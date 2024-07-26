Компанія Apple представила веб-версію програми Apple Maps, яка поки що доступна в бета-версії. Веб-версія працює у браузерах Safari, Google Chrome та інших.

Карти Apple у браузері мають всі функції, як і мобільний додаток, включаючи прокладку маршрутів, перегляд рейтингів та годин роботи закладів, а також можливість знаходити путівники та замовляти їжу.

На даний момент веб-версія Apple Maps доступна лише англійською мовою, але інші мови планується додати пізніше. Бажаючі можуть протестувати альтернативу Google Maps за наданим посиланням.