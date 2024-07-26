Карти Apple тепер працюють і в інтернет-браузері26.07.24
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Статті & тести
26.07.24
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
140
Ігровий ноутбук Acer Nitro V 15 може успішно впоратися з офісними завданнями та розважати власника контентом та іграми. Подивимося, як пройшло перевтілення на основі відомого шасі
26.07.24 | 05.15
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
22.07.24 | 06.04
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
19.07.24 | 05.19
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
17.07.24 | 19.24
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
15.07.24 | 05.16
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
10.07.24 | 16.01
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
08.07.24 | 05.01
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
05.07.24 | 05.30
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
01.07.24 | 22.56
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
24.06.24 | 05.10
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
17.06.24 | 06.09
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
14.06.24 | 05.20
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
10.06.24 | 06.23
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
03.06.24 | 05.26
Топ захищених смартфонів 2024 року
27.05.24 | 05.46
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Новини
26.07.24 | 11.03
Карти Apple тепер працюють і в інтернет-браузеріApple навігація
Карти Apple у браузері мають всі функції, як і мобільний додаток, включаючи прокладку маршрутів, перегляд рейтингів та годин роботи закладів
26.07.24 | 10.09
Проектор ViewSonic LX700-4K RGB виводить зображення діагоналлю до 300 дюймів з частотою оновлення до 240 ГцViewSonic проектор
У ViewSonic заявляють, що проектор LX700-4K RGB підходить для використання з ігровими приставками Xbox та PlayStation.
26.07.24 | 11.03
Карти Apple тепер працюють і в інтернет-браузері
26.07.24 | 10.09
Проектор ViewSonic LX700-4K RGB виводить зображення діагоналлю до 300 дюймів з частотою оновлення до 240 Гц
26.07.24 | 08.08
У Samsung розповіли чому Google Messages замінять Samsung Messages
26.07.24 | 07.04
YASNO WATT+ – розумний лічильник з автоматичною передачею показників та двозонним тарифом коштує 8000 грн
25.07.24 | 18.30
Браузер Google Chrome зможе сам закривати вкладки, що вимагають надто багато ресурсів комп’ютера.
25.07.24 | 17.05
Stalker 2: Heart of Chornobyl знову перенесли + відео-тизер
25.07.24 | 16.11
Смартфон Redmi K70 Ultra отримав 12-24 ГБ ОЗУ та 256 – 1024 ГБ накопичувач. Встановлено процесор Dimensity 9300+
25.07.24 | 14.10
Серіал Halo за мотивами гри закрили після 2-х сезонів
25.07.24 | 12.08
Електробайк Segway Xyber із запасом ходу 105 км коштує $1378
25.07.24 | 10.04
Досвід експлуатації Samsung Galaxy Ring – з’явилися перші подробиці
24.07.24 | 18.07
Монітор Gigabyte AORUS FO32U із 32-дюймовим QD-OLED екраном працює на частоті 165 Гц
24.07.24 | 17.57