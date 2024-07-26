YASNO WATT+ – розумний лічильник з автоматичною передачею показників та двозонним тарифом коштує 8000 грн

Компанія YASNO пропонує встановити індивідуальний розумний лічильник електроенергії «Розумний WATT+», здатний автоматично передавати показники споживання електроенергії.

Це позбавляє користувача необхідності самостійно контролювати цей процес. Однією з основних переваг лічильника “Ватт плюс” є можливість автоматичної передачі показань без встановлення АСКОЕ, що дозволяє не залежати у питаннях автоматизації від сусідів чи ОСББ.

Лічильники працюють на основі GSM-мереж та автоматично передають дані у певний час. Вони фіксують споживання електроенергії окремо вдень та вночі, що дозволяє активувати двозонний тариф та платити вдвічі менше за електроенергію, спожиту у нічний час.

Лічильник «Розумний WATT+» можна замовити на сайті YASNO. 1-фазний лічильник (220 В) з доставкою, встановленням та налаштуванням коштує 7999 грн. Також доступна розстрочка на 6 місяців із щомісячними платежами 1334 грн, яку надають monobank та «ПриватБанк».

YASNO – бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ.