Огляд Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший

Компанія Acer має кілька моделей Chromebook, доступних в Україні. Серед них як зовсім базові моделі, одну з яких ми вже тестували в цьому році. /a>, так і добре оснащені варіанти. Далі розповімо про Chromebook Plus – ноутбук умовно середнього рівня з гарним наповненням усередині.

Дизайн та ергономіка

Ноутбук Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD) отримав корпус набагато елегантнішого вигляду ніж деякі молодші моделі лінійки. Він має трохи більше декоративних прикрас на кришці і більш тонкі рамки навколо дисплея. При більшій діагоналі екрану, 15,6” у порівнянні з знайомою нам 14-дюймовою моделлю, у нього трохи тонший корпус. Тобто поряд із кращим оснащенням та великими габаритами в цілому, можна сказати, що ергономіка вийшла вдалішою.

Корпус традиційно пластиковий, кришка оздоблена діагональною рельєфною текстурою. Логотип Chromebook Plus, ймовірно, спеціально зроблений чорним, а не кольоровим, щоби менше виділятися на тлі класичних робочих моделей. Молодший хромбук був трохи яскравішим за рахунок кольорового лого.

Простір клавіатури також лаконічний. Широкоформатний дисплей співвідношенням 16:9, а не до 16:10, як заведено зараз, звільнив трохи місця з боків від клавіатури. Його задіяли під динаміки.



Клава має біле підсвічування. Розміри кнопок більше постраждали у правій частині. Таке відчуття, що саме там їх кардинально зменшили. “Enter” трохи підрізаний і отримав верхівку у вигляді кнопки слішів. Коротше став і “Backspace”. Стрілки зазвичай дрібні, це не екзотика. Кнопку живлення встановили тут же і її якраз підходить функціональним кнопкам верхнього ряду зробили великою. Одним словом, перенести динаміки вниз і встановити цифровий блок було б набагато корисніше, але ні.

Що стосується комунікацій, то в цій моделі радує два USB Type-C, що підтримують передачу енергії. Вони розташовані з різних торців, тож заряджати ноут можна обома. Це зручно. Щоправда, «великий» USB лише один, але цей клас ноутів все-таки розрахований на хмарні сховища та роботу в дорозі, тож великої кількості периферії не передбачено.

А ось що точно круто, так це наявність повноцінного HDMI. Здебільшого він стане в нагоді для підключення зовнішнього монітора. Далі ми розповімо, що потенційними покупцями такого хромбуку можуть стати розробники. Для них можливість підключення монітора буде корисною.

Звичайно, можна показувати презентацію або кіно з якогось онлайн-сервісу на проектор. Однак ці варіанти не в’яжуться із «обачністю» сервісів на хромбуках. А ще Chrome OS також підтримує бездротову трансляцію картинки на пристрої в одній Wi-Fi-мережі. Загалом HDMI не те щоб кардинально впливає на сценарії роботи, але й зайвим не буде.

На днищі корпусу є сітка вентиляції на всю ширину панелі. Чотири гумові проставки встановлені кутами. А ще дві є на торцях кришки екрану. Коли вона розкрита на достатній кут, піднімає корпус над столом. Кришка екрана відкривається до горизонтального стану. Хороша вентиляція важлива так як тут встановлений процесор, який все ж таки потрібен хороший обдув.

Обладнання

Загалом оснащення цього хромбука набагато ближче за рівнем продуктивності до середньостатистичних тонких моделей на Windows.



Почнемо насамперед із екрана, який у цій версії комплектації звичайний. Це IPS-матриця роздільною здатністю 1920×1080 зі звичною за давніми мірками частотою 60 Гц. Тому чекати на якісь «вау»-ефекти від картинки не варто. Але це хороше та перевірене рішення для роботи у браузері та для перегляду відео та фото. Є версії хромбука, де екран може бути сенсорним, але ми не можемо сказати, що це помітно підвищує функціональність. Хіба що у World of Tanks Blitz можна буде грати пальцями. При цьому вартість ноутбука з тачскріном зросте на 50 доларів.

Коротка довідка щодо Intel Core i5 1335U. Він розрахований під сокет BGA-1744. Процесор має 10 ядер та підтримує 12 потоків. Його базова частота становить 1300 МГц, а підтримка технології Turbo Boost дозволяє автоматично розганятися до 4600 МГц. Чіп має інтегровану графіку Intel Iris Xe Graphics (80EU), а розмір кешу 3-го рівня складає 12 МБ.

Також у хромбуку встановлений швидкий SSD об’ємом 512 ГБ. Це вже не eMMC рішення, а куди спритніша NVMe-модель. Оперативної пам’яті також вдвічі більше, ніж бюджетні версії – 16 ГБ. Маємо пристрій для активного використання браузера. Подвійний обсяг оперативної пам’яті точно не буде зайвим з огляду на продовження роботи Google з оптимізації споживання ОЗУ для відкриття вкладок.

Нові енергоефективні процесори Intel серії “U” непогано справляються із завданнями, працюючи в середовищі Windows. Так що з легкої та швидкої Chrome OS вони справляються взагалі без проблем. Особливо, коли справа стосується гугл-сервісів. Так що якщо врахувати, що Хромбукі розраховані на роботу в браузері та споживанні контенту, на кшталт кіно та музики, то продуктивності Core i5-1335U, що використовується, що називається «за очі».

Ми поставили собі запитання: «А чому потрібні такі потужні хромбуки?». Відповідь не сказати, щоб тривіальна, але має неочевидні моменти. Хороший процесор у Хромбуку знайде застосування у сумісних програмах на кшталт Adobe Photoshop, Lightroom, Canva та Figma. Також є варіант сценаріїв, коли розробникам потрібний запуск віртуальної машини і ось, напевно, десь у цій галузі продуктивність процесора буде важливим чинником.

Автономність тут традиційно хороша і за таких вступних стане ще однією помітною перевагою. 10 годин роботи з текстами, таблицями та контентом в інтернет-середовищі – хороша підмога. Компактний блок живлення від компанії Delta підтримує потужність 65 Вт. Заряджає ноут десь за 2 години.

Враження

Хромбуки, будучи технічно не такими потужними, як Windows-моделі, коштують помітно менше. Це досягається тим, що у Хром ОС нижчі технічні вимоги. Та й сама операційна система безкоштовна, тому не впливає на вартість пристрою.

Однак купити хромбук за його первісну вартість все одно не вдасться. Перспективи, як з’ясувалося, не такі райдужні у реаліях українського ринку. Моделей за $200 у нас ви не знайдете, а ті, що повинні в США коштувати $400-$500, підопрут планку в тисячу. І тут вже користувачеві якраз думати, чи буде йому достатньо сумісності Chrome OS за ці гроші. З технічної точки зору Хромбук на Core i5 буде дешевшим, аналога на Вінді, а ось з функціональної точки зору може випливти ряд обмежень.

Так, маючи на борту моделі Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD) гарний процесор для тонких рішень рівня, ми отримуємо повноцінний ноут за меншу вартість. Якщо ваші завдання не лежать поза спектром можливостей гуглової операційної системи, то це хороший спосіб заощадити, не втративши сильно в продуктивності. Так, навіть такі просунуті хромбуки не можуть стати повноцінним аналогом MacBook у зв’язці з екосистемним iPhone. Причиною всього став мінімалізм/аскетизм/утилітаризм Хром ОС (підкресліть своє). Але нам вкотре сподобалася інтеграція з Android на смартфоні.

Хромбук – можливість завести компаньйона для Андроїд-смартфону та виконання базових завдань, які не так зручні без фізичної клавіатури. Як тільки обліковий запис заведено на Хромбуку, пристрої утворюють тандем єдиної екосистеми з усіма витікаючими. Повідомлення, повідомлення, файли – це оперативно показується на робочому столі. Закладки та їх історія – миттєво синхронізуються між смартфоном та ноутбуком. Так що якщо і в іншому вас влаштовує функціональність хромбуків – це гідне рішення.



Характеристики ноутбука Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD)

Дисплей: 15,6”, 1920×1080 (16:9), IPS, 60 Гц Процесор: Intel Core i5-1335U, 1,3-4,6 ГГц, 10 ядер Відеоадаптер: Intel Iris Xe Graphics Оперативна пам’ять: 16 ГБ LPDDR5 Накопичувач: 512 ГБ PCIe NVMe SSD Роз’єми: 2×USB Type-C 3.2

1×USB Type-A 3.2 Gen 1

HDMI

аудіо комбінований 3,5мм

замок Kensington Веб-камера/мікрофон: 720p/так Дактилоскопічний сенсор: ні Комунікації: Wi-Fi 6e 802.11ax, Bluetooth 5.2 Підсвічування клавіатури: так Звук: 2 динаміка DTS X Ultra Акумулятор, блок живлення: 53 Вт·год, Li-ion Операційна система: Chrome OS Габарити: 360,6×238,4×19,95 мм Вага: 1,68 кг Постачальник: Уявлення компанії Acer в Україні Ціна комплектації: $720

Оцінка:

+ покращена чуйність програмного інтерфейсу

+ підсвічування клавіатури

+ роз’єм HDMI

+ автономність

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Михайло Чорновий

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