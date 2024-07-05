Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei

Цикличность моды и истории в очередной воплотилась в смартфонах с конструкций которая позволяет складывать их корпус. Причем как поперек, так и вдоль, предлагая разные сценарии использования таких моделей.

Как и полагается новым разработкам, изначальная стоимость была, мягко говоря, немалой. Тем более что работа по изобретению гибких дисплеев действительно проделана титаническая, и технология еще продолжает совершенствоваться.

История

Возможно, кажется удивительным, но пионером складных смартфонов была некая компания Royole Technology, которая представила первую такую модель — FlexPai. А сугубо для справки отметим что первым телефоном-раскладушкой стала модель Motorola StarTAC в 1996 году.

И все же компания Samsung, которая является лидером рынка смартфонов, хотя и последние годы с переменным успехом, смогла сделать свои раскладные смартфоны лидерами в течение первого времени. Она стала пионером нового сегмента смартфонов, которые имели складывающуюся конструкцию.

Первые Galaxy Fold и Galaxy Flip вышли в 2019-2020 году, а через неделю будет представлено уже 6-е поколение. Наши впечатления, в частности, о Galaxy Flip 5 и Fold 5 вы можете почитать в этом репортаже.

Форм-фактор раскладушки нам наиболее понятен, возможно, это деформация возрастом, однако нам стало интересно собрать информацию про все смартфоны раскладушки, которые могут стать заменой Samsung Flip.

Альтернативы

«Аналаговнет» это совсем про другие сферы, потому как даже у таких концептуальных моделей быстро появились конкуренты, причем разнообразные. Теперь на рынке даже можно найти достаточно доступные по цене складные смартфоны.

Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra

В 2024 году раскладушек Мото уже две. Базовая модель серии Motorola Razr получила шарнир из нержавеющей стали, алюминиевые рамки 6000 серии, защиту IPX8 и увеличенный внешний дисплей до 3.6 дюймов. Он имеет POLED-матрицу и частоту обновления картинки 120 Гц. Основной экран получил диагональ 6.9 дюймов, разрешение FHD+ и такую же частоту развертки.

Motorola Razr 50 работает под управлением процессора Mediatek Dimensity 7300X в паре с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем до 256 ГБ. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4200 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт, а также беспроводную зарядку на 15 Вт. В устройстве установлены стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера с датчиками на 50 МП и 13 Мпикс.

Motorola Razr 50 Ultra отличается от Razr 50 процессором Snapdragon 8s Gen 3. Также у него увеличенный внешний экран размером 4 дюйма с матрицей LTPO POLED, поддерживающий частоту обновления 165 Гц и яркость до 2400 нит. Основной дисплей размером 6.9 дюймов имеет разрешение FHD+, такую же матрицу, частоту 165 Гц и яркость до 3000 нит.

ZTE nubia Flip 5G

ZTE nubia Flip 5G оснащен основным AMOLED-дисплеем размером 6,9 дюйма и разрешением 2790×1188 пикселей, а также дополнительным круглым дисплеем диаметром 1.43 дюйма для уведомлений и виджетов.

nubia Flip 5G работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 1, с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Раскладной смартфон обладает шарниром, способным выдерживать более 200 000 сгибаний. В его арсенале также есть двойная основная камера на 50 МП + 2 МП, фронтальная камера на 16 Мпикс.

У корпуса реализована защита IP42, . Смартфон поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC и 5G.watermarkПитание гаджета обеспечивается аккумулятором на 4310 мАчас с зарядкой мощностью 33 Вт. На данный момент нет точной информации о дате начала продаж nubia Flip 5G, но известно, что его цена будет начинаться от $599, в то время как китайская оригинальная версия стоила $420.

Tecno Phantom V Flip

Tecno Phantom V Flip оснащается MediaTek Dimensity 8050 работает на тактовой частоте 3.0 ГГц в паре с накопителем на 256 ГБ и оперативной памятью на 8 ГБ (+ 8 ГБ виртуального ОЗУ). Установлен гибкий экран 6,9 дюймов. Он имеет LTPO AMOLED панель с FHD+ разрешением, яркостью в 1000 нит и частотой обновления 120 Гц. На задней стороне устройства разместили дополнительную круглую OLED-матрицу на 1.32 дюйма. Она может отображать уведомления и виджеты.watermarkКроме того, такой экран можно использовать как видоискатель для камеры.

Основная камера получила два датчика: основной на 64 Мпикс и дополнительный широкоугольный на 13 Мпикс. Фронтальная камера в новинке 32-мегапиксельная. Tecno Phantom V Flip питается от батареи на 4000 мАч. Она поддерживает зарядку на 45 Вт (с 0 до 50% смартфон заряжается за 15 минут).

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N3 Flip имеет процессор Mediatek Dimensity 9200 того же класса и поколения, что и Snapdragon 7 Gen1 в ZTE nubia Flip 5G. Но отличается тройной основной камерой с модулями на 50, 48 и 2 мегапикселя. Аккумулятор емкостью 4300 мАч поддерживает быструю 44-ваттную зарядку, которая способна зарядить смартфон на 50% за 23 минуты. Кроме основного 6.8-дюймового дисплея, эта модель имеет внешний 3.26-дюймовый экран с разрешением 382×720 пикселей и вертикальной ориентацией. Его цена составляет более 1000 долларов США.

Vivo X Flip

Смартфон Vivo X Flip имеет основной дисплей формата Full HD+ с частотой обновления кадров 1-120 Гц и диагональю 6,74″. Сзади установлен дополнительный экран 3″. Он имеет разрешение 682 x 422 пикселя и частоту кадров 60 Гц. Используется процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Накопитель может иметь объем 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от модификации. Шарнир рассчитан на полмиллиона циклов сборки-разложения, чего должно хватить на несколько лет. Дополнительный дисплей, установленный на задней стороне крышки, можно использовать для навигации, просмотра видео и уведомлений из социальных сетей.

Huawei Pocket 2

Смартфон оснащен главным LTPO OLED-дисплеем диагональю 6,94 дюйма. Разрешение экрана составило 1136 x 2690 точек при плотности пикселей 420 ppi. Также стоит отметить, что дисплей поддерживает частоту дискретизации 300 Гц и ШИМ-затмение 1440 Гц. Максимальный уровень яркости дисплея находится на уровне 2200 нит.

В качестве аппаратной платформы используется процессор Kirin 9000S. Быстродействие смартфона обеспечивает 12 ГБ оперативной памяти. По выбору покупателю предлагается три версии смартфона с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ постоянной памяти. Важно отметить, что Huawei Pocket 2 поставляется под управлением фирменной оболочки HarmonyOS 4.0. Никаких Андроид-сервисов тут нет и это будет модель для любителей танцев с бубном и лишних телодвижений перед началом использования смартфона.

Питает устройство встроенная батарея емкостью 4520 мАч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 66 Вт. Также смартфон может похвастаться поддержкой технологии беспроводной зарядки мощностью 40 Вт и реверсивной зарядкой 7,5 Вт. Корпус смартфона защищен от влаги и пыли по стандарту IPX8. Huawei Pocket 2 доступен в нескольких цветовых вариантах: Tahitian Grey, Rococo White, Taro Purple и Elegant Black.

Михаил Черновой

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