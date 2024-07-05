Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei

Циклічність моди та історії в черговий втілилася в смартфонах з конструкцій, що дозволяє складати їх корпус. Причому як упоперек, так і вздовж, пропонуючи різні сценарії використання таких моделей.

Як і належить новим розробкам, первісна ціна була неабиякою. Тим більше, що робота з винаходу гнучких дисплеїв дійсно виконана титанічна, і технологія ще продовжує вдосконалюватися.

Історія

Можливо, здається дивним, але піонером складних смартфонів була китайська компанія Royole Technology, яка представила першу таку модель – FlexPai. А суто для довідки зазначимо, що першим телефоном-розкладачкою стала модель Motorola StarTAC у 1996 році.

І все ж компанія Samsung, яка є лідером ринку смартфонів, хоч і останні роки зі змінним успіхом, змогла зробити свої розкладні смартфони лідерами протягом першого часу. Вона стала піонером нового сегмента смартфонів, які мали конструкцію, що складається.

Перші Galaxy Fold та Galaxy Flip вийшли в 2019-2020 році, а через тиждень буде представлено вже 6-е покоління. Наші враження, зокрема, про Galaxy Flip 5 і Fold 5 Ви можете почитати в цьому репортажі.

Форм-фактор розкладачки нам найбільш зрозумілий, можливо це деформація віком, проте нам стало цікаво зібрати інформацію про всі смартфони розкладачки, які можуть стати заміною Samsung Flip.

Альтернативи

«Аналаговнет» це зовсім про інші сфери, бо навіть у таких концептуальних моделей швидко з’явилися конкуренти, причому різноманітні. Тепер на ринку можна знайти досить доступні за ціною складені смартфони.

Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra

У 2024 році розкладачок Мото вже дві. Базова модель серії Motorola Razr 50 отримала шарнір із нержавіючої сталі, алюмінієві рамки 6000 серії, захист IPX8 та збільшений зовнішній дисплей до 3.6 дюймів. Він має POLED-матрицю та частоту оновлення картинки 120 Гц. Основний екран отримав діагональ 6.9 дюймів, роздільну здатність FHD+ і таку саму частоту розгортки.

Motorola Razr 50 працює під керуванням процесора Mediatek Dimensity 7300X у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем до 256 ГБ. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 4200 мАг і підтримує провідну зарядку потужністю 30 Вт, а також бездротову зарядку на 15 Вт. У пристрої встановлені стереодинаміки, бічний сканер відбитків пальців та подвійна основна камера з датчиками на 50 МП та 13 Мпікс.

Motorola Razr 50 Ultra відрізняється від Razr 50 процесором Snapdragon 8s Gen 3. Також у нього збільшений зовнішній екран розміром 4 дюйми з матрицею LTPO POLED, що підтримує частоту оновлення 165 Гц і яскравість до 2400 нит. Основний дисплей розміром 6.9 дюймів має роздільну здатність FHD+, таку ж матрицю, частоту 165 Гц і яскравість до 3000 нит.

ZTE nubia Flip 5G

ZTE nubia Flip 5G оснащений основним AMOLED-дисплеєм розміром 6,9 дюйма та роздільною здатністю 2790×1188 пікселів, а також додатковим круглим дисплеєм діаметром 1.43 дюйма для повідомлень та віджетів.

nubia Flip 5G працює на процесорі Snapdragon 7 Gen 1, з 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Розкладний смартфон має шарнір, здатний витримувати понад 200 000 згинань. У його арсеналі є подвійна основна камера на 50 МП + 2 МП, фронтальна камера на 16 Мпікс.

У корпусу реалізовано захист IP42, . Смартфон підтримує Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC і 5G.watermark Живлення гаджета забезпечується акумулятором на 4310 мАгод із зарядкою потужністю 33 Вт. На даний момент немає точної інформації про дату початку продажів nubia Flip 5G, але відомо, що його ціна буде починатися від $599, тоді як оригінальна китайська версія коштувала $420.

Tecno Phantom V Flip

Tecno Phantom V Flip оснащується MediaTek Dimensity 8050 працює на тактовій частоті 3.0 ГГц в парі з накопичувачем на 256 ГБ і оперативною пам’яттю на 8 ГБ (+ 8 ГБ віртуального ОЗУ). Встановлено гнучкий екран 6,9 дюймів. Він має LTPO AMOLED панель з FHD+ роздільною здатністю, яскравістю 1000 нит і частотою оновлення 120 Гц. На задній стороні пристрою розмістили додаткову круглу матрицю OLED на 1.32 дюйма. Вона може відображати повідомлення та віджети. Крім того, цей екран можна використовувати як видошукач для камери.

Основна камера отримала два датчики: основний на 64 Мпікс та додатковий ширококутний на 13 Мпікс. Фронтальна камера у новинці 32-мегапіксельна. Tecno Phantom V Flip живиться від батареї на 4000 мАг. Вона підтримує заряджання на 45 Вт (з 0 до 50% смартфон заряджається за 15 хвилин).

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N3 Flip має процесор Mediatek Dimensity 9200. Він вирізняється потрійною основною камерою з модулями на 50, 48 та 2 мегапікселі. Акумулятор ємністю 4300 мАг підтримує швидку 44-ватну зарядку, яка здатна зарядити смартфон на 50% за 23 хвилини. Крім основного 6.8-дюймового дисплея, ця модель має зовнішній 3.26-дюймовий екран з роздільною здатністю 382×720 пікселів та вертикальною орієнтацією. Його ціна становить понад 1000 доларів США.



Vivo X Flip

Смартфон Vivo X Flip має основний дисплей формату Full HD+ з частотою оновлення кадрів 1-120 Гц та діагоналлю 6,74″. Позаду встановлено додатковий екран 3″. Він має роздільну здатність 682 x 422 пікселя і частоту кадрів 60 Гц. Використовується процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 у парі з 12 ГБ оперативної пам’яті. Накопичувач може мати об’єм 256 ГБ або 512 ГБ, залежно від модифікації. Шарнір розрахований на півмільйона циклів складання-розкладання, чого має вистачити на кілька років. Додатковий дисплей, встановлений на задній стороні кришки, можна використовувати для навігації, перегляду відео та сповіщень із соціальних мереж.

Huawei Pocket 2

Смартфон оснащений головним LTPO OLED-дисплеєм діагоналлю 6,94 дюйми. Роздільна здатність екрану склала 1136 x 2690 пікселів при щільності пікселів 420 ppi. Також варто відзначити, що дисплей підтримує частоту дискретизації 300 Гц та ШІМ-затемнення 1440 Гц. Максимальний рівень яскравості дисплея становить 2200 нит.

Як апаратна платформа використовується процесор Kirin 9000S. Швидкодія смартфона забезпечує 12 ГБ оперативної пам’яті. На вибір покупцю пропонується три версії смартфона з 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ постійної пам’яті. Huawei Pocket 2 поставляється під керуванням фірмової оболонки HarmonyOS 4.0. Жодних Андроїд-сервісів тут немає і це буде модель для любителів танців з бубном і зайвих рухів тіла перед початком використання смартфона.

Живить пристрій вбудована батарея ємністю 4520 мАг, що підтримує швидку зарядку потужністю 66 Вт. Також смартфон може похвалитися підтримкою технології бездротової зарядки потужністю 40 Вт та реверсивною зарядкою 7,5 Вт. Корпус смартфона захищений від вологи та пилу за стандартом IPX8. Huawei Pocket 2 доступний у кількох колірних варіантах: Tahitian Grey, Rococo White, Taro Purple та Elegant Black.

Михайло Чорновий

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