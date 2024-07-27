Ukr.net массово используют для фишинга — хакеры подделывают новостной агрегатор27.07.24
В июле в Украине заметно возросла активность киберпреступников, охотящихся за личными данными граждан. Одним из методов хакеров стало создание поддельного сайта ukr.net.
Правительственный центр реагирования на чрезвычайные компьютерные события CERT-UA зафиксировал увеличение атак группы UAC-0102. Основной целью злоумышленников является похищение учетных записей пользователей ukr.net. Хакеров интересуют данные налоговиков, сотрудников государственных органов, военных и работников различных предприятий.
Один из распространенных методов атаки — отправка электронных писем с вложенными HTML-файлами, имитирующими веб-страницы. Хакеры используют меньшую защищенность публичных почтовых сервисов по сравнению с корпоративными.
Когда жертва открывает вложенный файл, она перенаправляется на фишинговый сайт, внешне похожий на страницу ukr.net. Введенные логины, пароли и другие данные передаются злоумышленникам.
CERT-UA дала советы для защиты от атак:
- Включение двухфакторной аутентификации там, где это возможно.
- Избегание использования публичной почты со служебных компьютеров и сетей.
- Средства для перенаправления писем на более защищенную корпоративную почту.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 может успешно справится с офисными задачами и развлекать владельца контентом и играми. Посмотрим, как прошло перевоплощение на базе известного шасси
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Ukr.net массово используют для фишинга — хакеры подделывают новостной агрегаторбезопасность интернет события в Украине
В июле в Украине заметно возросла активность киберпреступников, охотящихся за личными данными граждан. Одним из методов хакеров стало создание поддельного сайта ukr.net.
Чем игровой смартфон отличается от обычногоигры КОММЕРЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ смартфон
Телефон начального уровня станет инструментом для офисных задач. Имиджевый — альтернатива фотоаппарату. Мультимедийный хорош в профильном программном обеспечении. На «звание» игрового претендует далеко не каждый мобильник. Для запуска ресурсоемких игр требуются вычислительные ресурсы.