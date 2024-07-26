Представлений Toyota Starlet Cross – RAV4 на мінімалках з 1,5 бензиновим двигуном

Toyota Starlet Cross оснащена 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 105 л. На вибір доступні 5-ступінчаста механічна коробка або 4-ступінчаста автоматична трансмісія. Залежно від типу коробки, середня витрата палива становить 5,6 і 5,8 л/100 км, а максимальна швидкість – 175 або 170 км/год відповідно. Всюди пропонується передній привід. Паливний бак місткістю 37 літрів забезпечує пробіг близько 650 км.

На передній осі встановлено незалежну підвіску MacPherson, а ззаду використовується торсіонна балка. Автомобіль має такі розміри: довжина – 3995 мм, висота – 1550 мм, ширина – 1765 мм, колісна база – 2520 мм. Кліренс складає 170 мм. Споряджена маса дорівнює 1005-1015 кг залежно від типу трансмісії, а повна маса – 1480 кг. Об’єм багажника становить 308 л. Кросовер здатний буксирувати причіп вагою до 400 кг без гальм або до 1000 кг з гальмами.

Автомобіль оснащений шинами 195/60 R16 та LED-фарами, денними ходовими вогнями, задніми ліхтарями та стоп-сигналом. Базова версія Toyota Starlet Cross XS включає кондиціонер, круїз-контроль, 7-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, камеру заднього виду, 4 динаміки, і спинку заднього сидіння, що складається в пропорції 60:40.

Топова модифікація XR додатково пропонує безключовий доступ, клімат-контроль, інформаційно-розважальну систему з 9-дюймовим екраном, камери кругового огляду, проекційний дисплей на лобовому склі, 2 додаткові динаміки, лампи на дверях, бездротову зарядку для смартфонів та хромовані елементи. Також для XR доступне двокольорове фарбування кузова.

Ціна Toyota Starlet Cross починається з $16,3 тис. за базову версію XS з механічною коробкою передач і досягає $19,5 тис. за топову комплектацію XR з автоматичною трансмісією.