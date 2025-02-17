Приложение Apple TV появилось на Андроид17.02.25
Экспансия сервисов Apple продолжилась на конкурирующую платформу. Компания сообщила о выпуске официального приложения Apple TV для смартфонов и планшетов, работающих на Android. Теперь его можно скачать в магазине Google Play.
Приложение обеспечивает более удобный доступ к сервису Apple TV+ без необходимости использовать браузерную версию. В рамках подписки доступны оригинальные сериалы и фильмы, созданные Apple. Войти в сервис можно через учетную запись Apple или оформить подписку, используя платежную систему Google Play.
В Украине стоимость подписки на Apple TV+ составляет $4.99 в месяц или $49.99 в год. Также сервис включен во все пакеты подписки Apple One вместе с другими цифровыми продуктами компании.
В отличие от версии для устройств Apple, приложение для Android не поддерживает доступ к iTunes Store, поэтому пользователи не смогут арендовать или покупать фильмы и сериалы. Кроме того, в нем отсутствует возможность просматривать ранее приобретенную медиатеку.
Ранее компания уже предлагала Apple TV+ на устройствах с Android TV и Google TV, однако для смартфонов и планшетов полноценное приложение выпущено впервые.
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