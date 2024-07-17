ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?17.07.24
Місяці літа 2024 року з погляду відключень виявилися для українців не менш складними, ніж зима 2022-2023 років. Так, якщо за 35 градусів морозу жити дуже складно і іноді неможливо, то за 35 градусів тепла питання виживання стоїть далеко не так гостро. Тим не менш, зберігання продуктів, робота комп’ютерів та освітлення – топ потреб улітку. Так, взимку їжу можна зберігати на балконі або за вікном, а для освітлення використовувати світлодіодні портативні лампи. Але останні, як і комп’ютери зі смартфонами, потрібно все одно час від часу заряджати. А покладатися на чесно відмиті Пункти незламності якось не доводиться.
У цьому матеріалі позначимо топ-моделей зарядних станцій від іменитих і не дуже брендів у кількох категоріях. Також позначимо моделі зарядок, для газових котлів яким потрібна правильна синусоїда та звичайні, для ноутбуків та холодильників, яким форма імпульсу не така важлива.
Як вибрати зарядну станцію
Загалом варто враховувати ряд параметрів зарядних станцій, серед яких не лише цифри, а й тип елементів, що використовуються.
- Важливо вибрати зарядну станцію з достатньою потужністю, щоб вона перевищувала на 20-30 % сумарно споживану потужність пристроями.
- Ємність зарядної станції визначає, наскільки довго вона зможе живити котел без підзарядки. Важливо вибирати станцію із запасом ємності з огляду на можливе підключення інших пристроїв.
- Зарядна станція повинна заряджатися досить швидко, хоча б за 2-3 години. Тим більше що мінімум місяць напруга в мережі з’являлася не більше, ніж на ці ж 2-3 години. Але при підвищеній ємності час для заряджання може досягати 4 годин.
- Переважними є акумулятори на основі LifePo4 через їх тривалий термін служби. Вони витримують до 3000 циклів перезаряджання і не гріються.
А яка зарядна станція потрібна для газових казанів? Більшість моделей саме зарядних станцій мають правильну синусоїду. Для довідки, газові котли зазвичай споживають від 70 до 150 Вт і їм важлива якість електричного сигналу – наявність правильної, а не апроксимованої синусоїди.
Є також джерела безперебійного живлення з правильною синусоїдою і великою ємністю та потужністю, але циклів перезаряду у них не більше 1000. При використанні серверів цього достатньо, але при відключенні світла 3-4 рази на день, циклів заряду добре якщо вистачить на 4 місяці.
Топ зарядок потужності
EcoFlow RIVER mini за $400
Номінальна потужність: 300 Вт
Пікова потужність: 600 Вт
Технологія: NCM
Місткість: 210 Вт·год
Циклів зарядки: 500
EcoFlow RIVER 2 Max за $600
Номінальна потужність: 500 Вт
Пікова потужність: 1000 Вт
Технологія: LiFePO4
Місткість: 512 Вт·час
Циклів зарядки: 3000
EcoFlow RIVER 2 Max за $900
Номінальна потужність: 1000 Вт
Пікова потужність: 2000 Вт
Технологія: LiFePO4
Місткість: 864 Вт·час
Циклів зарядки: 3000
Bluetti PowerOak AC200Max за $1700
Номінальна потужність: 2400 Вт
Пікова потужність: 4800 Вт
Технологія: LiFePO4
Ємність: 2048 Вт·час
Циклів зарядки: 3500
Зарядні станції для холодильників та побутової техніки
Тут важливішою буде підтримка високої пікової потужності. Наприклад, сучасні холодильники, навіть якщо споживають 150-200 Вт, повинні для початку роботи запустити холодильний мотор. А його пусковий струм досягає 500-800 Вт, тому навіть інвертор з номінальною підтримкою тисячі ват не завжди справляється.
Наскільки вистачить заряду станції, за інших рівних, для бойлера, телевізора, кондиціонера або міксера або соковижималки – залежить від їх класу енергоефективності.
Зарядні станції для комп’ютерів та цифрових гаджетів
Якщо крім ноутбука у вас є кілька смартфонів та планшетів, то важливою буде кількість портів USB Type-A та Type-C. Причому бажано щоб вони були гнучкими в плані потужностей, що видаються, і однаково підходили для Андроїд-смартфонів і iPhone.
До зарядної станції можна підключити і Wi-Fi роутер, але якщо крім пари смартфонів техніки немає, то зійде портативний акумулятор (power bank). Як правильно у відносно простих і, отже, малопотужних роутерів споживання невелике. Достатньо ємності в 20000 мА·год. Більше брати не радимо, якщо тільки немає швидкої зарядки, так як павер-банк ще потрібно заповнити, а вистачає його на 15-17 годин. Тобто раз на добу таки зарядити доведеться.
Також важливо, щоб портативна батарея підтримувала необхідну для маршрутизатора напругу. Воно може бути 5, 9, 12 або 24 В. Останнє значення переважно зустрічається у наворочених і потужних роутерів, у них і збільшене енергоспоживання.
Альтернатива зарядним станціям
Звичайно, є також підхід так званого колгоспу. Набір з автомобільного акумулятора (краще AGM або батареї LiPO), зарядки для нього та інвертора з правильною синусоїдою. Прості свинцеві акумулятори не рекомендуються через токсичність випарів електроліту при нагріванні під час зарядки. А ось AGM-акумулятори, які призначені для автомобілів із системою Start Stop, безпечніші за рахунок іншого агрегатного стану електроліту в них. Ціна також у 1,5-2 рази вища, але все одно в рази далека від переоцінених сьогодні Bluetti, EcoFlow, Jackery та інших. Але й естетичне місце зберігання таких систем не назвеш. Натомість з’являється привід згадати фізику, що вивчається у 8-му класі.
Редактор
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