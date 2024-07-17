ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?17.07.24
Месяцы лета 2024 года с точки зрения отключений оказались для украинцев не менее сложными, чем зима 2022-2023 годов. Да, если при 35 градусах мороза жить очень сложно и иногда невозможно, то при 35 градусах тепла вопрос выживания стоит далеко не так остро. Тем не менее, хранение продуктов, работа компьютеров и освещение – топ потребностей летом. Да, зимой еду можно хранить на балконе или за окном, а для освещения использовать светодиодные портативные лампы. Но последние, как и компьютеры со смартфонами, нужно все равно время от времени заряжать. А полагаться на честно отмытые «Пункти незламності» как-то не приходится.
В этом материале обозначим топ-моделей зарядных станций от именитых и не очень брендов в нескольких категориях. Также обозначим модели зарядок, для газовых котлов которым нужна правильная синусоида и обычные, для ноутбуков и холодильников, которым форма импульса не так важна.
Как выбрать зарядную станцию
В целом стоит учитывать ряд параметров зарядных станций, среди которых не только цифры, но и тип используемых элементов.
- Важно выбрать зарядную станцию с достаточной мощностью, чтобы она превышала на 20-30 %, суммарно потребляемую мощность устройствами.
- Емкость зарядной станции определяет, насколько долго она сможет питать котел без подзарядки. Важно выбирать станцию с запасом емкости, учитывая возможное подключение других устройств.
- Зарядная станция должна заряжаться достаточно быстро, хотя бы за 2-3 часа. Тем более что минимум месяц напряжение в сети появлялось не более чем на эти же 2-3 часа. Но при повышенной емкости время для зарядки может достигать и 4 часов.
- Предпочтительными являются аккумуляторы на основе LifePo4 из-за их более длительного срока службы. Они выдерживают до 3000 циклов перезарядки и не греются.
А какая зарядная станция нужна для газовых котлов? Большинство моделей именно зарядных станций имеют правильную синусоиду. Для справки, газовые котлы обычно потребляют от 70 до 150 Вт и им важно качество электрического сигнала – наличие правильной, а не аппроксимированной синусоиды.
Есть также источники бесперебойного питания с правильной синусоидой и большой емкостью и мощностью, но циклов перезаряда у них не более 1000. При использовании серверов этого достаточно, но при отключении света 3-4 раза в день, циклов заряда хорошо если хватит на 4 месяца.
Топ зарядок по мощности
EcoFlow RIVER mini за $400
Номинальная мощность: 300 Вт
Пиковая мощность: 600 Вт
Технология: NCM
Емкость: 210 Вт·час
Циклов зарядки: 500
EcoFlow RIVER 2 Max за $600
Номинальная мощность: 500 Вт
Пиковая мощность: 1000 Вт
Технология: LiFePO4
Емкость: 512 Вт·час
Циклов зарядки: 3000
EcoFlow RIVER 2 Max за $900
Номинальная мощность: 1000 Вт
Пиковая мощность: 2000 Вт
Технология: LiFePO4
Емкость: 864 Вт·час
Циклов зарядки: 3000
Bluetti PowerOak AC200Max за $1700
Номинальная мощность: 2400 Вт
Пиковая мощность: 4800 Вт
Технология: LiFePO4
Емкость: 2048 Вт·час
Циклов зарядки: 3500
Зарядные станции для холодильников и бытовой техники
Здесь более важной будет поддержка высокой пиковой мощности. Напрмиер, современные холодильники, даже если потребляют 150-200 Вт, должны для начала работы запустить холодильный мотор. А его пусковой ток достигает 500-800 Вт, так что даже инвертор с номинальной поддержкой тысячи ватт не всегда справляется.
Насколько хватит заряда станции, при прочих равных, для бойлера, телевизора, кондиционера или простигосподи миксера или соковыжималки — зависит от их класса энергоэффективности.
Зарядные станции для компьютеров и цифровых гаджетов
Если кроме ноутбука у вас есть несколько смартфонов и планшетов, то важным станет количество портов USB Type-A и Type-C. Причем желательно чтобы они были гибкими в плане выдаваемых мощностей и одинаково подходили для Андроид-смартфонов и iPhone.
К зарядной станции можно подключить и Wi-Fi роутер, но если кроме пары смартфонов техники нет, то сойдет и портативный аккумулятор (power bank). Как правильно у относительно простых и, следовательно, маломощных роутеров потребление небольшое. Достаточно ёмкости в 20000 мА·час. Больше брать не советуем если только нет быстрой зарядки, так как павер-банк еще нужно восполнить, а хватает его на 15-17 часов. То есть раз в сутки все-таки зарядить придется.
Также важно чтобы портативная батарея поддерживала необходимое для маршрутизатора напряжение. Оно может быть 5, 9, 12 или 24 В. Последнее значение преимущественно встречается у навороченных и мощных роутеров, у них же и увеличенное энергопотребление.
Альтернатива зарядным станциям
Конечно, есть также подход так называемого «колхоза». Набор из автомобильного аккумулятора (лучше AGM или батареи LiPO), зарядки для него и инвертора с правильной синусоидой. Простые свинцовые аккумуляторы крайне не рекомендуются ввиду токсичности испарений электролита при нагреве во время зарядки. А вот AGM-аккумуляторы, которые предназначены для автомобилей с системой Start Stop, более безопасны за счет другого агрегатного состояния электролита в них. Цена также в 1,5-2 раза выше, но все равно в разы далека от переоцененных сегодня Bluetti, EcoFlow, Jackery и прочих. Но и эстетичным место хранения таких систем не назовешь. Зато появляется повод вспомнить физику, изучаемую в 8-м классе.
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