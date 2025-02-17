Додаток Apple TV з’явився на Андроїд17.02.25
Експансія сервісів Apple продовжилася на конкуруючу платформу. Компанія повідомила про випуск офіційної програми Apple TV для смартфонів та планшетів, що працюють на Android. Тепер його можна завантажити у магазині Google Play.
Програма забезпечує зручніший доступ до сервісу Apple TV+ без необхідності використовувати браузерну версію. В рамках підписки доступні оригінальні серіали та фільми, створені Apple. Увійти в сервіс можна через обліковий запис Apple або оформити передплату за допомогою платіжної системи Google Play.
В Україні вартість передплати на Apple TV+ становить $4.99 на місяць або $49.99 на рік. Також сервіс включений до всіх пакетів передплати Apple One разом з іншими цифровими продуктами компанії.
На відміну від версії для пристроїв Apple, Android не підтримує доступ до iTunes Store, тому користувачі не зможуть орендувати або купувати фільми та серіали. Крім того, в ньому немає можливості переглядати раніше придбану медіатеку.
Раніше компанія вже пропонувала Apple TV+ на пристроях з Android TV та Google TV, проте для смартфонів та планшетів повноцінний додаток випущено вперше.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Нова клавіатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто пропонує фірмово високу якість та механічні перемикачі. Вона також дає змогу змінювати деякі параметри спрацьовування кнопок. Розкажемо докладніше
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Додаток Apple TV з’явився на Андроїд Apple Google Андроід додаток
Компанія повідомила про випуск офіційної програми Apple TV для смартфонів та планшетів, що працюють на Android. Тепер його можна завантажити у магазині Google Play.
Відеокарту AMD Radeon RX 9070 представлять 28 лютого AMD відеокарта події у світі
Компанія AMD оголосила про майбутню презентацію відеокарт нового покоління, створених на базі архітектури RDNA 4.
Додаток Apple TV з’явився на Андроїд
Відеокарту AMD Radeon RX 9070 представлять 28 лютого
Хакери з росії використовують активатор Windows KMS для крадіжки персональних даних українців
Ціни Samsung Galaxy S25 в Україні. Почалися офіційні продажі
Google проведе конференцію розробників I/O 20 травня 2025 року
Міні-ПК Asus NUC 15 Pro засновані на платформі Intel Arrow Lake-H
Кросовер Hyundai Casper Electric Cross отримав позашляховий обвіс
Asus Cobble – стильний корпус для SSD
YouTube в США частіше дивляться на телевізорах, ніж смартфонах
Навушники Apple PowerBeats Pro 2 отримали моніторинг серцевого ритму
Через тиждень зі старту продажів вже зафіксовано випадок оплавлення роз’єму живлення GeForce RTX 5090