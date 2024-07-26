ChatGPT випустили в інтернет і додали в пошуковик. OpenAI запустила SearchGPT26.07.24
OpenAI представила новий інструмент для пошуку інформації – SearchGPT. Сервіс поєднує ChatGPT і можливості традиційних пошукових систем, пропонуючи новий підхід до пошуку даних. Побудований на базі моделей GPT-4, SearchGPT дозволяє користувачам ставити питання природною мовою та отримувати детальні ще більш детальні відповіді. І треба вважати актуальні, пов’язані з робочою посіковою базою.
SearchGPT підтримує контекст розмови, здатний розуміти складні запити та уточнювати деталі самостійно. Наприклад, при запиті “Що таке штучний інтелект?” система не тільки надасть визначення, а й розповість про його історію, застосування та перспективи розвитку.
Щоб отримати доступ до SearchGPT, необхідно зареєструватися на сайті OpenAI та подати заявку на участь у бета-тестуванні. OpenAI повідомила виданню The Verge, що на початковому етапі буде допущено лише 10 000 користувачів. Компанія не уточнює на базі якого пошукового механізму реалізувала свій в пошуку.
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