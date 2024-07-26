Компания Apple представила веб-версию приложения Apple Maps, которая пока доступна в бета-версии. Веб-версия работает в браузерах Safari, Google Chrome и других.

Карты Apple в браузере обладают всеми функциями, как и мобильное приложение, включая прокладку маршрутов, просмотр рейтингов и часов работы заведений, а также возможность находить путеводители и заказывать еду.

На данный момент веб-версия Apple Maps доступна только на английском языке, но другие языки планируется добавить позже. Желающие могут протестировать альтернативу Google Maps по предоставленной ссылке.