ChatGPT добавили в поиск. OpenAI запустила SearchGPT

OpenAI представила новый инструмент для поиска информации — SearchGPT. Сервис сочетает в себе ChatGPT и возможности традиционных поисковых систем, предлагая новый подход к поиску данных. Построенный на базе моделей GPT-4, SearchGPT позволяет пользователям задавать вопросы на естественном языке и получать детальные еще более детальные ответы. И надо полагать актуальные, соединенные с рабочей посиковой базой.

SearchGPT поддерживает контекст разговора, способен понимать сложные запросы и уточнять детали самостоятельно. Например, при запросе «Что такое искусственный интеллект?» система не только предоставит определение, но и расскажет о его истории, применении и перспективах развития.

Чтобы получить доступ к SearchGPT, необходимо зарегистрироваться на сайте OpenAI и подать заявку на участие в бета-тестировании. OpenAI сообщила изданию The Verge, что на начальном этапе будет допущено только 10 000 пользователей. Компания не уточняет на базе какого поискового механизма реализовала свой ии в поиске.