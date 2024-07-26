YASNO WATT+ — умный счетчик с автоматической передачей показателей и двухзонным тарифом стоит 8000 грн26.07.24
Компания YASNO предлагает установить индивидуальный умный счетчик электроэнергии «Умный WATT+», который способен автоматически передавать показатели потребления электроэнергии.
Это избавляет пользователя от необходимости самостоятельно контролировать этот процесс. Одним из основных преимуществ счетчика «Ватт плюс» является возможность автоматической передачи показаний без установки АСКУЭ, что позволяет не зависеть в вопросах автоматизации от соседей или ОСМД.
Счетчики работают на основе GSM-сетей и автоматически передают данные в определенное время. Они фиксируют потребление электроэнергии отдельно днем и ночью, что позволяет активировать двухзонный тариф и платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную в ночное время.
Счетчик «Умный WATT+» можно заказать на сайте YASNO. 1-фазный счетчик (220 В) с доставкой, установкой и настройкой стоит 7999 грн. Также доступна рассрочка на 6 месяцев с ежемесячными платежами 1334 грн, которую предоставляют monobank и «ПриватБанк».
YASNO — бренд, под которым входящий в Группу ДТЭК операционный холдинг D.Solutions поставляет электроэнергию и газ
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YASNO WATT+ — умный счетчик с автоматической передачей показателей и двухзонным тарифом стоит 8000 грнсервис события в Украине
Счетчик WATT+ можно заказать на сайте YASNO. 1-фазный счетчик (220 В) с доставкой, установкой и настройкой стоит 7999 грн.
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