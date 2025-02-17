Додаток Apple TV з’явився на Андроїд

Експансія сервісів Apple продовжилася на конкуруючу платформу. Компанія повідомила про випуск офіційної програми Apple TV для смартфонів та планшетів, що працюють на Android. Тепер його можна завантажити у магазині Google Play.

Програма забезпечує зручніший доступ до сервісу Apple TV+ без необхідності використовувати браузерну версію. В рамках підписки доступні оригінальні серіали та фільми, створені Apple. Увійти в сервіс можна через обліковий запис Apple або оформити передплату за допомогою платіжної системи Google Play.

В Україні вартість передплати на Apple TV+ становить $4.99 на місяць або $49.99 на рік. Також сервіс включений до всіх пакетів передплати Apple One разом з іншими цифровими продуктами компанії.

На відміну від версії для пристроїв Apple, Android не підтримує доступ до iTunes Store, тому користувачі не зможуть орендувати або купувати фільми та серіали. Крім того, в ньому немає можливості переглядати раніше придбану медіатеку.

Раніше компанія вже пропонувала Apple TV+ на пристроях з Android TV та Google TV, проте для смартфонів та планшетів повноцінний додаток випущено вперше.