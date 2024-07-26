Карты Apple теперь работают и в интернет-браузере26.07.24
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Статьи & тесты
26.07.24
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
400
Игровой ноутбук Acer Nitro V 15 может успешно справится с офисными задачами и развлекать владельца контентом и играми. Посмотрим, как прошло перевоплощение на базе известного шасси
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
22.07.24 | 06.04
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
19.07.24 | 05.19
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
17.07.24 | 19.14
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
15.07.24 | 05.16
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
10.07.24 | 16.01
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
08.07.24 | 05.01
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
05.07.24 | 05.30
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
01.07.24 | 22.50
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
24.06.24 | 05.10
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
17.06.24 | 05.55
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
14.06.24 | 05.03
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
10.06.24 | 06.10
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
03.06.24 | 05.02
Топ защищенных смартфонов 2024 года
27.05.24 | 05.29
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Новости
26.07.24 | 11.03
Карты Apple теперь работают и в интернет-браузереApple навигация
Карты Apple в браузере обладают всеми функциями, как и мобильное приложение, включая прокладку маршрутов, просмотр рейтингов и часов работы заведений
26.07.24 | 10.09
Проектор ViewSonic LX700-4K RGB выводит картинку диагональю до 300 дюймов с частотой обновления до 240 ГцViewSonic проектор
В ViewSonic заявляют, что проектор LX700-4K RGB подходит для использования с игровыми приставками Xbox и PlayStation.
26.07.24 | 11.03
Карты Apple теперь работают и в интернет-браузере
26.07.24 | 10.09
Проектор ViewSonic LX700-4K RGB выводит картинку диагональю до 300 дюймов с частотой обновления до 240 Гц
26.07.24 | 07.04
YASNO WATT+ — умный счетчик с автоматической передачей показателей и двухзонным тарифом стоит 8000 грн
25.07.24 | 18.30
Браузер Google Chrome сможет сам закрывать вкладки требующие слишком много ресурсов компьютера
25.07.24 | 17.05
Stalker 2: Heart of Chornobyl снова перенесли + видео-тизер
25.07.24 | 16.11
Смартфон Redmi K70 Ultra получил 12-24 ГБ ОЗУ и 256 — 1024 ГБ накопитель. Установлен процессор Dimensity 9300+
25.07.24 | 14.10
Сериал Halo по мотивам игры закрыли после 2-х сезонов
25.07.24 | 12.08
Электробайк Segway Xyber с запасом хода 105 км стоит $1378
25.07.24 | 10.04
Опыт эксплуатации Samsung Galaxy Ring — появились первые подробности
25.07.24 | 07.55
Игра Star Wars Outlaws получает рекордные рекламные бюджеты. Ubisoft уверена в успехе
24.07.24 | 18.07