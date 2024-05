Линейка Acer Chromebook Plus включает модели для игр и работы, а также, естественно, с поддержкой ИИ

Acer представляет ноутбуки Chromebook Plus со встроенными инструментами Google на базе искусственного интеллекта, обеспечивающих эффективность как для работы, так и для игр.

Новые устройства Acer Chromebook Plus Spin 714 и Acer Chromebook Plus 516 GE поддерживают расширенные функции генеративного ИИ для общения, творчества и совместной работы над проектами, включая функцию Help me write.

Acer Chromebook Plus Spin 714 – это тонкий трансформер, оптимизированный для производительной работы в дороге. В конструкции ноутбука использован шарнир, с которым крышка вращается на 360 градусов.

Вторая модель – Acer Chromebook Plus 516 GE – игровой хромбук следующего поколения с новейшим оборудованием для потоковой передачи данных и игры в игры категории AAA, доступные на облачных платформах NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming, Boosteroid, Amazon Luna и других.

Acer Chromebook для игр?

Acer Chromebook Plus Spin 714 оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей) и антимикробным стеклом Gorilla Glass. Соотношение экрана к корпусу составляет 86,5%, а максимальная яркость — 350 нит. Дисплей обеспечивает охват 100% цветовой гаммы sRGB. Заявлена поддержка стилуса Active Stylus, а в корпусе есть отделение для его хранения.

Конфигурация может включать процессор Intel Core до модели Ultra 7, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель емкостью до 512 ГБ. За безопасность отвечают чип Titan C2 и устройства для считывания отпечатков пальцев. Acer Chromebook Plus Spin 714 содержит QHD (1440p) веб-камеру с функциями ИИ, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1, а также проводные интерфейсы HDMI 2.0, два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4 и разъем USB Type-A. Аккумулятор обеспечивает автономность «в течение всего дня». Устройство выполнено в алюминиевом корпусе, сертифицировано MIL-STD 810, имеет толщину 18,05 мм и вес 1,46 кг.

У Acer Chromebook Plus 516 GE также используется Intel Core Ultra 7, 120-Гц экран IPS разрешением 2560 x 1600. Заявлен охват пространства sRGB на 100 %. Ноутбук Acer Chromebook Plus 516 GE оснащен портом RJ45 2.5G Gigabit Ethernet LAN

Цены

Acer Chromebook Plus Spin 714 (CP714-1H) поступит в продажу в странах Европы, Ближнего Востока и Африки – в мае по цене от 979 евро (точная дата поставок в Украину будет анонсирована позже).

Acer Chromebook Plus 516 GE поступит в продажу в странах Северной Америки в мае по цене от $700.