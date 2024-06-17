Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?

Цифровые технологии и автомобильная индустрия становятся с каждым годом все ближе. И дело не только в хайпе, который хотят применить маркетологи автобрендов. Да, очень модно заявлять про добавление ИИ, чтобы резюмировать переписку в мессенджере пока вы в пути или возможность открыть авто при приближении владельца со смартфоном.

Сами машины становятся все технологичнее. Двигатели имеют сотни датчиков, электронный блок управления учитывает их все показания и уже имеет нагрузку сопоставимую с мощным компьютером. Данных поступающих в режиме реального времени много и нужно без промедления на все реагировать, ведь от этого зависит безопасность. Неудивительно что уже несколько лет часть датчиков вновь делают аналоговыми, физически выстраивая взаимодействия с системами автомобиля, чтобы снять нагрузку на ЭБУ и управляющие платы.

Такой заход к теме про синхронизацию авто и смартфона кажется излишним, однако системы взаимодействия водителя с автомобилем — тоже часть эксплуатации. Вывод изображения с камер, предупреждения о событиях на дороге, датчики усталости – вся эта и другая информация транслируется для водителя. Через приборную панель и/или мультимедийную систему. Тем не менее автомобильное производство – в целом довольно инертно. Новые технологии внедряются долго, а «вчерашние» фишки, хорошо если появятся в следующем поколении модели.

Зачем нужны Android Auto и Apple CarPlay?

Пока что Android Auto это по большей части про комфорт и безопасность использования данных со смартфона во время вождения. Навигация выводится на большой экран, уведомления озвучиваются акустикой, ответы, возможно, надиктовываются. Вообще, список всех приложений, которые можно запустить на мультимедиа автомобиля, такой небольшой что поместился на одной веб-странице.

Apple CarPlay ограничивается тем же, дополнительно имея еще возможность управлять принадлежностями HomeKit, например механизмом открывания дверей.

Вместе с этим, Google и Apple тоже не спешат добавлять новые возможности для запуска в автомобиле. Набор приложений, как 5 лет назад, ограничивается музыкальными аудио-сервисами, навигацией, информационными сервисами про дорогу и социальными сетями, которые выводят на дисплей в авто короткую версию личного сообщения. Также можно попросить голосовой ассистент, Google Assistant или Siri, набрать чей ни будь номер телефона, зачитать описание событий из календаря или создать новое.

Для чего использовать?

Понятно, что проигрывать видео во время поездки, листать тик-ток или играть в асфальт не стоит. Безопасность прежде всего и это правильно. Гугл карты не дадут написать адрес в строке, если машина движется быстрее 5 км/час. Автоматически активируется голосовой ввод. Этим же по большей части регламентируется и просмотр видео даже с локальных носителей в автомобиле. Как только начинается движение, воспроизведения ставится на паузу без возможности возобновления.

Любопытно что китайские производители предлагают специальные приставки, которые не только обеспечивают беспроводное соединение смартфона с автомобилем, но и разблокируют мультимедийные возможности во время движения. Одной из свежих новинок стала, например, приставка, которая делает из автомобильной мультимедиа-системы внешний экран для Samsung Dex. На парковке можно будет полистать текстовые файлы и запустить любое приложение на чуть большем экране.

Последнее обновление для Android Auto, которому уже год на самом деле, добавило функцию разделения экрана. Когда два приложения одновременно выводятся на экране. Удобно, когда в одной части отображается маршрут поездки, а в чуть меньшей – аудиоплеер. Также в нем добавили возможность выбрать фон рабочего стола из десятка предложенных.

Однако на этом инновации и заканчиваются.

На конференции для разработчиков в этом году Apple анонсировала новую версию CarPlay, которая будет значительно более гибкой и функциональной. По крайней мере так заявляется. Насколько сговорчивыми будут автобренды это тоже вопрос.

Система сможет через интерфейс меню давать настраивать работу автомобильных систем – кондиционера, подсветки, ассистентов. Но примечательным является пункт настройки зарядки. То есть, скорее всего. Пионерами нового Карплея станут прежде всего электрокары и подключаемые гибриды.

Что нужно для работы Android Auto и Apple CarPlay

Подключить смартфон к авто можно по кабелю или беспроводным способом. В случае Андроида, понадобится кабель с разъемом USB Type-C, а в случае с Айфоном – Lightning или тот же USB-С для новейших iPhone 15.

Если на смартфоне установлена ОС Android 8 или 9, скачайте приложение Android Auto. Начиная с Android 10 функции Android Auto уже встроены в систему. Android Auto не поддерживается на устройствах Android Go.

Apple CarPlay доступен для смартфонов начиная с iPhone 5 и до сегодняшнего iPhone 15. То есть поддержка реализована для iOS 10.3.4 22 и новее. На середину 2024 года это iOS та iPadOS 17.

Беспроводное подключение к Android Auto поддерживается на следующих устройствах:

Телефоны с ОС Android 11.0 и новее;

Смартфоны производства Google или Samsung с ОС Android 10.0;

Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ или Note 8 с ОС Android 9.0.

Еще для этого нужна будет поддержка Wi-Fi частотой 5 ГГц.

Список всех моделей автомобилей, имеющих поддержку, Андроид Авто. А это список моделей с поддержкой Apple CarPlay. По многим пунктам списки схожи.

Опыт использования Android Auto

Поделимся некоторыми впечатлениями при использовании Android Auto. В нашем случае это проводной вариант в автомобиле 2018 года. Смартфон получил обновления автомобильного софта в 2022 году, где появились кастомизированный фон, разделенный экран для двух приложений, чуть более быструю инициализацию при запуске.

Беспроводной Андроид авто не панацея. Да, его можно получить из проводного, купив один из китайских Bluetooth передатчиков с поддержкой Android Auto. Такой вариант хорош, если вы много ездите в течение дня и достаточно часто выходите из машины. Тогда дергать кабель все время не придется. Если в автомобиле нет беспроводной зарядки для смартфона, то аппарат придется подключать кабелем. Мы уже все знаем что со временем штекер выйдет из строя и перестанет работать. Мы сменили уже три кабеля за 2 года. GPS «выедает» аккумулятор довольно быстро. Поэтому если поездка занимает более часа, смартфон буде заметно разряжен. Идеальным вариантом могло бы стать наличие и беспроводного подключения, и беспроводной зарядки. Главное, чтобы последняя была достаточно мощная чтобы батарея смартфона хотя бы немного заряжалась. Штатный модуль беспроводной зарядки для VAG, например, стоит 200-300 евро. То есть менять шнурки, и даже разок разъем смартфона, все-таки дешевле. Android Auto отлично работает с навигацией и музыкальными сервисами. Но вот сообщения из мессенджеров он показывает не полностью, буквально первые 10 слов. Озвучить на украинском или русском он их тоже не может, только английский. Поэтому половину приложений можно смело выключить в настройках для запуска, дабы не занимать место иконками на экране мультимедийной системы. К слову, разве что календарь еще имеет смысл быть в активированных приложениях, показывая напоминания, которые обычно имеют короткое описание. Смотреть YouTube в автомобиле во время движения нельзя, и это правильно. Но почему тогда его нельзя смотреть, когда машина на парковке? Игры, встроенные в Андроид авто, работают, когда автомобиль стоит. В нашем подопытном авто также есть медиаплеер для просмотра видео с CD-дисков (кто еще помнит, что это?). Справедливости ради, их воспроизведение во время начала движения система тоже приостанавливает. Да, энтузиасты тут тоже постарались и вместе с беспроводными адаптерами для авто, вшивают в них иногда оболочку, которая, по сути, делает Screen Mirroring на экран торпедо. Есть уже, например, Samsung Dex для авто. Тогда вы получаете доступ ко всем приложениям смартфона на постоянной основе. Удобно ли и безопасно ли просматривать таблицы во время поездки? Решать вам. Голосовые ассистенты — это очевидно удобный и безопасный способ управления смартфоном во время поездки. Но хорошо распознают голос пока что только навигационные приложения. Да и то, адрес пункта назначения может быть расслышан не всегда верно. Стоит уповать на то, что ИИ который уже анонсировали для Андроид авто, скоро появится у всех. Общая инертность автомобильной индустрии вроде бы снижается в последнее десятилетие. Вместе с популярностью электрокаров приходит и ускоренная адаптация автомобилей к персональным цифровым устройствам.

Дмитрий Табаков

Руководитель проектов hi-tech.ua Руководитель проектов hi-tech.ua