Ukr.net масово використовують для фішингу – хакери підробляють новинний агрегатор27.07.24
У липні в Україні помітно зросла активність кіберзлочинців, які полюють особисті дані громадян. Одним із методів хакерів стало створення підробленого сайту ukr.net.
Урядовий центр реагування на надзвичайні комп’ютерні події CERT-UA зафіксував збільшення атак групи UAC-0102. Основною метою зловмисників є викрадення облікових записів ukr.net. Хакерів цікавлять дані податківців, співробітників державних органів, військових та працівників різних підприємств.
Один із найпоширеніших методів атаки — відправлення електронних листів із вкладеними HTML-файлами, що імітують веб-сторінки. Хакери використовують меншу захищеність публічних поштових сервісів, порівняно з корпоративними.
Коли жертва відкриває вкладений файл, вона перенаправляється на фішинговий сайт, що зовні схожий на сторінку ukr.net. Введені логіни, паролі та інші дані передаються зловмисникам.
CERT-UA дала поради для захисту від атак:
- Увімкнення двофакторної автентифікації там, де це можливо.
- Уникнення використання публічної пошти зі службових комп’ютерів та мереж.
- Кошти для перенаправлення листів на більш захищену корпоративну пошту.
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Ukr.net масово використовують для фішингу – хакери підробляють новинний агрегаторбезпека інтернет події в Україні
У липні в Україні помітно зросла активність кіберзлочинців, які полюють особисті дані громадян. Одним із методів хакерів стало створення підробленого сайту ukr.net.
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