth 5.2 Подсветка клавиатуры: да Звук: 2 динамика DTS X Ultra Аккумулятор, блок питания: 53 Вт·ч, Li-ion Операционная система: Chrome OS Габариты: 360,6 × 238,4×19,95 мм Вес: 1,68 кг Поставщик: Представ-во компании Acer в Украине Цена комплектации: $720

Оценка:

+ улучшенная отзывчивость программного интерфейса

+ подсветка клавиатуры

+ разъем HDMI

+ автономность

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Михаил Черновой

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