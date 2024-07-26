YASNO WATT+ – розумний лічильник з автоматичною передачею показників та двозонним тарифом коштує 8000 грн26.07.24
Компанія YASNO пропонує встановити індивідуальний розумний лічильник електроенергії «Розумний WATT+», здатний автоматично передавати показники споживання електроенергії.
Це позбавляє користувача необхідності самостійно контролювати цей процес. Однією з основних переваг лічильника “Ватт плюс” є можливість автоматичної передачі показань без встановлення АСКОЕ, що дозволяє не залежати у питаннях автоматизації від сусідів чи ОСББ.
Лічильники працюють на основі GSM-мереж та автоматично передають дані у певний час. Вони фіксують споживання електроенергії окремо вдень та вночі, що дозволяє активувати двозонний тариф та платити вдвічі менше за електроенергію, спожиту у нічний час.
Лічильник «Розумний WATT+» можна замовити на сайті YASNO. 1-фазний лічильник (220 В) з доставкою, встановленням та налаштуванням коштує 7999 грн. Також доступна розстрочка на 6 місяців із щомісячними платежами 1334 грн, яку надають monobank та «ПриватБанк».
YASNO – бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ.
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Лічильник WATT+ можна замовити на сайті YASNO. 1-фазний лічильник (220 В) з доставкою, встановленням та налаштуванням коштує 7999 грн.
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