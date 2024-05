Лінійка Acer Chromebook Plus включає моделі для ігор та роботи, а також з ШІ звісно

Acer представляє ноутбуки Chromebook Plus із вбудованими інструментами Google на базі штучного інтелекту, що забезпечують ефективність як для роботи, так і для ігор.

Нові пристрої Acer Chromebook Plus Spin 714 та Acer Chromebook Plus 516 GE підтримують розширені функції генеративного ІІ для спілкування, творчості та спільної роботи над проектами, включаючи функцію Help me write.

Acer Chromebook Plus Spin 714 – це тонкий трансформер, який оптимізований для продуктивної роботи в дорозі. У конструкції ноутбука використано шарнір, з яким кришка обертається на 360 градусів.

Друга модель – Acer Chromebook Plus 516 GE – ігровий хромбук наступного покоління з новітнім обладнанням для потокової передачі даних та ігри в ігри категорії AAA, доступні на хмарних платформах NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming, Boosteroid , Amazon Luna та інших.

Acer Chromebook для ігор?

Acer Chromebook Plus Spin 714 оснащений 14-дюймовим сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю WUXGA (1920×1200 пікселів) та антимікробним склом Gorilla Glass. Співвідношення екрану до корпусу становить 86,5%, а максимальна яскравість – 350 нит. Дисплей забезпечує охоплення 100% кольорової гами sRGB. Заявлено підтримку стилуса Active Stylus, а в корпусі є відділення для його зберігання.

Конфігурація може включати процесор Intel Core до моделі Ultra 7, до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 та накопичувач ємністю до 512 ГБ. За безпеку відповідають чіп Titan C2 та пристрої для зчитування відбитків пальців. Acer Chromebook Plus Spin 714 містить QHD (1440p) веб-камеру з функціями ІІ, модулі Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.1, а також дротові інтерфейси HDMI 2.0, два USB Type-C з підтримкою Thunderbolt 4 та роз’єм USB Type-A. Акумулятор забезпечує автономність протягом усього дня. Пристрій виконаний в алюмінієвому корпусі, сертифікований MIL-STD 810, має товщину 18,05 мм і вагу 1,46 кг.

У Acer Chromebook Plus 516 GE також використовується Intel Core Ultra 7, 120-Гц екран IPS роздільною здатністю 2560 x 1600. Заявлено охоплення простору sRGB на 100%. Ноутбук Acer Chromebook Plus 516 GE оснащений портом RJ45 2.5G Gigabit Ethernet LAN

Ціни

Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) надійде у продаж у країнах Європи, Близького Сходу та Африки – у травні за ціною від 979 євро (точна дата поставок в Україну буде анонсована пізніше).

Acer Chromebook Plus 516 GE надійде у продаж у країнах Північної Америки у травні за ціною від $700.