Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?

Цифрові технології та автомобільна індустрія стають з кожним роком дедалі ближче. І річ не лише в хайпі, який хочуть застосувати маркетологи автобрендів. Так, дуже модно заявляти про додавання ІІ, щоб резюмувати листування в месенджері, поки ви в дорозі або можливість відкрити авто при наближенні власника зі смартфоном.

Самі машини стають дедалі технологічнішими. Двигуни мають сотні датчиків, електронний блок керування враховує їх усі показання і вже має навантаження порівнянне з потужним комп’ютером. Даних вступників у режимі реального часу багато і потрібно негайно на все реагувати, адже від цього залежить безпека. Не дивно, що вже кілька років частина датчиків знову роблять аналоговими, фізично вибудовуючи взаємодії з системами автомобіля, щоб зняти навантаження на ЕБУ та керуючі плати.

Такий захід до теми про синхронізацію авто та смартфона видається зайвим, проте системи взаємодії водія з автомобілем – також частина експлуатації. Виведення зображення з камер, попередження про події на дорозі, датчики втоми – вся та інша інформація транслюється для водія. Через панель приладів та/або мультимедійну систему. Проте автомобільне виробництво – загалом досить інертне. Нові технології впроваджуються довго, а «вчорашні» фішки, якщо з’являться в наступному поколінні моделі.

Навіщо потрібні Android Auto та Apple CarPlay?

Поки що Android Auto це здебільшого про комфорт та безпеку використання даних зі смартфона під час водіння. Навігація виводиться на великий екран, повідомлення озвучуються акустикою, відповіді, можливо, диктуються. Взагалі, список усіх додатків, які можна запустити на мультимедіа автомобіля, такий невеликий, що помістився на одній веб- сторінці.

Apple CarPlay ограничивается тем же, дополнительно имея еще возможность управлять принадлежностями HomeKit, например механизмом открывания дверей.

Водночас, Google та Apple теж не поспішають додавати нові можливості для запуску в автомобілі. Набір додатків, як 5 років тому, обмежується музичними аудіо-сервісами, навігацією, інформаційними сервісами про дорогу та соціальними мережами, які виводять на дисплей в автомобіль коротку версію особистого повідомлення. Також можна попросити голосовий асистент, Google Assistant або Siri, набрати чийсь номер телефону, зачитати опис подій з календаря або створити новий.

Для чого використовувати

Зрозуміло, що програвати відео під час поїздки, гортати тік-ток чи грати в асфальт не варто. Безпека насамперед і це правильно. Гугл карти не дадуть написати адресу в рядку, якщо машина рухається швидше за 5 км/год. Автоматично активується голосове введення. Цим же переважно регламентується і перегляд відео навіть з локальних носіїв в автомобілі. Як тільки починається рух, відтворення ставиться на паузу без можливості поновлення.

Цікаво, що китайські виробники пропонують спеціальні приставки, які не тільки забезпечують бездротове з’єднання смартфона з автомобілем, але й розблокують мультимедійні можливості під час руху. Однією із свіжих новинок стала, наприклад, приставка, яка робить з автомобільної мультимедіа-системи зовнішній екран для Samsung Dex. На парковці можна буде погортати текстові файли і запустити будь-яку програму на трохи більшому екрані.

Останнє оновлення для Android Auto, якому вже рік насправді додало функцію поділу екрана. Коли дві програми одночасно відображаються на екрані. Зручно, коли в одній частині відображається маршрут поїздки, а в меншій – аудіоплеєр. Також у ньому додали можливість обрати фон робочого столу із десятка запропонованих.

Однак на цьому інновації закінчуються.

На конференції для розробників цього року Apple анонсувала нову версію CarPlay, яка як значно більш гнучкою та функціональною. Принаймні, так заявляється. Наскільки зговірливими будуть автобренди – це також питання.

Система зможе через інтерфейс меню давати налаштовувати роботу автомобільних систем – кондиціонера, підсвічування, помічників. Але примітним є пункт налаштування заряджання. Тобто, швидше за все. Піонерами нового Карплея стануть насамперед електрокари і гібриди, що підключаються.

Що потрібно для роботи Android Auto та Apple CarPlay

Підключити смартфон до авто можна за кабелем або бездротовим способом. У випадку Андроїда, знадобиться кабель з роз’ємом USB Type-C, а у випадку з Айфоном – Lightning або той же USB-С для нових iPhone 15.

Якщо на смартфоні встановлено ОС Android 8 або 9, завантажте програму Android Auto. Починаючи з Android 10, функції Android Auto вже вбудовані в систему. Android Auto не підтримується на пристрої Android Go.



Apple CarPlay доступен для смартфонов начиная с iPhone 5 и до сегодняшнего iPhone 15. То есть поддержка реализована для iOS 10.3.4 22 и новее. На середину 2024 года это iOS та iPadOS 17.

Бездротове підключення до Android Auto підтримується на таких пристроях:

Телефони з ОС Android 11.0 та новіші;

Смартфони виробництва Google або Samsung з ОС Android 10.0;

Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ або Note 8 з ОС Android 9.0.

Ще для цього потрібна буде підтримка Wi-Fi частотою 5 ГГц.

Список всіх моделей автомобілів, що мають підтримку, Андроїд Авто. А це список моделей з підтримкою Apple CarPlay. За багатьма пунктами списки схожі.

Досвід використання Android Auto

Поділимося деякими враженнями під час використання Android Auto. У нашому випадку це провідний варіант в автомобілі 2018 року. Смартфон отримав оновлення автомобільного софту у 2022 році, де з’явилися кастомізований фон, розділений екран двох додатків, трохи швидше ініціалізацію при запуску.

Бездротовий Андроїд авто не панацея. Так, його можна отримати з дротового, купивши один із китайських Bluetooth передавачів з підтримкою Android Auto. Такий варіант хороший, якщо ви багато їздите протягом дня і часто виходите з машини. Тоді смикати кабель постійно не доведеться. Якщо в автомобілі немає бездротової зарядки для смартфона, апарат доведеться підключати кабелем. Ми вже всі знаємо, що згодом штекер вийде з ладу і перестане працювати. Ми змінили вже три кабелі за 2 роки. GPS “виїдає” акумулятор досить швидко. Тому якщо подорож займає більше години, смартфон буде помітно розряджений. Ідеальним варіантом могла б стати наявність і бездротового підключення, і бездротової зарядки. Головне, щоб остання була досить потужна, щоб батарея смартфона хоча б трохи заряджалася. Штатний модуль бездротової зарядки для VAG, наприклад, коштує 200-300 євро. Тобто змінювати шнурки, і навіть разок роз’єм смартфона, все-таки дешевше. Android Auto відмінно працює з навігацією та музичними сервісами. Але повідомлення з месенджерів він показує не повністю, буквально перші 10 слів. Озвучити українською чи російською він їх теж не може, лише англійську. Тому половину програм можна сміливо вимкнути в налаштуваннях для запуску, щоб не займати місце на іконках на екрані мультимедійної системи. До речі, хіба що календар має сенс бути в активованих додатках, показуючи нагадування, які зазвичай мають короткий опис. Дивитись YouTube в автомобілі під час руху не можна, і це правильно. Але чому його не можна дивитися, коли машина на парковці? Ігри, вбудовані в Андроїд авто, працюють, коли автомобіль стоїть. У нашому піддослідному авто є медіаплеєр для перегляду відео з CD-дисків (хто ще пам’ятає, що це?). Заради справедливості, їхнє відтворення під час початку руху система теж припиняє. Так, ентузіасти тут теж постаралися і разом із бездротовими адаптерами для авто, вшивають у них іноді оболонку, яка, по суті, робить Screen Mirroring на екран торпедо. Є вже, наприклад, Samsung Dex для авто. Тоді ви отримуєте доступ до всіх програм смартфона на постійній основі. Чи зручно та безпечно переглядати таблиці під час поїздки? Вирішувати вам. Голосові асистенти – це очевидно зручний та безпечний спосіб керування смартфоном під час поїздки. Але добре розпізнають голос поки що лише навігаційні програми. Та й те, адреса пункту призначення може бути почута не завжди правильно. Варто сподіватися на те, що ДІ ІІ який вже анонсували для Андроїд авто, незабаром з’явиться у всіх. Загальна інертність автомобільної індустрії начебто знижується протягом останнього десятиліття. Разом із популярністю електрокарів приходить і прискорена адаптація автомобілів до персональних цифрових пристроїв.

Дмитро Табаков

Керівник проектів hi-tech.ua Керівник проектів hi-tech.ua