Представлен Toyota Starlet Cross — RAV4 на минималках с 1,5 бензиновым двигателем

Toyota Starlet Cross оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия. В зависимости от типа коробки передач, средний расход топлива составляет 5,6 и 5,8 л/100 км, а максимальная скорость — 175 или 170 км/ч соответственно. Везде предлагается передний привод. Топливный бак вместимостью 37 литров обеспечивает пробег около 650 км.

На передней оси установлена независимая подвеска MacPherson, а сзади используется торсионная балка. Автомобиль имеет следующие размеры: длина — 3995 мм, высота — 1550 мм, ширина — 1765 мм, колесная база — 2520 мм. Клиренс составляет 170 мм. Снаряженная масса равна 1005-1015 кг в зависимости от типа трансмиссии, а полная масса — 1480 кг. Объем багажника составляет 308 л. Кроссовер способен буксировать прицеп весом до 400 кг без тормозов или до 1000 кг с тормозами.

Автомобиль оснащен шинами 195/60 R16 и LED-фарами, дневными ходовыми огнями, задними фонарями и стоп-сигналом. Базовая версия Toyota Starlet Cross XS включает кондиционер, круиз-контроль, 7-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, камеру заднего вида, 4 динамика, и спинку заднего сиденья, складывающуюся в пропорции 60:40.

Топовая модификация XR дополнительно предлагает бесключевой доступ, климат-контроль, информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, проекционный дисплей на лобовом стекле, 2 дополнительных динамика, лампы на дверях, беспроводную зарядку для смартфонов и хромированные элементы. Также для XR доступна двухцветная покраска кузова.

Цена Toyota Starlet Cross начинается с $16,3 тыс. за базовую версию XS с механической коробкой передач и достигает $19,5 тыс. за топовую комплектацию XR с автоматической трансмиссией.